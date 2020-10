FIFA flygter til Paris

EFTER SAMTALER med den franske præsident Emmanuel Macron, har FIFA besluttet at åbne et kontor og flytte en del af organisationen til Paris i begyndelsen af det nye år.

Det kan være det første skridt på en flugt fra Schweiz, hvor FIFA’s præsident, Gianni Infantino, er under efterforskning for kriminelle handlinger.

RYGTERNE OM at Infantino vil flytte hovedkvarteret, opstod allerede i begyndelsen af 2019, men er gentagne gange blevet afvist af diverse, anonyme FIFA-talspersoner.

Nu er processen dog sat i gang, og med den fælles erklæring fra Macron og Infantino i sidste uge tyder det på, at det er en øvelse, der har været planlagt meget længe.

For ellers ville det ikke være muligt allerede at flytte ind i de nye franske besiddelser om flot tre-fire måneder.

DET FORLYDER, at kontoret i Paris i første omgang skal bruges til at holde møder med de fransktalende fodboldpræsidenter fra Afrika.

Det lyder søgt, men der er næppe tvivl om, at Paris er noget sjovere at besøge end Zürich, som har lidt provinsbysnit over sig.

Det harmonerer med, at FIFA selv oplyser, at organisationen har haft svært ved at tiltrække medarbejdere udenfor Europa til Zürich. Byen har ikke nogen magnetisk tiltrækningskraft.

Og så er der langt flere direkte flyforbindelser til og fra Paris end fra Zürich.

Infantino og Macron ser ofte fodbold sammen. Her er det fra VM i Rusland 2018. Foto: Toru Hanai/Reuters/Ritzau Scanpix

EN TUNGTVEJENDE grund kan også være det anstrengte forhold, Infantino har fået til det flertal i det schweiziske parlament, som ønsker at få efterforsket de mange sager om korruption i FIFA, som har ligget stille siden 2015.

Infantino er under efterforskning af den særlige anklager, Stefan Keller, der mener, at Infantino muligvis har foretaget kriminelle handlinger.

SELV OM Infantino højlydt og ofte hævder, han er renere end Cæsars hustru, har han alligevel sendt sine folk i byen for at intimidere sagens anklager, Stefan Keller.

Infantinos forsvarsadvokat, David Zollinger, gik så langt som til at anmode myndighederne om at fjerne Keller og i stedet udpege en erfaren anklager.

’Det handler ikke om personen Keller og ikke om at forhindre processen.

Men at være særlig anklager er et hverv, der kræver uddannelse og erfaring med mere komplekse sager’, sagde Zollinger til den schweiziske avis, Tages-Anzieger.

MEN LIGE meget hjalp det. 44-årige Stefan Keller fører sagen mod den tidligere statsanklager, Michael Lauber, Gianni Infantino og Infantinos barndomsven, Rinaldo Arnold, som også arbejder ved anklagemyndigheden.

Steefan Keller er i gang med at efterforske Infantino for eventuelle kriminelle handlinger. Foto: Urs Flueeler/Ritzau Scanpix

Lauber har siden 2015 haft ansvaret for at efterforske de mange skandalesager i FIFA, men han har ikke formået at føre en eneste for retten. Hvilket er en skandale i sig selv, og som har givet Schweiz et ry for at være en bananrepublik.

NÅR DET er kommet så vidt som til en sag mod Infantino, skyldes det en række hemmelige møder mellem Infantino og Lauber tilbage i 2015 og 2016. Møder, som blev arrangeret af Arnold, og som der ikke findes referater fra. Møder som Infantino muligvis brugte til at sikre, at han ikke selv var under efterforskning.

Myndighederne har ønsket at gøre op bananrepublikprædikatet, og det er i det lys, man skal se valget af Keller. Han er uplettet. Men det er absolut ikke en mand, Infantino bryder sig om, og det har man kunnet følge i de medier i Schweiz, som hylder FIFA-præsidenten.

INFANTINO ER altså i modvind, og det kan være en årsag til ’flugten’ til Paris.

infantino er muligvis i færd med at tage afsked med Zürich. Foto: Arnd Wiegmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Det vil også betyde, at FIFA vender hjem til vuggen.

FIFA blev etableret i Paris i 1904, og blandt stifterne var Danmark.

De øvrige var Belgien, Frankrig, Holland, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og Tyskland.

I 1932 flyttede organisationen til Zürich i det politisk neutrale Schweiz. Ud over neutraliteten var en af årsagerne, at Schweiz var centralt placeret midt i Europa, og at man kunne komme til Zürich med tog.

DET ER heller ikke nogen hemmelighed, at FIFA og mange andre internationale idrætsforbund valgte Schweiz på grund af de meget venlige skatteforhold.

Under Sepp Blatters ledelse byggede FIFA i 2007 et helt nyt hovedkvarter i bjergene med udsigt ud over Zürich.

BYGGERIET kostede den nette sum af 1,2 milliarder kroner, men så er der også indtil flere etager under jorden, herunder det lydisolerede rum, hvor FIFA’s bestyrelse holder deres møder.

Her kan intet hverken trænge ind eller ud. Heller ikke rævestregerne.

Men de bliver nok pakket ned og følger med til Paris.

