Glimt af mesterklasse

HVILKEN herlig begyndelse på en forhåbentlig lang slutrunde. På forhånd havde landstræner Nikolaj Jacobsen udtrykt bekymring over modstanderen fra Bahrain, som spiller en omgang uortodoks håndbold. Men med stor disciplin kørte de forsvarende verdensmestre en sikker sejr i hus. Og der var rigtig meget at glæde sig over.

DANMARK brillerede med et nyt overtalssystem. Tidligere har Nikolaj Jacobsen valgt at bruge to stregspillere i spillet seks mod fem, men den denne gang valgte han at beholde tre bagspillere på banen. Det kørte som smurt som olie med Mikkel Hansen som den store styrmand og ofte med unge Mathias Gidsel som knivskarp afslutter.

HVOR ER Gidsel dog en dejlig fornyelse på landsholdet. Han er ikke den største kleppert, men alligevel dækker han rigtig fint op. Når han er med i forsvaret, kan han også være med i kontrafasen, og mod Bahrain viste han både stort overblik og enorm fart op ad banen. Hans spilfornemmelse og timing er exceptionel for så ung en spiller. Og hvor klæder han og Mikkel Hansen dog hinanden. To håndboldhjerner der tænker i takt.

DET VAR også godt at se den kølighed, Danmark gik til opgaven med. Det var en vild optakt holdet havde med den coronaramte Emil Jakobsen, der måtte blive hjemme på hotellet i isolation. Først i bussen på vej til hallen fik resten at truppen besked om, at de var testet negative.

MEN DET det lod heldigvis ikke holdet gå på. Bahrain kan være en svær størrelse at have med at gøre, men med en klar spilplan fik Nikolaj Jacobsens tropper hurtigt tæmmet ørkenens sønner, der havde det svært over for et påpasseligt forsvar. Det var ikke fordi Niklas Landin i målet havde mange redninger. Det blev blot til tre i første halvleg, men det skyldes også et meget flot paradespil foran ham.

IGEN IMPONEREDE Simon Hald. I fraværet af Henrik Toft Hansen kommer Hald til at spile rigtigtig meget ved denne slutrunde. Han har ikke luft til at gå fulde 60 minutter, så han skal doseres. Til gengæld giver han alt, når han er på banen. Han udgør en stærk midterblok med forsvarskaptajnen Henrik Møllgaard og fremme trak Hald igen flere udvisninger. Han slås for sit territorie på stregen, og han er utrolig svær at flytte.

EFTER PAUSEN fik Nikolaj Jacobsen klogt brugt sin bænk. Der var mange, der fik lov til at snuse til atmosfæren, og det kan alt sammen være givet godt ud i det lange forløb.

NU VENTER DR Congo søndag aften. Det er et spøjst og ganske underholdende hold, men afrikanerne kommer ikke til at volde Danmark problemer. Derfor ligner det en gruppefinale tirsdag mod det slet ikke uefne Argentina.

