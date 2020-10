FIFA's vicepræsident er en færdig mand

MAN KAN ikke påstå, at de handler hurtigt i FIFA, men nu ser det endelig ud til, at forbundets afrikanske vicepræsident, Ahmad Ahmad fra Madagasker, er ved at blive sendt på porten.

Ahmad er også præsident for Det Afrikanske Fodboldforbund, CAF, hvor han er rodet ind i en bunke korruptionssager. Det er nu et år siden, at en revisionsrapport fra PwC, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, afslørede et voldsomt misbrug af millioner af kroner, som FIFA havde sendt til udviklingen af fodboldspillet i Afrika.

SAMMEN med en række andre medier har Ekstra Bladet det seneste et år rykket FIFA for svar på den 55 sider lange revisionsrapport, men har kun mødt en mur af tavshed. Det skyldes måske ikke mindst, at Ahmad om nogen er FIFA-præsident Gianni Infantinos opfindelse. Infantino brugte Ahmad til at skaffe sig afrikanske stemmer til sit genvalg i Paris sidste sommer. Omvendt var Infantino med til at skaffe Ahmad til magten i CAF i 2017.

Den manglende reaktion fra FIFA på revisionsrapporten fik mange til at tro, at Ahmad havde redet stormen af. Den tanke fik yderligere næring, da Ahmad onsdag meddelte, at han ville genopstille til en ny fireårig periode, når CAF til marts næste år afvikler præsidentvalg.

MEN SENERE samme dag kunne BBC Sport Afrika afsløre, at efterforskerne i FIFA’s etiske komite længe har været i haserne på Ahmad, og at sagen nu er sendt videre til den dømmende komite, som forventes at komme med en dom i slutningen af november.

Hele affæren er et kæmpe nederlag for Gianni Infantino, som på kongressen i Paris sidste sommer højtideligt meddelte, at det er slut med korruption i FIFA. Dagen efter blev Ahmad hentet på sit hotel af det franske politi til langvarige afhøringer om netop korruption. Det er sager, som stadig ikke er afgjort.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ahmad på kongressen i Paris. Dagen efter blev han hentet af politiet. Foto: Lars Poulsen

NU SER det ud til, at FIFA kommer politiet i forkøbet. Hvis FIFA’s dommerne når frem til samme konklusion som revisionsrapporten, er Ahmad en færdig mand i fodbold for livstid. Selv har han hele vejen igennem afvist alle anklager om misbrug af fodboldens penge, men den opfattelse har han helt solo.

Ahmad er blandt meget andet anklaget for at have modtaget bestikkelse i en sag, hvor CAF nærmest hen over natten løb fra en aftale med sportsbeklædningsfirmaet Puma.

I 2017 aflyste CAF en aftale med Puma om levering af fodboldtøj, bolde og lignende til en værdi af 1,7 millioner kroner. I stedet indgik CAF en handel til den firedobbelte pris med Tactical Steel, som havde tætte forbindelser til en af Ahmads nærmeste medarbejdere, Loic Gerand.

Selvsamme Loic Gerand har i mange år været ven med Romuald Seiller, franskmanden som ejer Tactical Steel sammen med sin kone Sabine.

I rapporten fra PwC bemærkes det, at handlen med Tactical Steel blev lavet via e-mails i stedet for egentlige kontrakter med bilag, som kunne dokumentere handlen.

DET NORSKE fodboldmagasin, Josimar, har tidligere i samarbejde med BBC gennemgået CAF’s samarbejde med Tactical Steel, der aldrig har gjort sig i den her branche før. På sin hjemmeside tilbyder Tactical Steel ingen form for udstyr til fodboldverdenen. Firmaet gør sig i udstyr til fitnesscentre.

Over for Josimar og BBC har Ahmad tidligere afvist, at der skulle være nogen form for fikumdik i handlen med Tactical Steel.

Artiklen fortsætter under billedet...

CAF har blandt andet brugt 700.000 kroner af fodboldens penge på en pilgrimstur til Mekka. Forrest til venstre holder Ahmad Ahmad masken, mens Hany Abu Rida fra Egypten i midten griner smørret. Rida sidder i FIFA's bestyrelse. Det er ikke noget som en gratis rejse. Med på billedet er også generalsekretæren i CAF, Mouad Hajji. Foto: Privat.

AHMAD ER DESUDEN anklaget for seksuelle overgreb mod ansatte i CAF’s hovedkvarter i Kairo og for en række personlige og økonomiske uregelmæssigheder. Og de er mange.

En del af dem fremgår af den 55 sider lange rapport fra PwC. Et dokument som er en lang opremsning af misbrug af FIFA’s Forward-penge.

HELE 160 millioner kroner, som FIFA har sendt til CAF til udviklingen af fodbolden på det afrikanske kontinent, er pist forsvundet i de forkerte lommer.

En del af pengene brugte Ahmad i 2018, hvor han inviterede 15 muslimske fodboldpræsidenter fra Afrika plus tre øvrige gæster på en pilgrimsrejse til Mekka og Medina i Saudi-Arabien.

Hele turen kostede omkring 700.000 kroner.

HVIS Ahmad som forventet ryger, vil presset også vokse mod Gianni Infantino, som allerede i marts sidste år blev gjort opmærksom på misbruget af penge i CAF. Selv er Infantino under efterforskning i Schweiz, så året 2020 kan meget vel blive husket for, at det nye FIFA viste sig at være lige så urent som det gamle FIFA.

