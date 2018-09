Fortjent dansk sejr over verdensmestrene

HELT tilfreds bliver man jo aldrig. Sådan har landstræner Klavs Bruun Jørgensen det sikkert også. Men for pokker. Der er meget godt at tage med fra opgøret mod de franske verdensmestre, som fik stryg i det første opgør i Golden League.

Ja, Frankrig stillede ikke i stærkeste opstilling, men det ændrer ikke ved, at det danske landshold især i første halvleg spillede flot angrebsspil med meget få tekniske fejl. Jeg talte blot tre på 30 minutter. Desværre kom der flere fejl efter pausen, hvor en mindre scoringkrise var ved at sætte en ellers stor føring over styr.

LÆNGE VAR der ellers sikkerhed i spillet. Kombinationerne blev ført godt igennem, og både Anne Mette Hansen og måske særligt Mette Tranborg viste stor styrke i afslutningerne fra distancen.

Kristina Jørgensen fik i glimt vist prøver på sit store talent. Foto: ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Et andet glædeligt indslag var kontrafasen, som virkelig har været et problembarn for Klavs Bruuns landshold. Mod Frankrig spillede det. Scorede holdet ikke på første bølge, blev presset alligevel holdt, og så kom udbyttet fra anden bølge.

DE FINTESTÆRKE franske kvinder blev holdt nede under 10 mål i første halvleg. Det vidner om et solidt dansk forsvar med en uhyre stærk bagerste skanse i Sandra Toft. Vores målmand har længe holdt er højt niveau, og at vi holder Frankrig nede på 21 mål er med til at øge optimismen, inden det for alvor går løs til EM i december i Frankrig.

Man kan ikke møde Klavs Bruun, uden at han taler om fysik. I mange år har vi halset efter Frankrig på det område, men i torsdagens kamp i Viborg kunne de danske kvinder længe matche modstanderne på fysikken. Men det kneb til sidst. Sejren over Frankrig var dog fortjent.