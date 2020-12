Flere genistreger bag dansk storsejr

ET SPRUDLENDE dansk landshold er klar til endnu en ’finale, når Rusland tirsdag aften er modstanderen i en afgørende kamp om en plads i semifinalen ved EM. De danske kvinder har allerede indfriet mange forventninger, og de bliver nu kun større efter den overbevisende storsejr over de spanske VM-sølvindere. Det var i perioder ren opvisning.

JESPER JENSEN åbnede ballet med en ny angrebsopstilling. Kristina Jørgensen begyndte som venstre fløj i stedet for Lærke Nolsøe. Vi havde set den tidligere i en optaktskamp mod Norge, hvor Kristina Jørgensen scorede et flot mål fra spids vinkel.

Denne gang kom hun ikke godt i gang på pladsen. Men hun var ikke ene om at brænde alt for meget i kampens indledning.

LANDSTRÆNEREN trak dog ikke pinen ud, men ændrede hurtigt på sin udgangsformation. Han skal roses for ikke at vente for længe, hvis tingene ikke kører. I stedet for Kristina Jørgensen kom Nolsøe tilbage på sin vante plads, og så kørte det ellers derudad. Det viste sig at være en lille genistreg, og dem kom der flere af.

DE MANGE brændte muligheder i de første 10 minutter blev delvist opvejet af Sandra Toft i det danske mål. Førstekeeperen stod som en drøm fra første fløjt, og midtvejs i halvlegen var hun på en redningsprocent på over 50.

Sandra Toft stod en brandkamp mod Spanien og blev fortjent kåret som kampens spiller. Foto: Lars Poulsen.

Det gav mulighed for en række danske kontrastød, og denne gang kørte den del som en velsmurt maskine styret fortræffeligt af Line Haugsted. Ud af de 10 første danske mål blev de fem scoret på kontraløb. Det er de dejligt lette mål, som er så desillusionerende for modstanderne.

Andrea Hansen lavede et fint indhop og scorede to flotte mål. Foto: Lars Poulsen.

OG SÅDAN fortsatte det. Spanierne formåede slet ikke nedbryde det danske midterforsvar, hvor Kathrine Heindahl, Line Haugsted og Rikke Iversen på skift udgør en veritabel grænsebom. Deres indbyrdes forståelse bliver kun bedre kamp for kamp, og det er utroligt, hvad de kommer i vejen for.

Forsvaret blev kun for alvor udfordret på højre side af venstre back, hvor Kristina Jørgensen og Anne Mette Hansen på skift havde visse problemer med spanske gennemløb. Men ellers måtte de spanske VM-sølvindere kæmpe voldsomt for deres scoringer. Og brændte de, blev de straks straffet i den modsatte ende, hvor Danmark alene i første halvleg scorede ni kontramål.

EFTER PAUSEN valgte landstræneren klogt at bruge hele sin bænk. Der blev sparet kræfter hos en række af de bærende spillere, mens flere af marginalspillerne fik tanket vigtig selvtillid til de kommende opgaver. Det er måske også en genistreg, som kan blive medaljer værd.

