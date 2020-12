Hører til blandt de fire bedste!

DET FØRSTE delmål er nået. Danmark er videre til mellemrunden ved EM, men der er mere at hente. Der er en verden til forskel på at gå videre til næste runde med to eller fire point. Derfor vil en sejr over Frankrig i aften sende de danske kvinder et godt skridt videre mod en semifinale, som vel dybest set er målsætningen for landstræner Jesper Jensen. Selvom han aldrig har meldt den ud.

I stedet har han valgt at tage kamp for kamp, og det er jo gået ganske fint. Sikre sejre over både Slovenien og Montenegro. Men i gruppefinalen mod Frankrig bliver holdet for alvor udfordret, og det er og bliver en nøglekamp. Men Danmark er slet ikke uden muligheder.

Jesper Jensen har ikke meldt en målsætning ud, men tager en kamp ad gangen. Foto: Lars Poulsen.

VED VM for et år siden i Japan sendte Danmark de forsvarende franske verdensmestre ud af turneringen med en sejr på 20-18. I Golden League-stævnet for halvanden måned siden spillede Jesper Jensens mandskab forrygende håndbold i 45 minutter, men endte med at tabe knebent til Frankrig. Det skyldtes alene et hav af brændte chancer.

HUSK, AT DU KAN FØLGE KAMPEN LIVE PÅ EKSTRABLADET.DK KL. 20.30...

Der er altså muligheder i aftenens kamp. Blandt andet fordi det danske hold fortsat er i en rivende udvikling. Der er i dag mange flere facetter i spillet. Vi har været vidner til fremragende fløjspil, en kontramaskine som maser modstanderne og et varieret angrebsspil, som styres fortrinligt af først og fremmest Mia Rej med god støtte fra stortalenterne Kristina Jørgensen og Mie Højlund. Danmark har været dygtige til at komme til afslutninger.

Mia Rej har været den store dirigent i det danske angreb. Foto: Lars Poulsen.

LIGE SÅ vigtigt er det, at defensiven har virket overbevisende. Slovenien blev holdt nede på 23 mål, mens Montenegro kun nåede 19 scoringer. Sandra Toft i målet har fået god hjælp af en solid fireblok bestående af Mette Tranborg, Kathrine Heindahl, Line Haugsted og Anne Mette Hansen. Desuden har de to fløje, Trine Østergaard og Lærke Nolsøe, været gode til at bakke op og fiske bolde.

Anne Mette Hansen har ydet et stort arbejder i forsvaret. Foto: Lars Poulsen.

Vinder Danmark over Frankrig, tager holdet som nævnt fire point med over i mellemrunden. Her venter Rusland, Sverige og Spanien. Russerne kommer med fire point efter at have gjort rent bord i holdets indledende pulje. Sverige og Spanien har hver et point med og er derfor allerede sat noget efter.

DET HAR været en blandt oplevelse at se det russiske hold. Til tider spiller de blændende for så i perioder at gå helt i stå. Sådan var russernes opgør mandag aften mod Sverige, som dog endte med en smal russisk sejr. Spanien, som kom til EM med VM-sølv i bagagen, har været en at turneringens helt store skuffelser. Det er ikke kønt, det Spanien har præsteret hidtil.

Sandra Toft stod forrygende mod Montenegro. Foto: Lars Poulsen.

Kommer Danmark over med fire point, er der råd til at tabe en af kampene i mellemrunden og så stadig nå semifinalen. De danske kvinder har gode muligheder mod både Spanien og Sverige.

PÅ FORHÅND var Rusland sammen med Norge udråbt som de helt store EM-favoritter. Det har et russiske spil ikke helt levet op til endnu, men mon ikke der er mere i holdet? Det tænker jeg.

Også derfor er det så vigtigt, at Jesper Jensens tropper vinder aftenens kamp. Det vil gøre vejen mod semifinalen mindre kompliceret. Og med de,t vi har set indtil nu, hører Danmark til blandt de fire bedste hold ved slutrunden. Det skal meget gerne slås fast i aften.

