Flot og færdigt arbejde

ARBEJDET blev gjort færdigt. Argentina var heller ikke den store udfordring for de forsvarende verdensmestre. Danmark er klar til de sjove, og, må vi forvente, noget tættere kampe i mellemrunden.

DET BEGYNDTE ellers som en lidt hostende og hakkende affære mod argentinerne. For mange angreb begyndte på flade fødder, og der blev spillet for meget sidelæns. Mikkel Hansen smed flere bolde væk med for smarte indspil, og Argentina udnyttede de danske fejl til at skabe en føring på et par mål. Det var ikke lige det, vi havde forestillet os.

MEN EFTERHÅNDEN kom der gang i den danske maskine, og i forsvaret begyndte paradespillet at fungere. Bemærkelsesværdigt var det, at Niklas Landin havde sin første redning efter 18 minutter. Det var ikke fordi boldene havde piftet ind om ørene på ham. Det var bare forsvaret, der stod godt og fast og fik afvist argentinerne.

Forsvaret med Henrik Møllgaard i spidsen ydede endnu engang et stort stykke arbejde. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix.

DER BLEV rettet op på det manglende tempo i angrebet, da Mads Mensah overtog playmakerposten efter Morten Olsen. Mensah var både hurtigere og mere direkte i sit spil og han fik sat både Mikkel Hansen og Mathias Gidsel op til en række scoringer. Og så lynede Mensah selv flere gange, hvilket klæder hans spil.

IMPONERENDE var det, at hasteindkaldte Magnus Bramming fra Holstebro var fuldstændig kølig i spil. Han lod sig ikke påvirke af virakken, men scorede da bare lige fem mål på seks forsøg. Det er bare klasse. Men der var meget andet at glæde sig over. Igen var Mathias Gidsel en fornøjelse. Sikke et drev, der er i den unge mand. Og hvilket overblik.

I MELLEMRUNDEN venter betragteligt hårdere modstandere, end det Danmark har mødt i det indledende gruppespil. Torsdag gælder det Qatar, som kommer med tungt skyts. Især har den 33-årige tidligere cubaner, Frankis Marzo imponeret. Lørdag er modstanderen de kommende OL-værter fra Japan, som har overrasket ved at tage point fra Kroatien og siden sende Angola ud af turneringen.

KROATIEN bliver den sidste modstander i mellemrunden. Den kamp spilles på mandag. Kroaterne har ikke været så overbevisende som ved tidligere slutrunder, men holdet er også ramt af flere skader. De to bedste hold fra mellemrunden går videre til kvartfinalerne. Det vil være en kæmpe skuffelse, hvis ikke Danmark bliver et af de to hold.

