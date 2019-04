Godt brølt, Mikkel

MIKKEL HAR sendt et brev til Moustafa. Med et ret alvorligt indhold. Mikkel hedder Hansen til efternavn og er en verdensstjerne, der sjældent skruer op for volumenknappen. Det gør han i dette tilfælde.

Moustafa hedder Hassan til fornavn og er præsident for det internationale håndboldforbund, IHF.

Men Moustafa er ikke den eneste, der har modtaget et brev. Det samme har Michael Wiederer, præsident for Det Europæiske Håndholdforbund, EHF.

MIKKEL HANSEN har ikke sendt brevet alene. Han har skrevet det sammen med en lang række spillere fra både herre- og kvindesiden, og budskabet er både markant og enkelt:

’Vores program er for hårdt. Vi spiller for mange kampe, har for få pauser og det koster alt for mange skader.’

Derfor ønsker spillerne et møde med de to præsidenter, og Michael Wiederer sagde allerede onsdag til TV2, at han er klar til at sætte sig ved bordet. Det kommer Hassan Moustafa også til, når nogen engang får vækket ham nede i hovedkvarteret i Basel.

BREVET FRA spillerne er fuldt forståeligt. Det kommer i kølvandet på de to slutrunder i december og januar. Alene ved herrernes VM i Tyskland og Danmark i begyndelsen af året manglede der 38 potentielle VM-spillere. De blev skadet inden turneringen.

Undervejs i den 17 dage lange turnering blev yderligere 23 spillere skadet. Hos Danmark blev blandt andre René Toft Hansen, Nikolaj Markussen, Hans Lindberg, Casper U. Mortensen og Nikolaj Øris ramt af større eller mindre skader. Det var en turnering, der trak tænder ud. Flere hviledage ville gøre underværker.

DER ER også voldsomme eksempler fra de europæiske klubturneringer. Således har vi oplevet, at Rhein-Necker Löwen med Nikolaj Jacobsen som træner har skullet spille to kampe på samme dag. I Champions League mod et polsk hold og i Bundesligaen mod Kiel. Nikolaj Jacobsen sendte sit b-hold til Polen.

Det var selvfølgelig en absurd situation, men det er et eksempel på, at der kræves en tilretning af den internationale kampkalender. Igen med flere hviledage mellem kampene.

I BREVET fra spillerne til IHF og EHF nævnes det, at der er for mange kampe. Det er hørt før, og svaret fra forbundene og klubberne har været, at færre kampe vil gå ud over økonomien. Det vil koste i tv-, entre- og reklameindtægter, og det vil i sidste ende gå ud over spillernes løn.

Er spillerne klar til en lønnedgang? Mikkel Hansen og Karabatic i PSG kan nok leve med det. Andre vil have sværere ved at undvære pengene. Men i det lange løb er der flere fordele ved færre kampe og flere hviledage. Spillerne vil kunne forlænge deres karrierer med flere år og vi vil få mere kvalitet ved slutrunderne, fordi flere vil møde frem fuldt restituerede og fri for skader.

