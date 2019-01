Guldglans! De to vigtigste grunde til dansk VM-succes

DET FØRSTE mål er nået. Efter en til tider alt for spændende kamp mod Sverige, er Danmark klar til semifinalen mod Frankrig fredag i Hamborg.

Og det er hamrende fortjent. Det danske landshold, under ledelse af en meget håndboldintelligent og inspirerende Nikolaj Jacobsen, har udført et perfekt stykke arbejde.

Otte kampe og otte sejre siger det meste. To af sejrene var over Norge og Sverige, som begge var meldt ind blandt guldfavoritterne. Den rolle kan Danmark roligt tage på sig nu.

DER ER MANGE grunde til, at Danmark har været så overbevisende. Her skal jeg blot nævne to. Nikolaj Jacobsen har fået perfektioneret det danske overtalsspil. Med Mikkel Hansen som en strålende dirigent har vi stort set ikke misset en eneste periode i overtal.

Det andet, jeg vil fremhæve, er det danske forsvar. Undervejs mistede holdet René Toft Hansen som hører til blandt verdens bedste forsvarsspillere. Men da han gik ud, gik Henrik Møllgaard ind og løftede arven på smukkeste vis.

Og når det kniber med at dække 6:0. går Danmark over til at dække 5:1 med en helt utroligt velspillende Magnus Landin som den fremskudte. Det forsvar formåede Sverige aldrig at løse.

MEN SOM i de forrige kampe skulle vi først igennem en urolig periode. Nikolaj Jacobsen tog timeout efter et kvarter, hvor Sverige netop var kommet foran. Da havde Danmark brændt otte chancer, heraf flere af den rigtig store slags. Mikkel Hansen havde, som i den foregående kamp mod Egypten, været den store synder.

Timeuoten hjalp for en stund. Der kom ilt til hjernerne. Mikkel Hansen begyndte at ramme inden for stængerne, og han lagde mange gode bolde, men svenskerne spillede klogt og udnyttede de udvisninger, som Danmark fik en stribe af.

Rasmus Lauge havde som playmaker svært ved at få sit spil til at fungere. Han er normalt stærk mand mod mand, men han havde umådeligt svært ved at trænge igennem det solide svenske 6:0-forsvar. Derfor var det nødvendigt at sprede spillet ud og bruge fløjene, og her var Magnus Landin og Lasse Svan atter engang utroligt sikre afsluttere.

DA DET stadig ikke for alvor kørte for Mikkel Hansen, blev han skiftet ud med Nikolaj Markussen, og en koncentreret dansk periode gjorde, at et svensk forspring på 12-9 blev hentet, således at holdene kunne gå til pause med 13-13.

Efter pausen kom der for alvor tempo i det danske spil og så løftede Mikkel Hansen og Rasmus Lauge sig markant. Nikolaj Jacobsen valgte – tvunget af omstændighederne – denne gang at spille bredt og det gav bonus. Både Morten Olsen og Nikolaj Markussen bidrog til løjerne.

NORGE vandt helt uden problemer den tidlige kamp i Boxen over Ungarn med 35-26. Nordmændene straffede konsekvent ungarernes mange tekniske fejl, og allerede midt i første halvleg havde Norge fuld kontrol over opgøret.

Det blev kattens leg med musen, og Norge kan nu se tilbage på en VM-kampagne, hvor det i otte kampe er blevet til syv sejre og blot et enkelt nederlag. Det var som bekendt til Danmark i det indledende gruppespil.

Norge møder Tyskland i den anden semifinale fredag, og dermed er det ikke umuligt, at vi får en ren nordisk finale i Boxen på søndag. Det kunne være sjovt.

