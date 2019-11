FIFA fedter for brutale Kina

DEN KINESISKE præsident, Xi Jinping, er fuldstændig tosset med fodbold. Hans store problem er, at hans landsmænd ikke er særlig gode til spillet på grønsværen.

Det afholder dog ikke Jinping fra at buldre frem på den internationale fodboldscene, og nu har han for alvor sat fart på sine ambitioner om at gøre Kina til en fodboldstormagt.

I 2011 proklamerede han, at Kina skal være vært for VM, og Kina skal vinde VM. Det sidste har godt nok lange udsigter, men det første ønske skal nok gå i opfyldelse enten i 2030 eller 2034.

Det anhænger blot af, hvor langt FIFA’s præsident Gianni Infantino vil gå for at bøje FIFA’s regler i sine bestræbelser på at gøre sin gode ven og allierede Xi Jinping tilfreds.

INGEN SKAL være i tvivl om, at Infantino vil gå endog meget langt. I sidste uge var FIFA’s bestyrelse, det såkaldte Counsil, forsamlet i Shanghai, og her tildelte de Kina den første udgave af det nye Klub-VM med 24 hold. En turnering som skal afvikles i sommeren 2021.

Ved samme lejlighed åbnede Infantino og hans folk for muligheden for, at Kina kan få VM med 48 hold i 2030. Det var det mål Xi Jinping i øvrigt satte, da han tilbage i 2011 åbnede for sine visioner om at lede en fodboldstormagt.

FIFA-præsidenten både bukker og skraber.

VI ER I en situation, hvor FIFA af økonomiske årsager har brug for Kina, og hvor Kina har brug for fodbolden i det, man kan kalde for sportshvidvaskning.

Kina er ikke nogen mønsternation. Det er der næppe mange, som er uenige i. Men så kan man altid bruge sport til at polere facaden. Og Infantino er ligeglad med Kinas mørke sider.

EFTER TILDELINGEN af Klub-VM til kineserne sagde han i Shanghai, at godt nok skal FIFA udvise social ansvarlighed, men han har ikke tænkt sig at gøre det ved angribe eller kritisere nogen.

Heller ikke selv om ytringsfrihed i Kina er ikke eksisterende, og at systemkritikere bliver fængslet i hobetal.

DET RAGER ham tilsyneladende en høstblomst, at det kinesiske styre lægger voldsomt pres på de mange, som kæmper for demokrati i Hong Kong. Han ser også gennem fingre med, at det brutale kinesiske styre har interneret mere end en million Uighur-muslimer i Xinjiang-provinsen.

I stedet sagde Infantino om Kinas Klub-VM:

’Dette er et historisk øjeblik for fodbolden, fordi FIFA’s Counsil enstemmigt står bag beslutningen om at udpege Kina som vært. Det nye Klub–VM bliver en turnering, som alle, der elsker fodbold, vil se frem til. Det bliver det første reelle VM for de bedste klubber i verden.’

INFANTINO KAN således ikke få armene ned. Men han står også i stor gæld til kineserne. Efter de mange korruptionsskandaler i FIFA i forbindelse med tildelingen af VM til Rusland og Qatar flygtede mange vestlige sponsorer fra FIFA. Da Infantino tog over efter Sepp Blatter i 2015, var der ved at være lavvande i kassen.

Men så rykkede store kinesiske selskaber ind og lagde penge på bordet. FIFA indgik en række milliardaftaler med gigantiske sponsorer som Alibaba, Wanda, Hisense, Vivo og seneste mejerikoncernen Mengniu.

KINA HAR fyldt FIFA’s pengetanke, og nu er første afdrag i form af det nye klub-VM betalt tilbage. Mere vil utvivlsomt komme. Med mere end en milliard indbyggere er Kina et nyt stort marked for FIFA. Og måske lærer kineserne også en dag at spille fodbold. I øjeblikket er Kina blot nummer 69 på FIFA’s verdensrangliste.

De slås om VM i 2030

Den kinesiske præsidents drøm om at blive vært for VM i 2030 bør ikke kunne gå i opfyldelse, men det gør den måske alligevel.

Da FIFA i december 2010 tildelte VM til Rusland i 2018 og Qatar i 2022, blev det besluttet, at VM for fremtiden skal gå på skift mellem konføderationerne.

Desuden blev det vedtaget, at lande fra samme konføderation som VM-værten ikke kan søge om de kommende to VM-slutrunder.

Som Qatar hører Kina til den asiatiske konføderation, og derfor burde Kina tidligst kunne komme i spil til VM i 2034.

Men på FIFA’s møde i Shanghai i sidste uge holdt FIFA’s præsident Gianni Infantino mere end en dør åben for kineserne. Beslutningen om hvem der skal være vært for VM i 2030 vil først blive truffet på FIFA’s kongres i 2024. Altså blot seks år før en slutrunde, som skal indeholde 48 hold.

Reglerne, for hvem der kan byde på slutrunden, vil blive offentliggjort i foråret 2022.

Som nævnt er Qatar vært i 2022. I 2026 står USA sammen med Mexico og Canada for værtsskabet, og følger vi tankegangen i FIFA’s rotationsprincip, bør det blive Afrika, der får VM i 2030.

Afrika var senest vært i 2010, og Marokko har fem gange tidligere søgt om at blive VM-vært. Uden held. Denne gang forventes Marokko at søge sammen med Algeriet og Tunesien.

Marokko er en stor fodboldnation som fem gange forgæves har søgt om at blive vært for VM. Foto: Ritzau Scanpix.

Men andre har også allerede lagt billet ind.

I 2030 er det 100 år siden, det første VM blev afholdt. Værten var dengang Uruguay, og sydamerikanerne vil gerne fejre 100-året sammen med Argentina, Paraguay og Chile.

Fra Europa har England meldt sig på banen som en mulig kandidat sammen med Nordirland og Wales.

Andre europæiske bud kan blive Spanien sammen med Portugal samt et fælles bud fra Balkanlandene, Rumænien, Bulgarien, Serbien og Grækenland.

En VM-slutrunde er en dans om guldkalven, og når man tænker på, hvor mange penge Kina har investeret i FIFA, vil det ikke undre, hvis rotationsprincippet i sidste ende må vige for ussel mammon.

Intet Klub-VM uden Europa

Når Kina i 2021 er vært for det første nye Klub-VM med 24 hold, bliver det i høj grad de europæiske klubber, der kommer til at trække læsset.

Hvis de altså stiller op. Oprindeligt var Europa tildelt 12 pladser ved slutrunden, men det sagde UEFA nej til.

I stedet er det blevet til otte pladser, men ECA, sammenslutningen af europæiske klubber, meddelte tidligere på året, at de ikke stiller op, fordi de ikke mener, der er plads i kalenderen til en så stor turnering.

Men selvfølgelig stiller de europæiske klubber op. Det er blot et spørgsmål om betaling, og i øvrigt vil et Klub-VM uden europæisk deltagelse aldrig blive interessant for tilskuere og tv-seere.

Som vinder af Champions League 2019 er Liverpool garanteret en plads ved det nye Klub-VM i 2021. Foto: Ritzau Scanpix.

FIFA forventer, at Klub-VM vil blive en voldsomt stor forretning, men det kræver, at de bedste hold med de største stjerner stiller op.

De 24 hold bliver fordelt med otte til Europa, seks til Sydamerika, tre til Asien og tre til Nord- og Centralamerika. Den sidste plads skal findes i en playoffkamp mellem et hold fra Oceanien og det kinesiske mesterhold.

I udgangspunktet bliver de otte europæiske hold vinderne af Champions League og Europa League fra 2018 til 2021.

Det er turneringer, som Spanien og England dominerer, men FIFA vil gerne have flere lande/klubber repræsenteret - læs Bayern München, Juventus og PSG -så der vil uden tvivl blive indført en grænse for, hvor mange klubber fra det samme land, som må deltage.

