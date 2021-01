Gør det nu færdigt

DET VAR i Qatar for seks år siden. Danmark skulle møde de upåagtede opkomlinge fra Argentina ved VM, og vi var alle overbeviste om, at det ville blive en sikker dansk sejr. Det var blot et spørgsmål om størrelsen.

SÅDAN kom det ikke til at gå. Hovmod stod for fald, og en hel håndboldverden fik for alvor stiftet bekendtskab med Simonet-brødrene, Diego, Pablo og Sebastian som kan mere end de fleste på en håndboldbane. Det er en trio, der bærer Argentina.

24-24 ENDTE kampen i Qatar, og den daværende danske landstræner, islandske Gudmundur Gudmundsson, lignede en mand, der havde lyst til at knibe en tåre. På pressemødet var jeg den eneste danske journalist, og han brød sig overhovedet ikke om spørgsmålet: Hvordan kunne det gå så galt.

SIDEN ER Gudmundsson blevet afløst af Nikolaj Jacobsen. Men Simonet-brødrene er der stadig. Alle tre er med her i Egypten, hvor Danmark i aften spiller en meget afgørende gruppefinale mod Argentina, der også møder frem med to sejre i bagagen. Ikke så overbevisende sejre som de danske, men en sejr er trods alt en sejr, og der er ingen tvivl om, at Argentina er et klart bedre håndboldhold end Bahrain og D.R. Congo.

DER ER dog en vis usikkerhed om, hvorvidt Diego Simonet, en af verdens bedste playmakere, bliver klar til opgøret. Han var ikke med søndag mod Bahrain, og det var tydeligt, at han var savnet. Han har sprængt en trommehinde, og derfor er det stærkt tvivlsomt, om han stiller op mod Danmark. Til dagligt spiller han i franske Montpellier, så mange fra det danske landshold har et indgående kendskab til ham.

Artiklen fortsætter under billedet

Argentina har også gjort rent bord hidtil ved VM. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix.

UANSET OM Diego Simonet er med eller ej, må det aldrig blive en kamp, som giver Danmark vanskeligheder. Der er sket meget i de seks år siden Qatar. I mellemtiden har Danmark vundet både OL og VM, og i de hidtidige kampe her i Egypten har Danmark vist spil af høj klasse op og på mange positioner. Den bredde har Argentina ikke. Danmark skal gøre arbejdet færdigt og tage de maksimale fire point med over til mellemrunden.

DET ER EN dansk trup som på pressemødet i går blev meldt uden skader og skavanker. Og meget tyder på, at den kan blive forstærket af Emil Jakobsen som i går testede negativ for corona. Han er stadig i isolation, for reglerne er, at han skal teste negativ to gange, før han bliver sluppet løs.

DET NÅR han ikke inden i aften, hvor hastetilkaldte Magnus Bramming fra TTH Holstebro i stedet træder til med en hjælpende hånd på venstre fløj. Men så skulle Emil Jakobsen gerne være klar til de tre opgør i mellemrunden, hvor modstanderne bliver Qatar, Kroatien og enten Angola eller Japan. Det bliver endelig afgjort i aften.

LIDT overraskende sidder Jacob Holm over til aftenens kamp. Han er ellers blevet fremhævet af Nikolaj Jacobsen. Om Holm har pådraget sig en mindre skade, vides endnu ikke. Vi har spurgt i den danske lejr, men endnu ikke fået svar. Men måske skal Holm blot spares til de vigtige kampe i mellemrunden.

