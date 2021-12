Helt suverænt, Danmark!

KOMMENTAR: Danmark vandt sikket 35-23 over Sydkorea, men der er meget mere i vente fra et sprudlende landshold, skriver Ekstra Bladets kommentator Jan Jensen

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

DANMARK vandt suverænt det indledende gruppespil ved VM i Spanien. Gruppefinalen mod Sydkorea blev lige så lidt spændende som forudset. Dertil er der for stor forskel på de to hold. Jesper Jensen har rykket det danske landshold gevaldigt det seneste år. Og det er stort set i alle spillets faser.

SYDKOREA kunne kun være med i første halvleg. Så var de læst og kørt møre. Efter pausen havde Danmark fuldstændig greb om kampen, og Jesper Jensen kunne igen spare en del af holdets bærende kræfter. Der bliver brug for dem i mellemrunden, hvor der venter mere jævnbyrdige modstandere i form af Ungarn, Tjekkiet og Tyskland. Danmark møder dem i nævnte rækkefølge, og det første opgør er onsdag aften I Granollers.

Danmark videre med maksimumpoint ved VM i håndbold

HER ER en del af de områder som er blevet forfinet på det danske hold. Områder som var vitale i opgøret mod Sydkorea, som for to år siden spillede lige op med det danske landshold.

KONTRASPILLET bliver kun bedre og bedre. Der tages ikke unødige chancer, men bolden bliver alligevel ført hurtigt op ad banen, og de danske fløje er hele tiden spilbare. Det nød især Lærke Nolsøe og Emma Friis i venstre side godt af. De er begge inde i en stime, hvor de meget sjældent brænder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der var meget at juble over på det danske hold. Foto: Lars Poulsen.

FORSVARET er bedste, når Kathrine Heindahl og Line Haugsted står sammen i midten og har Anne Mette Hansen som venstre back. De er er stort set umulige at skyde hen over, og de pakker også modstandernes stregspillere godt ind. Men niveauet falder en kende, når en af de tre skal have en hvil på bænken.

SÅ ER der ikke helt den samme sikkerhed, og det udnyttede koreanerne dygtigt i første halvleg, da Anne Mette Hansen skulle en tur på bænken. Den store koreanske højre back Eun Ryu fik her krammet på Sandra Toft. Skuddene blev nærmest konsekvent placeret ved den danske keepers venstre fod. Sydkorea havde læst på lektien. Men i anden halvleg var det slut. Nu var det Sandra Toft der havde brugt pausen til at læse på lektien. Hun løftede sig gevaldigt og lukkede i perioder helt af.

MIE HØJLUND som playmaker var godt tænkt af Jesper Jensen. Den hurtige Odense-spiller kunne koreanerne ikke fange. Når hun ikke bragte sig selv til skud, havde hun fint blik for sine medspillere. Det var en storartet indsats. Nu glæder vi os til fortsættelsen onsdag. Jeg tror stadig ikke, vi har set det bedste fra det danske landshold.

Dansk VM-show: Wauw - hun brændte banen af!