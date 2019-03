Gal i bolden: FIFA vedtager nyt Klub-VM - Europa boykotter

HELE FORLØBET op til FIFA’s Counsilmøde fredag i Miami har mindet ikke så lidt om en westernfilm. Hvem blinker først? Hvem trækker først? Og er der stadig nogen, der står, når krudtrøgen har lagt sig?

FIFA’s præsident Gianni Infantino har spillet højt spil. Han ville have Counsil, som er FIFA’s 37 mands store bestyrelse, til at stemme ja til et nyt klub-VM som skal se dagens lys i sommeren 2021. 24 hold skal deltage heraf otte fra Europa.

MEN NETOP som FIFA-toppen fra alle verdensdele fløj ind til Florida, modtog Infantino et brev med et brutalt indhold fra sammenslutningen af europæiske klubber, ECA. I det tre sider lange brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, står der, at de ikke har tillid til Infantino og at ingen europæiske klubber vil deltage i et Klub-VM i 2021.

ECA tæller 232 klubber og blandt medunderskriverne på brevet er præsidenter og ledere fra klubber som Juventus, Real Madrid, Ajax, Bayern München, FC Barcelona, Manchester United, PSG, Lyon og Benfica.

MED BREVET bakker ECA op om UEFA, som har samme syn på Infantinos plan. Et argument fra ECA og UEFA er, at der ikke er plads i den internationale kampkalender til et Klub-VM i juni-juli 2021.

De foreslår i stedet, at turneringen udskydes til en ny kampkalender træder i kraft efter 2024. Det vil sige, at et Klub-VM kan spilles i juni-juli 2025 som afløser for den ligegyldige Confederations Cup, der normalt spilles året før VM for landshold.

Andrea Agnelli, præsident i Juventus, er blandt underskriverne i brevet fra ECA til FIFA.

ET ANDET argument fra ECA og UEFA er, at de ikke kan få FIFA og Infantino til at fortælle, hvor pengene til det nye Klub-VM skal komme fra. I brevet fra ECA står der, at FIFA flere gange konsekvent har afvist at levere meningsfuld information om hvem det er, der vil finansiere den nye turnering.

Tidligere har det heddet sig, at et ukendt konsortium med base i Japan er parat til at skyde 25 milliarder dollar i et nyt Klub-VM og en global Nations League. Sidstnævnte turnering er dog indtil videre skudt til hjørne. Men FIFA har hele tiden holdt kortene tæt til kroppen.

HELLER IKKE i den 17 sider lange plan, som FIFA selv udarbejdede til mødet i Miami, er der nævnt noget om økonomien. Også det papir har Ekstra Bladet læst. Her fremgår det kun, at alle konføderationer uden for Europa ønsker et nyt klub-VM fra 2021, men der står intet om økonomien i turneringen.

Det er usædvanligt. Det er netop ved at lokke med penge, at FIFA-præsidenter normalt får presset deres ideer igennem. Ekstra Bladet erfarer da også, at det præcis er det, som FIFA i kulissen arbejder på i dette tilfælde.

SELV OM FIFA’s Counsil på Ritz-Carlton Coconut Grove Hotel i Miami fredag eftermiddag - på trods af modstanden fra Europa - med et klart flertal stemte ja til planerne om et nyt Klub-VM, er alle klar over, at turneringen ikke har nogen værdi, hverken sportsligt eller økonomisk, uden deltagelse af de bedste klubber fra Europa.

Kilder i FIFA oplyser til Ekstra Bladet, at forhandlingerne med ECA og de største europæiske klubber vil fortsætte efter mødet i Miami. Der vil blive lagt pres på frem til FIFA’s kongres i begyndelsen af juni i Paris.

HVIS DET ender med, at klubberne bliver tilbudt 200 millioner kroner for at stille op til Klub-VM i 2021 plus en andel af overskuddet fra turneringen, vil der måske alligevel være plads i kampkalenderen.

Og sker det ikke, vil Gianni Infantino stå tilbage som en utrolig svækket og skamskudt FIFA-præsident.

