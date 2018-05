Fodboldrevolution på vej: UEFA og FIFA i åben krig

FIFA's præsident spiller med fordækte kort i sin kamp for at skabe et klub-VM for verdens i forvejen største og rigeste klubber

HVAD DER tidligere ulmede under overfladen er nu brudt ud i lys lue. Den internationale fodboldverdens to største giganter, UEFA og FIFA, er røget i åbent slagsmål.

Det er FIFA-præsident Gianni Infantinos mange vilde og uigennemskuelige planer, der har fået UEFA til at sige stop.

FOR KORT tid siden meddelte Infantino, at et ukendt konsortium vil betale 150 milliarder kroner over 12 år til en ny nationsturnering og et nyt klub-VM.

Men på et møde i Lyon onsdag i forbindelse med Europa League-finalen satte UEFA foden ned. Ideen om et nyt klub-VM gør ondt på UEFA-bosserne, der i Champions League har et af fodboldens største guldæg. Det skal der ikke pilles ved. Og i forvejen er den internationale fodboldkalender spækket med kampe.

Artiklen fortsætter under billedet

Atletico Madrid jubler efter sejren på 3-0 over Marseille i Europa League-finalen. I kulissen i Lyon var UEFA i krig med FIFA. Foto. AP

PÅ MØDET i Lyon deltog repræsentanter for de europæiske klubber, for spillerne og for de europæiske ligaer. I en fælles udtalelse skriver UEFA, at der er bred enighed om at tage afstand fra hele processen.

Især på grund af den hastighed Infantino forsøger at mase sine planer igennem med, og fordi der ikke er gennemskuelighed. For eksempel vil Infantino ikke fortælle, hvem det er, der vil betale de 150 milliarder kroner.

I FØLGE Ekstra Bladets oplysninger er der flere årsager til Infantinos kissejav.

FIFA mangler indtægter. VM hvert fjerde år er ikke nok til at fylde pengekassen. Her er UEFA bedre kørende med et EM hvert fjerde år og de årlige pengemaskiner, Champions League og Europa League.

EN ANDEN grund er, at det hemmelige konsortium har sat en frist på tilbuddet om de 150 milliarder. Den udløber tilsyneladende i dagene omkring FIFA’s kongres den 13. juni i Moskva.

På dagsordenen i den russiske hovedstad er i øvrigt et andet af Infantinos vilde forslag. Han vil have kongressens velsignelse til at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der skal se på muligheden for at udvide VM i Qatar i 2022 fra 32 til 48 hold.

Artiklen fortsætter under billedet

Al-Wakrah stadion skal bruges til VM i 2022. Men der er brug for flere arenaer, hvis VM udvides til 48 hold. Foto: AP

ER DER en sammenhæng mellem de mange forslag? Ja. Alle handler blandt andet om at generere flere penge til FIFA’s pengekasse.

Men flere kampe og flere og større turneringer er ikke ensbetydende med bedre fodbold. Spillerne bliver slidte, og personligt tror jeg ikke, fodboldfans finder det synderligt interessant at se en række mindre nationer eller klubhold fra fjerne lande spille i diverse oppustede slutrunder.

BEDRE bliver det ikke af, at Infantino spiller med fordækte kort. Det pisser i den grad de europæiske ledere af.

Præsidenten for de europæiske ligaer, Lars-Christer Olsson har for nyligt sagt, at Infantinos fremgangsmåde minder om FIFA’s problematiske fortid.

– Vi oplever dårlig kommunikation og en bevidst manipulation af den måde, som FIFA præsenterer forslagene på. At komme med en 12-årsplan med manglende information og stor usikkerhed lyder for mig som en dåse fyldt med orm.

INFANTINO buldrer blot videre. Planen er, at VM for klubhold skal afvikles i juni måned hvert fjerde år. Første gang i 2021. 24 hold skal deltage. Europa får 12 hold med, Sydamerika fire eller fem. Resten af verden må deles om de sidste pladser.

Lokkemaden: En garantisum på mindst 18 milliarder kroner pr turnering. FIFA skal eje 51 procent af turneringen. Investorerne resten.

Resultat: De største klubber i Europa og Sydamerika bliver endnu rigere, end de er i dag. En total skævvridning af klubfodbolden.

OG DET SER ud til, at Infantino kan bryde det billede af samlet europæisk modstand, som UEFA forsøger at sælge.

I sidste uge inviterede FIFA-præsidenten storklubberne Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus, PSG og Bayern München til et privat møde i Zürich.

Artiklen fortsætter under billedet

Lederne fra Real Madrid er ikke afvisende overfor et nyt klub-VM

Her fortalte Infantino om sine multimilliardplaner, og siden har Barcelona og Real Madrid udtrykt interesse for et nyt klub-VM. Bliver det en realitet nærmer vi os en lukket rigmandsturnering, som vi kender det fra amerikansk sport.

DET HEMMELIGE konsortium består tilsyneladende af den japanske SoftBank, den kinesiske koncern Alibaba, som i forvejen er FIFA-sponsor, samt af statslige investeringsfonde i Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

De to sidstnævnte lande bruger mange kræfter på at underminere Qatars VM i 2022. I det lys skal man muligvis se forslaget om at udvide VM fra 32 til 48 lande. En sådan udvidelse kan Qatar ikke magte alene. Flere lande i regionen må træde hjælpende til. Men igen spiller Infantino med fordækte kort. Det er lige før, jeg savner Sepp Blatter.

Se også: FIFA's milliardplan: Qatar skal dele VM med sine fjender

Se også: FIFA fedter for Putin: Udsætter doping-efterforskning

Se også: Præsident på tynd is: Ny skandale-sag om bestikkelse ser dagens lys