Han skulle være sendt hjem

Der gambles med EM's fortsættelse, når Ruslands træner slipper med en advarsel for at bryde coronaprotokollen

MENS Mette Frederiksen lukker 38 kommuner ned, bliver der stadig spillet EM-håndbold i Herning og Kolding. At det kan lade sig gøre skyldes alene de voldsomt strenge coronaprotokoller, som Dansk Håndboldforbund, DHF, fik udarbejdet i samarbejde med Det Europæiske Håndboldforbund, EHF.

Det var de protokoller, der i sidste ende fik regeringen til at give grønt lys for slutrunden i Danmark. Det blev samtidig slået fast, at det mindste brud på reglerne ville medføre udelukkelse og hjemsendelse. Hvilket blev understreget af DHF’s formand, Per Bertelsen.

SÅDAN ER DET ikke gået i virkeligheden. Der er sket flere brud, og der gambles med turneringens fortsatte afvikling. Den danske anfører, Sandra Toft, gav da også på mandagens pressemøde udtryk for bekymring og ærgrelse over bruddene på reglerne. Det kan man ikke fortænke hende i, for i sidste ende kan det medføre, at turneringen ikke bliver spillet færdig.

Tidligere mandag uddelte EHF en advarsel til fem lande for brud på corona-reglerne. Det gælder Tjekkiet, Serbien, Kroatien, Spanien og Rusland. Vi ved ikke, hvad de fire første lande har gjort forkert. Til gengæld er den russiske sag både klar og tydelig, og man kan kun undre sig over, at den ikke har udløst en større straf, udelukkelse fra EM.

Ruslands spanske træner, Ambros Martin, blev fanget af TV2’s kamera. Han forlod rød zone, bevægede sig på den forkerte side af afspærringen og var ydermere via et håndtryk i fysisk kontakt med generalsekretæren for det russiske håndboldforbund, Denis Bogomolov, der opholdt sig i blå zone, og dermed kan bevæge sig frit.

DET FREMGÅR også tydeligt af tv-dokumentationen, at de to ledere fra det russiske landshold ikke havde synderlig respekt for de officials, som greb ind. Deres arrogante optræden står i skærende kontrast til den måde, den danske trup gebærder sig på under slutrunden.

Da holdet forleden skulle gå 20 meter mellem to træningshaller, var beskeden, at det var forbudt. Holdet skulle køres i bus. Det kan virke latterligt, men hvis det er betingelsen for, at EM kan afvikles helt frem til 20. december, er det bare at rette ind.

Det har indtil videre ikke været muligt for det danske landshold at komme på en lille udflugt for at trække frisk luft. Det må ikke gå i området omkring Herning, men skal køres lange distancer for at finde et sted uden kontakt til andre skabninger. Det har de sagt nej til. Og bliver i deres røde zone på hotellet.

MEN RUSSERNE gør åbenbart, hvad der passer dem, og det er de indtil videre sluppet nænsomt fra.

At der ikke er konsistens i dommene i international håndbold, er en sag fra VM sidste år et godt eksempel på. Her var Kim Rasmussen træner for det ungarske landshold og efter et nederlag til Rumænien gav han højlydt udtryk for sin mening om dommerne. ’I got fucked,’ udbrød han.

DET KOSTEDE ham en bøde på 35.000 kroner, udelukkelse fra al håndbold i to måneder og en fyreseddel fra det ungarske forbund, hvor han netop havde tegnet en ny fireårig kontrakt.

Men russernes træner ved EM i Herning er der ingen, der krummer et hår på. Men Rusland er jo også en stormagt.

