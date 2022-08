Fodboldens brutale makkerpar med vilde VM-planer

SÅ VAR de sammen igen. Slagteren fra Riyadh og den kyniske fodboldpræsident fra FIFA. Et makkerpar som har store planer for verdensfodbolden.

Hvis det kommende VM i Qatar er en skandale – og det er det – så bare vent og se, når Saudi-Arabien kommer til fadet.

BILLEDET AF FIFA-præsident Gianni Infantino og Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, blev taget sidste lørdag ved det gigantiske boksestævne i Jeddah, hvor den ukrainske sværvægtskonge Oleksandr Usyk gjorde kort proces mod briten Anthony Joshua.

Stævnet var endnu et indslag i Saudi-Arabiens storslåede sportswashingskampagne. Og meget mere er på vej. Saudierne brugte den megen hurlumhej omkring stævnet til at fortælle den fremmødte verdenspresse, at landet også vil arrangere VM i fodbold og De Olympiske Lege. Så slap den ud af posen.

MEN SAUDI-ARABIEN er ikke værdigt til at blive vært for verdens største sportsbegivenheder. Hverdagen i ørkenstaten byder på utallige brud på menneskerettighederne. Det gælder over for både migrantarbejdere, kvinder og oppositionelle kræfter. Kronprins Salman, landets reelle hersker, er en blodig satan, som har bombet kvinder og børn i Yemen.

Han var arkitekten bag mordet og parteringen af journalisten Jamal Khashoggi. Massehenrettelser er i øvrigt ganske normalt i Riyadh og i landets øvrige store byer. Homoseksualitet er forbudt, og for nyligt blev menneskerettighedsaktivisten Salma al Shebab idømt 34 års fængsel, fordi hun havde liket tweets på Twitter som krævede reformer og løsladelse af prominente aktivister. Hvis Qatar set med sportens øjne er helvedes forgård, så er Saudi-Arabien infernoet.

KRONPRINS SALMAN har længe bejlet til FIFA-præsidenten, og nu lægger saudierne ekstra tryk på ved at fortælle, at landet vil have VM i fodbold allerede i 2030. Og tro mig. Det er slet ikke umuligt, at det kommer til at ske. Saudierne er blevet en del af den internationale fodboldfamilie. Landets store investeringsfond, PIF, som styres af kronprins Salman, har købt den engelske Premier League-klub, Newcastle, og i maj sidste år blev der sendt rystelser gennem fodboldverdenen, da Saudi-Arabien foreslog, at FIFA skulle afholde VM hvert andet år i stedet for hvert fjerde.

Kronprins Salman jubler ved boksestævnet i Jeddah, mens Infantino er mere forbeholden. Foto: Ritzau Scanpix.

Det var et forslag, Infantino havde udtænkt sammen med sine arabiske blodsbrødre. Sådan et ekstra VM ville give FIFA yderligere godt 20 milliarder kroner i kassen.

TANKEN VAR selvfølgelig, at Saudi-Arabien ville være i spil til et ekstra VM, men forslaget faldt til jorden på grund af modstand fra Europa og Sydamerika. Det ændrer ikke på, at saudierne vil have et VM, og næste mulighed er i 2030. Egentligt er det Afrikas tur til at afholde slutrunden. Det afrikanske kontinent har ikke haft VM siden 2010, hvor Sydafrika var vært. Og hvis FIFA holder fast i, at VM skal gå på skift mellem konføderationerne, kan det ikke blive Saudi-Arabien og Asien i 2030, når nu naboerne fra Qatar er vært i år.

Men regler i FIFA er til for at blive brudt. Derfor har Saudi-Arabien meldt, at landet vil søge VM i 2030 sammen med Egypten og muligvis Grækenland. Dermed er både Afrika og Europa med på vognen. Det forventes, at afstemningen om VM i 2030 finder sted på FIFA’s kongres i 2024. Hver af de 211 medlemslande har en stemme, og det bliver en voldsom kamp.

SAUDI-ARABIEN kan ikke vente til 2034, for der skal landet være vært for De Asiatiske Lege. Og 2038 er for langt ude i fremtiden til at kunne leve op til de ambitioner, kronprins Salman har om at gøre sit land til et internationalt sportsmekka.

Derfor skal det være i 2030, og det betyder, at der nu skal købes venner. Ikke mindst i Afrika som tæller 54 stemmer. Derfor vil vi utvivlsomt i den kommende tid se Saudi-Arabien investere voldsomt i afrikansk fodbold. For eksempel ved at sponsere den nye afrikanske Superliga. Her kommer det kronprins Salman til gode, at hans ven Infantino i forvejen har et godt greb som de afrikanske stemmer.

LET BLIVER det dog ikke. Mange lande ønsker at blive vært for VM i 2030, som er hundredåret for den første slutrunde. Den fandt sted i Uruguay, og sydamerikanerne har sammen med tre nabolande meldt sig på banen. Det samme har de fem britiske nationer, og det forventes, at Spanien/Portugal kommer med et fælles bud, ligesom der er dannet en koalition i Nordafrika bestående af Tunesien, Algeriet og Marokko. Det er værd at bemærke, at Marokko har søgt fem gange tidligere, men forgæves.

Ender VM i 2030 i Saudi-Arabien, bliver det endnu et nederlag for fodbolden. Og sådan kan det desværre gå, for så længe Gianni Infantino er præsident for FIFA, vil brud på menneskerettigheder, døde migrantarbejdere og massehenrettelser ikke stå vejen for at tjene en ekstra skilling. Han lader gerne bolden rulle hen over de dødes grave.

