Glem det: - Ikke i min vildeste fantasi

Med sejren på 38-26 over Kroatien understregede Danmark, at holdet er klar til at forsvare VM-guldet. Fortsætter holdet takterne, har Egypten ikke en chance i kvartfinalen

DANMARK rider videre på en bølge og understregede i kampen mod Kroatien at de rød-hvide hører til blandt de største VM-favoritter. Den tomme hal i Kairo lagde gulv til et sprudlende dansk landshold, hvor alle der kom på banen bidrog til festen. Danmark er i den grad klar til kvartfinalen onsdag mod Egypten.

LIGE INDTIL det sidste var der tvivl om, hvilke spillere Nikolaj Jacobsen kunne mønstre til opgøret mod Kroatien, som med en sejr kunne avancere til kvartfinalerne. De var aldrig i nærheden.

DEN UDBREDTE diarré i den røde boble havde ramt begge hold, men for Danmarks vedkommende betød det, at Mikkel Hansen endnu engang sad over. Men han er i bedring, og mon ikke det kribler i ham for at bevise sig i kvartfinalen onsdag mod Egypten? Der bliver i hvert fald brug for alle hans færdigheder.

I HANSENS fravær var det Mads Mensah, der havde fået styrepinden, og det ansvar tog han flot på sine skuldre. Han spillede en eminent første halvleg med stort overblik, mange frispilninger og drønende flotte scoringer. Især en underhånd trukket helt op i hjørnet var en nydelse.

DANMARK fandt fine løsninger på det kroatiske 5:1-forsvar. Ved at skubbe en af bagspillerne ind som ekstra streg måtte det kroatiske forsvar pakke sig, og så blev der plads til fløjene, og her boltrede især Emil Jakobsen sig.

NIKOLAJ JACOBSEN brugte sin bænk fint. Der blev sparet kræfter til den kommende kvartfinale. Men dem der var på gulvet, sparede sig ikke. I forsvaret fik Magnus Saugstrup endnu engang vist, at han kan afvise selv de største stjerner. Det fik Domagoj Duvnjak at mærke indtil flere gange. Haps, sagde det, og så sad kroaten i saksen.

EFTER PAUSEN kværnede den danske kontramaskine Kroatien ud af hallen og helt ud af Kairo. Selv uden en række normale stamspillere viste Danmark opfindsomt og tempofyldt angrebsspil, som udstillede kroaterne som en flok statister. Det var smukt, og hvor var det glædeligt, at så mange spillere bød ind.

HVIS DET vi så mandag aften i Kairo fortsætter onsdag i kvartfinalen, så får Egypten en meget tung aften. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at egypterne kan følge med i danskernes tempo.

NU HANDLER det bare om at få styr på de balstyriske maver og få Mikkel Hansen på ret køl. Jeg har tidligere i turneringen skrevet, at vi mangler at se Danmarks sande styrke. De mange storsejre skabte usikkerhed.

VAR DET Danmark, der var så gode, eller var det de andre, der blot ikke kunne spille håndbold? Jeg skal hilse at sige, at Kroatien var i EM-finalen for et år siden, men mandag i Kairo blev de splittet af og udstillet af et dansk hold, der i lange perioder stillede med en helt alternativ opstilling. Det fortæller noget om både bredde og klasse. Verdensklasse.

