FIFA i ny konflikt med UEFA og Sydamerika

MAN TROR, det er løgn, men normalt så spendable FIFA har altså aflyst et møde i forbundets styrende råd, det såkaldte Counsil, at hensyn til økonomien og miljøet. Det lyder flot og politisk korrekt.

Sandheden er snarere, at FIFA’s præsident, Gianni Infantino, med aflysningen forsøger at tage luften ud af en voksende konflikt med fodboldforbundene i Europa, Sydamerika og Afrika.

Infantino blev genvalgt for en fireårig periode så sent som i juni i Paris, men her godt et halvt år efter er hans popularitet stærkt faldende blandt de 211 medlemslande.

FIFA’s Counsil, som har 37 medlemmer med Infantino i spidsen, skulle have holdt møde i Asunción i Paraguay 19. og 20 marts. Her skulle det sydamerikanske fodboldforbund, Conmebol, have været vært, men netop Conmebol har for nyligt indgået et partnerskab med UEFA, og den øvelse er ikke faldet i god jord hos FIFA.

Desuden er Gianni Infantino voldsomt presset af en kolossal korruptionsskandale i afrikansk fodbold. Her er det afrikanske fodboldforbund, CAF, i en hemmelig revisionsrapport blevet afsløret i omfattende svindel med udviklingspenge fra FIFA. Det er en sag, som Infantino har haft kendskab til længe, men hvor han hidtil har undladt at handle.

REVISIONSRAPPORTEN er udarbejdet af det internationale selskab, PwC. Den blev afleveret til FIFA og CAF i begyndelsen af december. Straks blev den stemplet fortroligt, men i sidste uge begyndte den at lække til flere medier verden over.

Ekstra Bladet er også i besiddelse af den, og når man læser, at hundrede millioner af kroner, som skulle have været brugt til unge afrikanske fodboldspillere, er endt i de forkerte lommer, kan man igen undre sig over, at der intet sker. CAF klapper i. Det samme gør FIFA. Men det holder ikke i længden.

NU SLIPPER både Infantino og CAF-præsidenten Ahmad Ahmad for at blive konfronteret med den omfattende korruptionssag i Paraguay. Meget belejligt, men det er kun en stakket frist. De kan ikke blive ved med at løbe fra ansvaret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ahmad fra CAF og Infantino fra FIFA sidder og lumrer med en revisionsrapoort om svindel med FIFA-penge i afrikansk fodbold. Foto: Lars Poulsen

Der er noget særlig komisk over aflysningen af mødet. Ekstra Bladet er i besiddelse af det brev, som FIFA’s generalsekretær Fatma Samoura tirsdag sendte til medlemmerne af FIFA’s Counsil. Her hedder det:

’På grund af den lange rejsetid til Asunción har flere medlemmer af Counsil spurgt om mødet kan flyttes til en anden lokation, og andre har spurgt, om vi ikke i stedet kan holde mødet som en videokonference.

Det sidste vil have flere fordele i form af besparelser og hensynet til miljøet og også på grund af de bekymringer der er omkring Coronavirussen i forbindelse med internationale rejser.’

Se brevet her:

DET SJOVE er, at Fatma Samoura senere i brevet skriver, at Counsil-medlemmerne er velkomne til at rejse til FIFA’s hovedkvarter i Zürich, for derfra at deltage i videokonferencen. Det giver ikke mening, corona eller ej, men der er Infantino på hjemmebane.

Normalt har FIFA da heller ingen problemer med at rejse langt. Seneste Counsil-møde var i Shanghai i Kina, og her gik det galt mellem FIFA på den ene side og UEFA og Conmebol på den anden.

I SHANGHAI fik Infantino gennemtrumfet sit forslag om et nyt klub-VM med 24 hold fra sommeren 2021. Det bliver klart en konkurrent til UEFA’s Champions League, og heller ikke hos Conmebol er Infantinos voldsomme fremfærd faldet i god jord.

Blandt andet derfor mødtes eksekutivkomiteerne fra UEFA og Conmebol i sidste uge i UEFA’s hovedkvarter i Nyon i Schweiz. Det var et klart og utvetydigt signal til Infantino. Nu skal du ikke komme for godt i gang, makker. Vi kan også selv.

PÅ MØDET underskrev de to i fodboldmæssig forstand stærkeste forbund under FIFA en samarbejdsaftale på en lang række punkter. Herunder udveksling af dommere, udvikling af ungdoms- og kvindefodbold og organisering af nye kampe og turneringer. Alt det som Infantino går og drømmer om at lave som præsident for FIFA.

Der er således mange grunde til, at Infantino ikke har lyst til den lange rejse til Paraguay. Han kunne risikere at komme i mindretal.

Se også: FIFA-boss presses af afrikansk skandale

Se også: Kaos i Afrika: 'En dårlig vittighed'

Se også: Mere fodboldvanvid: Champions League i USA om sommeren

Se også: Real Madrid rykker: Kæmpe slagsmål om fremtiden