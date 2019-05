FIFA vil udvide den største fodboldskandale

OM EN måned på kongressen i Paris skal FIFA afgøre, om VM i Qatar i 2022 skal udvides fra 32 til 48 hold.

Hvis udvidelsen bliver til noget, kræver det, at Qatar deler værtsskabet med et eller flere af nabolandene, og derfor rejser FIFA’s præsident Gianni Infantino i øjeblikket i pendulfart til regionen for at finde støtte til planen.

MEN OPGAVEN er næsten umulig. I forvejen er VM i Qatar den største skandale, FIFA nogensinde har lavet. Det skal jeg vende tilbage til. En udvidelse til 48 hold vil kun gøre det endnu mere vanvittigt, når man tænker på, hvilke lande der er i spil som medværter.

Alligevel forsøger Infantino til det sidste at vinde gehør for udvidelsen, som FIFA har beregnet vil give 400 millioner dollar, eller godt 2,6 milliarder kroner, ekstra i indtægter til FIFA’s medlemslande.

MANDAG den 3. juni skal FIFA’s styrende råd tage stilling til, om det er muligt at udvide VM i 2022 fra 32 til 48 hold. Hvis der er et ædrueligt forslag på bordet, sendes det videre til FIFA’s kongres den 5. juni i Porte de Versailles i Paris. Her skal de 211 medlemslande i givet fald stemme om en eventuel udvidelse.

Det vanvittige VM

QATAR skulle aldrig have haft VM, men det skete alligevel, fordi en fransk præsident blandede sig, og fordi qatarerne var utroligt rundhåndede med deres mange milliarder.

2. december 2010 vil til evig tid stå som et af de sorteste kapitel i fodboldens historie. Det var den dag, en flok begærlige mænd i FIFA’s eksekutivkomite forkastede USA, Australien, Japan og Sydkorea, og i stedet valgte fodboldulandet Qatar som vært for verdens største sportsbegivenhed.

SHEIKERNE i miniputlandet, der blot måler 160 kilometer fra nord til syd og 90 kilometer fra øst til vest, satte straks gang i et enormt byggeboom, som løber op i mere end 1000 milliarder kroner. Men så er der også bygget motorveje, lufthavn, metro, hoteller og otte VM-stadioner.

Qatars emir, Tamin bin Hamad Al Thani, som her hilser på folket, står i spidsen for landets enorme satsning på fodbold. Foto: Lars Poulsen.

Alt sammen udført af mere end halvanden million migrantarbejdere, hvoraf de fleste lever og arbejder under slavelignende forhold. Og mange betaler den højeste pris. Mere end 2000 migrantarbejdere er døde siden december 2010. Ingen uden for Qatar kender længere de præcise tal.

DE SENEST opgjorte tal er fra 2015. Her lykkedes det Ekstra Bladet at lave en liste ved hjælp af oplysninger fra forskellige ambassader i hovedstaden Doha. Tallet dengang var, at 1400 migrantarbejdere var døde siden Qatar fik overdraget VM.

Det er rystende tal, og uden tvivl årsagen til, at Qatar siden har lagt låg på alle informationer om døde migrantarbejdere. Men der flyves jævnligt kister ud fra Hamad lufthavnen i Doha til lande som Sri Lanka, Nepal, Indien og Pakistan.

Det er nogle af verdens fattigste mennesker der gør et af verdens rigeste lande, Qatar, klar til VM. Foto: Lars Poulsen

INTERNATIONALE fagforeninger anslår, at der dør mindst en migrantarbejder i Qatar hver eneste dag. Holder det stik, vil vi nærme os omkring 4000 døde migrantarbejdere, inden den første kamp fløjtes i gang i november 2022. VM er flyttet til om vinteren, fordi det er for varmt til at spille fodbold om sommeren i det lille ørkenland. Men ikke for varmt til at migrantarbejderne kan slide og slæbe i op til 12 timer om dagen.

Lederen af norsk LO, Christian Gabrielsen, har konstateret, at hvis der ved VM holdes et minuts stilhed for hver død migrantarbejder, vil de første 44 kampe ved slutrunden blive spillet i stilhed.

INDTIL FOR blot få år siden var der en del, der troede på, at presset fra menneskerettighedsorganisationer og internationale fagforeninger kunne få FIFA til at fratage Qatar VM-værtskabet. Men det har aldrig været på tale. Qatar har med voldsomme investeringer købt sig vigtige venner i store lande som England, Rusland, Tyskland, Frankrig og USA.

Samtidig har sheikerne hele tiden vundet tid ved at love, at forholdene for slavearbejderne vil blive forbedret. Senest har det forlydt, at regeringen i Qatar inden udgangen af året ikke længere vil forhindre migrantarbejderne i at forlade landet.

HIDTIL HAR det i mange tilfælde været sådan, at arbejdsgiveren inddrager passene, og for at kunne rejse ud af landet, skal arbejdsgiveren både udlevere passet og udstede et udrejsevisum. Det slavesystem kaldes Kafala og har eksisteret i hundrede år.

Det er seks år siden, at Qatar første gang lovede reformer af Kafala-systemet. Det er ikke for alvor sket endnu, og det gør det med garanti heller ikke denne gang. Men de mange løfter får ofte kritikken til at forstumme for en stund. Og FIFA? Her lukker man øjnene. Qatar får lov til at beholde sit VM. Men måske ikke alene.

Endnu mere vanvid

DA TANKEN om at udvide VM i Qatar fra 32 til 48 hold blev født sidste år, satte FIFA et større analysearbejde i gang.

Resultatet blev en rapport på 83 sider, og konklusionen var ganske klar. Ja, man kan godt afholde et VM med 48 hold i 2022, men så skal Qatar dele værtskabet med et eller flere af nabolandene.

ET VM med 48 hold kræver mindst 10 og helst 12 stadioner. Qatar bygger kun otte, og det lille land har ganske enkelt ikke plads til flere.

I rapporten oplister FIFA de nabolande, som kan komme i spil som medvært:

Saudi-Arabien.

Bahrain.

Kuwait.

Oman.

De Forenede Arabiske Emirater.

DET FØRSTE problem er, at Saudi-Arabien, Bahrain og Emiraterne de seneste år har boykottet Qatar, og så længe det sker, kan de selvfølgelig ikke være medværter for VM.

FIFA-præsident Gianni Infantino har ellers gjort sig store anstrengelser for at få løst konflikten, men endnu uden held, og det sker næppe heller, inden vi når juni, hvor afgørelsen skal træffes.

Infantino, nummer to fra venstre, ville gerne have Saudi-Arabien med som vært for VM 2022, men den saudiske kronprins, som ses yderst til venstre, holder fast i boykotten af Qatar.

DET ANDET problem for FIFA er, at Oman hurtigt meldte fra. Det lille land kan ikke løfte opgaven, og tilbage er så kun Kuwait, som Infantino forleden igen besøgte.

Kuwait har et brugbart stadion, men der skal mindst bruges et til og helst tre, hvis ikke sliddet på de enkelte baner skal blive for stort. En udvidelse fra 32 til 48 hold betyder, at der skal spilles yderligere 16 kampe, således at det samlede antal bliver 80 opgør ved slutrunden.

I FØLGE Ekstra Bladets kilder er Gianni Infantino og den øvrige FIFA-top stadig forhippet på at køre udvidelsen af VM igennem. Således skrev FIFA’s generalsekretær, Fatma Samoura, for en uge siden til en række menneskerettighedsorganisationer og varslede møder i forbindelse med en mulig udvidelse af VM. Samoura vil høre, hvad organisationerne siger til for eksempel Kuwait.

Det bliver op ad bakke for FIFA. Kuwait lever på ingen måde op til internationale konventioner. Kafala-systemet, som Qatar har lovet at afskaffe, kører for fuld styrke i Kuwait. Migrantarbejdere betegner Kuwait som et af de værste lande at arbejde i.

EN ANDEN udfordring er, at Kuwait ikke vil lade israelske statsborgere rejse ind i landet, ligesom israelere ikke må flyve med Kuwait Airways noget sted i verden. Den form for diskrimination strider også mod FIFA’s værdier. Tænk nu hvis Israel kvalificerede sig til slutrunden.

Og når det nu handler om fodbold, fest og farver, så er VM normalt en begivenhed, hvor fans fra hele verden mødes og drikker en bajer eller to. Det gik senest ganske fint i Rusland. Kuwait er et af de få lande i verden, hvor alkohol er totalt forbudt.

ET VM i Qatar er i forvejen en vanvittig beslutning. At udvide det til 48 hold og inddrage Kuwait som medvært vil være det rene galimatias.

