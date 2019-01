GULD - Og Danmark er slet ikke færdig endnu!

ALDRIG FØR har jeg oplevet en så vidunderlig og dirrende dansk hjemmebane. Fort Boxen bar landsholdet frem til endnu en fænomenal kamp.

Danmark har vundet VM-guld. I landsholdets fjerde finale.

Forbandelsen er brudt. Håndbolden er kommet hjem til moderlandet.

Landsholdets udtryk blev forvandlet, da Nikolaj Jacobsen overtog det. Hans betydning kan ikke skrives i store nok bogstaver. Det kan godt være, at kronprins Frederik var i Boxen, men Nikolaj var kongen.

Kongeligt besøg til finalen. Foto: Jens Dresling

DANMARK har sat sig på verdenstronen. Vi har overtaget efter Frankrig. Og der er ingen grund til at tro, at det ikke kan fortsætte i mange år endnu. Efter denne håndboldsæson bliver Nikolaj Jacobsen landstræner på fuld tid. Han er slet ikke færdig med at sætte sit præg på holdet.

I den nu overståede, men vidunderlige VM-slutrunde i Tyskland og Danmark, som har været en blændende propaganda for spillet, har den danske landstræner i kamp efter kamp trukket nye løjer og taktiske fif op af posen.

DET GJORDE han også mod Norge, hvor Morten Olsen var foretrukket fra start. Det viste sig også at være en god investering, selv om de første minutter var noget nervøse. Og hvem kan sige noget til det.

Vild omfavnelse! Foto: Jens Dresling

Danmark kom første gang foran ved 4-3, og der var nerverne ved at være under kontrol. Den rent højrehåndede bagkæde med Mikkel Hansen, Rasmus Lauge, Morten Olsen og suppleret med Mads Mensah havde ingen problemer med at komme til gode afslutninger. Præcis som mod Frankrig i semifinalen fandt Danmark god plads mellem fløj og back. Der var dog lidt for mange afbrændere i det første kvarter.

I målet havde Niklas Landin den røde mur i ryggen, og de nærmest blæste ham op i dobbelt størrelse. Han blev svær at passere, og brillerede også med redninger på helt frie skud. Landin som vi gerne vil se ham.

DE NORSKE fløje drillede lidt gennem hele første halvleg. Især var Magnus Jøndal en kilde til irritation. Til gengæld havde den danske midterblok godt fat i de norske bagspillere og den stærke streg, Bjarte Myrhol. Han blev taget helt ud af kampen. Hver gang han troede, han skulle have et indspil, blev bolden fisket af en utrolig opmærksom Anders Zachariassen, der såmænd også fangede norske langskud i paraderne.

A-kæden jubler fra bænken, da B-kæden fik de sidste minutter på banen. Foto: Jens Dresling

Det danske overtalsspil har gennem hele turneringen været i verdensklasse. Det var det også mod Norge. De norske udvisninger blev nådesløst straffet af et dansk angreb, hvor Mikkel Hansen var den suveræne vurderingsspiller. Sikke et overblik han har vist gennem hele slutrunden, hvor han har slået fast, at han for tiden er verdens bedste håndboldspiller. Heldigvis er der mange år i ham endnu, for der går ikke mange af hans slags på dusinet. Selvfølgelig blev han kåret som VM-slutrundens bedste spiller.

I ANDEN halvleg havde Danmark ikke problemer med at holde forspringet. Landin var eminent i målet, og i den modsatte ende blev det norske forsvar flået fra hinanden. VM sluttede som det begyndte. Men en dansk opvisning i moderne, tempofyldt og teknisk flot udført håndbold. Hele 31-22 i en VM-finale. Det er jo helt vildt.

Jeg er næppe den eneste, der glæder sig til fortsættelsen.

