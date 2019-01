HÆVNENS TIME: Sverige skal en tur i straffe-Boxen!

NU MÅ det ikke kikse. Danmark skal i aften i Boxen, med 15.000 tilskuere i ryggen, tage det sidste skridt frem mod VM-semifinalerne fredag i Hamborg.

Det danske landshold kan tillade sig at tabe med fire mål til Sverige og stadig nå semifinalen, men der er ingen grund til, at det skal gå hen og blive spændende. Svenskerne skal mærke Boxens magi lige fra første fløjt.

DET BETYDER, at Danmark igen skal komme ud med fart og tempo i både fødder og boldomgang. Svenskerne så tunge og slidte ud i deres kamp mod Norge mandag aften. De skal sættes under et tungt pres, og så vil vi formentlig se, at de hurtigt falder i niveau.

Hvis man grovanalyserer Sveriges kamp mod Norge, er det iøjnefaldende, at de tabte, selv om de havde klart flere målmandsredninger end nordmændene. Men hvad var det så, der gik galt?

Svenskerne lavede et hav af tekniske fejl. Hele 15 blev det til, og så mange har jeg ikke set i en international kamp, siden jeg var til kvindernes EM i Frankrig i december.

DANMARK laver ikke nær så mange tekniske fejl. Blot tre noterede jeg i opgøret mod Egypten, og i det hele taget er landsholdet under Nikolaj Jacobsens ledelse blevet utroligt dygtigt til at passe på bolden.

En anden årsag til, at Sverige tabte mandag, var, at nordmændene formåede at sætte to af Sveriges målslugere ud af kraft. Norge fik stoppet indspillene til den kraftigt byggede stregspiller, Andreas Nielsson, ligesom de forhindrede, at den svenske højrefløj, Mattias Zachrisson, kom til en eneste afslutning. Han var ellers før kampen svensk VM-topscorer med 25 mål.

Under VM har der udviklet sig et fællesskab mellem spillerne og de 15.000 i Boxen. Samlet set er det en voldsom modstand, svenskerne vil møde. Foto: Jens Dresling.

STORT SET set alle de tilbageværende hold ved VM er ramt af skader. Danmark har således mistet Hans Lindberg og René Toft Hansen. Svenskerne er ramt mindst lige så hårdt.

Deres store strateg, playmakeren Jim Gottfridsson, er rejst hjem med en skade, og i går sagde de også farvel til Jesper Nielsen, som har været den bærende kraft i forsvaret, og som ved EM sidste år kom på All Star-holdet som bedste stregspiller. Det er tab, der kan mærkes.

VI SKAL først og fremmest videre til Hamborg, sagde landstræner Nikolaj Jacobsen, da han i går skulle sætte ord på aftenens kamp. Det er lige præcis, hvad Danmark skal.

Det danske landshold virker også til at være i klart den bedste forfatning, og nu hvor holdet kommer over for et traditionelt 6:0-forsvar, bør der igen komme så meget struktur på det danske angrebsspil, at det resulterer i en sejr over Sverige.

DER SKAL ikke spekuleres i, at Danmark kan tåle at tabe med fire mål. Svensken skal have en over nakken som tak for sidst – hvilket som bekendt var EM-semifinalen for et år siden. Det nederlag gør stadig ondt på Nikolaj Jacobsen. Nu er det hævnens time i Boxen.

