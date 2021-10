FIFA tager kvælertag på fodbolden

VM HVERT andet år bliver en realitet. For både mænd og kvinder. FIFA’s præsident Gianni Infantino vil med vold og magt kvæle os med slutrunder, og han vil en gang for alle gøre op med Europas magtfulde position i international fodbold.

TORSDAG var FIFA vært for et fire timer langt digitalt møde med 204 af organisationens 211 medlemslande. Ved mødet deltog også de 37 medlemmer af FIFA’s bestyrelse, det såkaldte counsil.

GIANNI INFANTINO kalder det, der foregår, den mest inkluderende og omfattende proces i fodboldens historie. I virkeligheden er der tale om et narrespil. Processen blev sat i gang på FIFA’s kongres i maj. Her foreslog Saudi-Arabien, at der blev igangsat en undersøgelse af konsekvenserne, hvis VM bliver spillet hvert andet år i stedet for som i dag hvert fjerde år.

DET STEMTE kongressen om, og kun 22 ud af de 211 lande stemte imod. Siden har UEFA’s præsident Aleksander Ceferin sagt, at et samlet Europa er imod planerne om VM hvert andet år. Men det holder heller ikke. UEFA har 55 medlemslande. Kun 22 – herunder DBU – stemte imod i maj.

FREDAG GIK Noel Le Graët, præsident for det franske fodboldforbund, ud i de franske medier og sagde, at han ikke er modstander af VM hvert andet år. Le Graët sidder i øvrigt i FIFA’s counsil. Han er den første magtfulde europæiske fodboldpolitiker, som for alvor bryder med den europæiske troskabsed. Flere vil følge. Tro mig.

DBU’s DIREKTØR, Jakob Jensen har da også læst skriften på væggen. Han sagde fredag til Ritzau:

- Det peger helt klart i retning af, at FIFA meget tydeligt ønsker sig et VM hvert andet år. Min umiddelbare vurdering er, at det ser svært ud at bekæmpe det forslag.

Ti-øren er også faldet hos DBU's Jakob Jensen. Foto: Finn Frandsen.

HAN HAR fuldstændig ret. Som jeg forstår reglerne, vil det kræve 2/3-flertal blandt FIFA’s 211 medlemslande at få indført VM hvert andet år. UEFA og CONMEBOL, som har sagt fra, tæller tilsammen kun 65 nationer, hvilket ikke er nok til at vælte forslaget. Hvis det altså kommer til en afstemning.

DET KAN ske allerede i december ved en ekstraordinær FIFA-kongres, som sandsynligvis skal afholdes i Qatar.

Infantino har helke den arabiske verden bag sig. her er det en af Qatars sheiker, der får hans velsignelse. Foto: Ritzau Scanpix.

FRONTERNE ER trukket skarpt op, og den her ballade kan splitte international fodbold. UEFA og CONMEBOL kan klare sig fint uden FIFA og de øvrige konføderationer. UEFA har deres egne guldæg i Champions League, EM for både mænd og kvinder og senest Nations League, som er blevet en stor succes.

NETOP Nations League er blevet en anstødssten for landene uden for Europa. Tidligere har de kunnet spille venskabskampe med de europæiske lande, men de vinduer i den internationale fodboldkalender har Nations League sat sig på. Den er der også flere penge i for UEFA. Uden for vores verdensdel ses det som endnu et eksempel på europæisk selvtilstrækkelighed.

FIFA’s PLAN er, at der skal afvikles VM hvert andet år for både mænd og kvinder. Sidstnævnte skal spille i de ulige år. Den førnævnte Noel Le Graët mener, at kvinderne kan spille deres VM i december, så de ikke står i vejen for nogen af mændenes turneringer.

DER SKAL nemlig også spilles EM for herrer, ligesom de øvrige konføderationer skal have deres tilsvarende slutrunder. For Europas vedkommende skal der også spilles EM for U21. Og alle turneringer skal spilles om sommeren. Det hænger ikke sammen.

FIFA præsident Gianni Infantino og UEFA's præsident Aleksander Ceferin er til gengæld ikke de bedste venner. Foto: Lars Poulsen.

DEN NUVÆRENDE internationale matchkalender udløber i 2024, og får FIFA og Infantino held med deres foretagende, vil vi derefter blive kvalt i fodbold. Men vi har ikke brug for mere fodbold eller flere slutrunder. Vi har brug for bedre fodbold udført af spillere, som også får tid til at restituere mellem opgaverne. Men spillerne er de sidste, der bliver hørt. I Infantinos verdens tæller pengene mest.

VM I Rusland i 2018 gav rundt regnet FIFA et overskud på 30 milliarder kroner. I de år, hvor der ikke er VM, har FIFA normalt et overskud på omkring 4,5 milliarder kroner. Det er en voldsom forskel. Og med VM hvert andet år vil der blive endnu flere milliarder at dele ud af, og dermed endnu flere stemmer til præsidenten.