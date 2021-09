Fodboldvanvid forude: Vi får en slutrunde hvert år

SPILLET OM guldkalven fortsætter ufortrødent i fodboldens verden. Vi nærmer os hastigt en situation, hvor vi ender med at have VM og EM hvert andet år for både mænd og kvinder. Det lyder af voldsomt meget fodbold. Det er det også. Men det er ikke urealistisk, at det ender sådan.

DE SENESTE dage har magtfulde kræfter været samlet i henholdsvis Geneve i Schweiz og Doha i Qatar. I Geneve, hvor sammenslutningen af europæiske klubber, ECA, havde generalforsamling skete det ejendommelige, at en mand fra Qatar, som ellers er i lommen på FIFA, forsvarede de europæiske interesser overfor netop FIFA.

DET LYDER skørt. Det er det også, men udviklingen i europæisk klubfodbold har maget det således, at Nasser Al -Khelaifi fra Qatar er blevet præsident for ECA. Han er også præsident for franske PSG og for Qatars verdensomspændende sports-tv-kanal, BEin Sport.

MED I Geneve var også UEFA’s præsident Aleksander Ceferin, som på sin sædvanlige tørre facon advarede mod FIFA’s planer om at ville afholde VM hvert andet år. Nasser Al-Khelaifi var hurtig til at bakke Ceferin op. Begge sagde, det ville gå ud over spillernes helbred, og at der skulle tages hensyn til de europæiske klubber, som betaler spillernes løn.

FIFA’s præsident Gianni Infantino var inviteret til Geneve, men da han nok havde fornemmet, at han ikke ville være blandt venner, sendte han i stedet en tale på video. Derfor blev han også rykket bagerst i køen, så Ceferin kom til at tale først.

DA INFANTINO endelig blev vist på storskærmen, var hans budskab, at det er vigtigt, at vi beskytter klubberne og landsholdene. Og selv om der kan være divergerende opfattelser, må vi alle beskytte den globale fodbold.

Artiklen fortsætter under billedet...

Præsidenterne fra UEFA og FIFA, Ceferin og Infantino, er stadig uvenner. Ikke noget nyt der. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

DET TOLKER jeg på den nåde, at vi skal have mere landsholdsfodbold i FIFA-regi. Hvilket flugter godt med mødet i Doha, hvor Arsene Wenger, chef for FIFA’s globale udvikling af det smukke spil, var vært for en lang række tidligere trænere og topspillere. Herunder vores egen Peter Schmeichel, som nu er en del af en teknisk rådgivningsgruppe i FIFA.

VIGTIGT ER det at pointere, at Arsene Wenger er manden, der fører ordet for Gianni Infantino. Det er Wenger, der senest har foreslået, at VM og EM skal afholdes hvert andet år. Han har også foreslået, at oktober bliver sat af til at gennemføre hele kvalifikationsspillet til slutrunderne. Altså ikke noget med at trække det over halve og hele år. Han ser også gerne, at beslutningen om at afholde både EM og VM hvert andet år bliver truffet allerede i december i år.

MED PÅ mødet i Doha er, foruden Peter Schmeichel, tidligere stjerner som Javier Mascherano fra Argentina, Yaya Touré fra Elfenbenskysten og Michael Owen fra England. Spillere, der allerede har været ude med støtte til Wengers planer. Eller rettere, det er Infantinos planer, som er støbt i samarbejde med Saudi-Arabien og Det Afrikanske Fodboldforbund, som allerede har blåstemplet ideen om hyppigere VM-slutrunder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Peter Schmeichel er inviteret inden for i varmen hos FIFA. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix.

MEN UEFA og ECA kæmper stadig imod. Og det var næsten rørende at høre Nasser Al-Khelaifi i Geneve tale om sammenhold og solidaritet blandt de 247 klubber, som nu udgør ECA.

Det sagt af en mand som med PSG har smadret hele lønstrukturen og ideen om finansielt fairplay i Europa. Han har med sine voldsomme indkøb af spillere som Mbappé, Neymar og senest Lionel Messi ført PSG ind i en eksklusiv liga, hvor kun tre-fire andre klubber kan lege med. Det er der ikke meget solidaritet over.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nasser Al-Khelaifi, her med Neymar, er under efterforskning i flere lande for korruption. Foto: JB Autissier/Ritzau Scanpix.

ALLIGEVEL klappede de fremmødte i Geneve. Det gjorde de også, da ni af de klubber, som tidligere i år ville bryde ud af fællesskabet og lave en europæisk superliga, vendte tilbage i folden hos ECA.

Så GODT blev der taget imod udbryderne, at Alessandro Antonello, Inter, Miguel Angel Gil, Atletico Madrid og Daniel Levy, Tottenham, blev valgt til ECA’s bestyrelse. Det er bevægende med al den syndsforladelse. Ude i kulden er stadig Real Madrid, Barcelona og Juventus. Tre klubber som stadig drømmer om en lukket superliga. Den bliver næppe til noget foreløbigt, men vi skal nok vænne os til tanken om en årlig slutrunde for landshold. UEFA stritter imod, men uden for Europa er der massiv opbakning. Vi bliver kvalt i slutrunder.