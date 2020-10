FIFA-præsident træder på slavearbejdere

UDEN HENSYN til coronaregler landede FIFA’s teflonbelagte præsident Gianni Infantino torsdag i Qatar for at besigtige Al Bayt Stadion. En fodboldkatedral som 21. november 2022 skal lægge græs til åbningskampen ved VM.

Qatar er med sine 127.600 positive coronatest det land i verden med flest smittede i forhold til indbyggertallet. Men den slags bider ikke på FIFA-præsidenten som - dog iklædt mundbind - skamroste det nye stadion, som har plads til 60.000 tilskuere.

INFANTINO sagde i forbindelse med besøget, at han synes, det er fantastisk, at arbejdet er skredet planmæssigt frem gennem de seneste seks måneder, hvor verden ellers har stået stille på grund af coronapandemien.

Men han fik i farten ikke nævnt de mange migrantarbejdere, som er døde undervejs i bestræbelserne på at gøre Qatar klar til VM i 2022. Og han undlod helt at nævne, at det stadion, han stod på, og hvor han deltog i fodboldkamp for syvmandshold delvist er bygget af migrantarbejdere, som ikke har fået løn.

DET ER vel det, der hedder hykleri på første klasse. En disciplin, Infantino mestrer bedre end de fleste.

Historien er desværre ikke ny. I forvejen er hundrede tusinder af migrantarbejdere i årevis blevet udnyttet i ørkenstaten, og flere tusinder er døde, siden FIFA i december 2010 for første gang sendte slutrunden til et arabisk land.

QATARS VM-komite har hele tiden holdt fast i, at de migrantarbejdere, der bygger de otte stadioner, som skal bruges ved slutrunden, bliver behandlet meget bedre end alle andre. Det viser sig så ikke at holde stik.

I en rapport fra Amnesty International fra juni afsløres det, at godt hundrede arbejdere på Al Bayt Stadion ikke har fået løn i mere end et halvt år.

Infantino med mundbind sammen med Qatars VM-komite, som nu i 10 har hældt vand ud af ørerne, når det drejer sig om migrantarbejdernes forhold. Foto: Getty Images/Ritzau Scanpix

DET STORE stadion koster 5,8 milliarder kroner at opføre, men som det er set så ofte før i Qatar, kniber det med at betale løn til dem, der er nederst i hierarkiet. Det er arbejdere, som er bekymrede for deres familier, der er afhængige af den løn, de kan sende hjem fra Qatar til skolepenge og til mad og medicinudgifter.

I forvejen er migrantarbejdere i Qatar ikke særligt godt lønnede, og derfor gør det ekstra ondt, når de står og mangler helt op til 100.000 kroner på lønkontoen.

EN DEL af migrantarbejderne på Al Bayt-byggeriet kom i ekstra vanskeligheder, fordi de var blevet fanget i det slavelignende system, der stadig hersker i Qatar. Arbejderne et totalt i deres arbejdsgivers vold, og flere arbejdere på Al Bayt har udover manglende løn heller ikke fået tilladelse til at søge andet arbejde.

Desuden er de på grund af coronapandemien blevet stuvet sammen i overfyldte lejre.

EKSEMPLET fra Al Bayt er blot endnu et i en lang række af grove overtrædelser af løn- og arbejdsforhold. Hver gang lover Qatars VM-komite og FIFA bod og bedring. Sådan har det været i nu 10 år. Da Amnestys rapport udkom i juni, havde VM-komiteen i mere end et år været bekendt med de manglende lønudbetalinger.

Ved besøget i torsdag roste Gianni Infantino ligefrem sine værter for at have vedtaget arbejdsmarkedsreformer, men endnu engang glemte han at tilføje, at reformerne skal implementeres for at virke.

FOR LANGT flertallet af de to millioner migrantarbejderne i Qatar er reformsnakken ikke andet end varm luft. Slavesystemet, Kafala, er der stadig, de usle forhold i barakbyerne i Qatars ørken er der stadig, de apartheidlignende forhold, hvor migrantarbejdere er forment adgang til visse områder og indkøbscentre er der stadig, og de daglige dødsfald er der stadig.

Migrantarbejderne er stadig struvet sammen i barakbyer i Qatars ørken, Foto: Lars Poulsen

De mange døde skyldes det fysiske arbejde i ulidelig varme og uden de nødvendige pauser og nok mad og drikke. Internationale fagforeninger anslår, at der dør mindst en migrantarbejder i Qatar hver eneste dag. Holder det stik, vil vi nærme os omkring 4000 døde, inden den første kamp fløjtes i gang i 2022.

QATAR FIK tildelt VM ved en afstemning i FIFA’s eksekutivkomite 2. december 2010. I den afgørende afstemning slog Qatar storfavoritten USA 14-8. I de foregående runder var Japan, Sydkorea og Australien blevet elimineret.

Da FIFA’s kommissærer forud for afstemningen var på inspektionsbesøg hos landene, der ansøgte om VM, fik Qatar de dårligste karakterer. Det var på stort set alle parametre, men især slog de heftige temperaturer negativt ud. Man kan ikke spille fodbold om sommeren i Qatar, blev det slået fast.

Infantino var lykkelig for at få lov til at spille fodbold på Al Bayts VM-græs. Foto. Getty Images/Ritzau Scanpix.

DER VAR næppe mange af de korrupte medlemmer af FIFA’s eksekutivkomite, som læste kommissærernes rapporter. Medlemmerne havde i langt højere grad blikket rettet mod de rige sheikers pengeskab.

Længe holdt FIFA fast i, at VM skulle spilles om sommeren, men efter flere års pres måtte fodboldpamperne bøje sig. VM i 2022 er flyttet til november-december, fordi fodbold om sommeren i Qatar er umuligt på grund af varmen. Men ikke for varmt til at migrantarbejderne kan slide og slæbe i op til 12 timer om dagen.

DET ER dog ikke noget, som rører FIFA’s præsident.

- VM i Qatar bliver den bedste slutrunde nogensinde, sagde han henrykt torsdag.

