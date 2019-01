For mange afbrændere var ved at koste dyrt

Danmark blev reddet af en storspillende Jannick Green i sejren på 25-22 over et ungarsk hold, som aldrig gav op

DANMARK tog endnu et skridt mod semifinalerne med en arbejdssejr over Ungarn. Mange danske udvisninger gjorde, at det blev en ujævn affære, og derfor blev der aldrig slået et stort hul til ungarerne, der godt nok hang efter hele kampen, men som alligevel blev ved med at søge lykken.

Den danske landstræner holdt dog hovedet koldt. Nikolaj Jacobsen spillede sine kort fornuftigt og tog en timeout, når tingene spidsede til. Sejren var sådan set aldrig i fare, men man sad alligevel yderst på stolen med en fornemmelse af, at det godt kunne gå galt.

DER VAR for langsom boldomgang i begyndelsen af kampen. I stedet for at komme i fart blev det til enkeltmandspræstationer med udgangspunkt fra stående. Det gjorde det let for ungarerne at sætte deres tacklinger ind. Da Niklas Landin samtidig havde en skidt dag i målet, fik Ungarn lov til at føle, at de kunne få noget med fra kampen.

Men da Jannick Green kom på mål og begyndte med et par redninger, og da angrebsspillet blev speedet en smule op, begyndte Danmark at trække en smule fra. Ungarerne var hurtige i deres returløb, så Mikkel Hansen og kompagni kom til at arbejde hårdt for målene. Men som så ofte før fandt Rasmus Lauge med sit hurtige fodskifte plads mellem de store og fysisk stærke forsvarsspillere.

DANMARK råder over gode fløjspillere, og de blev taget i brug for at få spredt det massive ungarske forsvar ud. Både Lasse Svan og Magnus Landin lavede smukke mål fra fløjen, og efterhånden blev brodden taget af ungarerne, og så kunne Mikkel Hansen også få plads til at stige til vejrs og fyre sine missiler afsted.

Denne gang var der dog mange forbiere imellem, og havde det ikke været for en storspillende Jannick Green, kunne Ungarn godt havde fået kontakt i de perioder, hvor Danmark brændte for meget i angrebet. Men denne slutrunde har vist, at vi har to gode målmænd. Når den ene har en dårlig dag, tager den anden over. Det giver en vis tryghed. Danmark kan stadig ane metal i det fjerne.

I DEN første kamp i Boxen lørdag aften vandt Sverige overbevisende 35-23 over Tunesien. Præcis som Danmark kom svenskerne til mellemrunden med de maksimale fire point. Helt som forventet bliver kampen om de to semifinalebilletter fra mellemrunden i Boxen et opgør mellem de tre nordiske nationer, Norge, Sverige og Danmark.

Mandag mødes Norge og Sverige. Vinder svenskerne den kamp, og vinder Danmark samme aften over Egypten, er Danmark og Sverige klar til semifinalerne, uanset resultatet af mødet mellem de to nationer i mellemrundens sidste kamp på onsdag.

MEN SLÅR Norge svenskerne på mandag, bliver det hele først afgjort i den sidste kamp mellem Sverige og Danmark. Nu har jeg set både Norge og Sverige i aktion, og jeg må sige, at svenskerne ser utroligt stærke ud. Og det på trods af at de har mistet den stærke playmaker Jim Gottfridsson, som er ude med en fibersprængning i læggen. Det var som bekendt Sverige, der slog Danmark i semifinalen ved sidste års EM i Kroatien. Siden er det svenske hold blevet forstærket på en række pladser.

