Før EM-gyseren mod Sverige: Nu får vi hævn

SVERIGE SPILLER hellere end gerne favoritrollen over til Danmark, inden det går løs i aften i semifinalen ved EM i Kroatien. Den svenske landstræner, Kristjan Andresson, som har stået i spidsen for sit hold i halvandet år, sagde i går til Ekstra Bladet, at han jo er kommet til EM med turneringens yngste hold, og at Danmark på alle pladser er stærkt besat.

MANDEN HAR jo ret. Selvfølgelig er Danmark favorit. Vi er nået til semifinalen efter fem sejre og blot et enkelt nederlag. Sverige har haft en mere bumlet vej. Tre sejre og tre nederlag hedder den svenske score, og så kan man ellers undre sig over, at det alligevel rækker til en plads i semifinalen. Desuden har Sverige midte deres topscorer, højre backen Albin Lagergren, der er rejst hjem med en hovedskade.

NÅR MAN gik rundt i den store Arena i Zagreb i går og lyttede til de mange kommentarer fra spillere, trænere og eksperter, så forventede de fleste, at semifinalen vil blive vundet af det hold med de bedste målmænd. Det er der en form for indre logik i.

KRISTJAN Andresson nævnte, at Sverige har vundet de tre kampe, hvor deres målmænd vandt den interne målmandsduel. I den danske lejr er der stor respekt for de to svenske målmænd, som begge spiller i Rhein-Neckar Löwen, hvor Nikolaj Jacobsen er træner.

DE TO svenskere har henholdsvis 35 og 36 i redningsprocent ved EM. Her overhales de af Jannick Green, som står på 40, mens Niklas Landin kun kan mønstre en redningsprocent på 28. Vores anfører er således det svage led, men tilliden til, at han kan løfte sig, er stor i den danske lejr. Og han får vel ikke bedre mulighed end i aften.

DER ER mange andre interessante statistikker omkring de to hold. Sverige har lavet næsten dobbelt så mange mål på kontraløb end Danmark, men til gengæld har de svenske fløje skuffet fælt ved slutrunden. Blot 25 mål på 60 afslutninger er overraskende lavt. Her glimter de danske fløje med 45 mål på 68 afslutninger.

VORES EMINENTE fløje er en af forklaringerne på, at vi slår Sverige og kommer i finalen. Og her er fire andre grunde:

* Bredden på det danske hold er større, og vi kan køre 60 minutter for fuld damp.

* Det danske overtalsspil har været i særklasse gennem hele turneringen. Det gælder både seks mod fem og syv mod seks. Sverige får mange udvisninger. Det bliver straffet.

* Nikolaj Jacobsen har gennem hele turneringen vist, at han kan finde løsninger. Han har altid en overraskelse i posen, og han er taktisk utrolig skarp.

* Det danske midterforsvar med brødrene Toft er kun blevet bedre gennem hele turneringen, og de modstod presset mod både Spanien og Tyskland, de to lande, der var i EM-finalen for to år siden. Sverige kan ikke i samme grad lægge et tilsvarende pres.

DET ligner en finale med dansk deltagelse.

