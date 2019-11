Hvidvasker Saudi-Arabien for 900 millioner

Messi, Daniel Wass og co drager til det brutale styre i januar for at afvikle den spanske Super Cup

Den spanske Super Cup er blevet solgt til regimet i Saudi-Arabien. Men ikke uden sværdslag. Indien, Kina og Qatar havde også budt på cuppen, som de næste tre år bliver en miniturnering med fire hold.

Når saudierne endte med at løbe med begivenheden, skyldtes det, at de rige sheiker smed 120 millioner euro på bordet Det svarer til 900 millioner kroner.

Den store udgift skal ses som endnu et saudisk forsøg på at bruge sporten til at hvidvaske landet og fjerne opmærksomhedens fra de grove brud på menneskerettighederne.

Normalt er Super Cuppen en kamp mellem vinderen af La liga og vinderen af den spanske pokalturnering, Copa del Rey.

Men nu skal Saudi-Arabien have noget for pengene, og derfor er Super Cuppen udvidet til fire hold. De to hold fra pokalfinalen og nummer et og to i La Liga. Turneringen afvikles 8.-12. januar på kong Abdullah Stadion i Jeddah. Et stadion med plads til 62.000 tilskuere.

Barcelona og Atletico Madrid mødes i den første semifinale, men Real Madrid tørner sammen med Valencia og Daniel Wass i den anden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Daniel Wass og Valencia skal også en tur til de varme lande i januar. Foto: Getty

Det er nu ikke alle i Spanien, der er begejstrede for, at Super Cuppen flytter til Saudi-Arabien.

Normalt spilles kampen i sensommeren som optakt til den nye sæson. Ved at flytte den til januar og udvide den til en miniturnering, bryder den ind i programmet for den spanske liga.

Præsidenten for La Liga, Javier Tebas, er da også blandt de største kritikere.

Det har han også god grund til. Tebas har meget svært ved at forstå, at det spanske fodboldforbund sælger ud til Saudi-Arabien, hvor tv-stationen BeoutQ illegalt og uden nogen former for rettigheder sender kampene fra den spanske liga. Det er pirateri, som både UEFA og flere ligaer i Europa på det skarpeste har fordømt.

Men præsidenten for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, er hamrende ligeglad med kritikken. Han ser miniturneringen som god reklame for spansk fodbold i en region, hvor han gerne søger støtte til de spanske drømme om sammen med Portugal at bliver vært for VM i 2030.

Og så er pengene gode. De 900 millioner kroner bliver i følge den spanske sportsavis, AS, fordelt med halvdelen til det spanske forbund, mens den sidste halvdel skal deles mellem de fire deltagende klubber.

Amnesty International har på nettet søsat en kampagne mod kampene i Saudi-Arabien, og den spanske vicesportsminister, Maria Jose Rienda, siger, at regeringen ikke vil støtte, at turneringen bliver holdt i et land, som ikke respekterer kvinders rettigheder.

Luis Rubiales forsvarer sig med, at han har aftalt med de saudiske myndigheder, at kvinder får fri adgang til kampene i Jeddah, og at de må iføre sig det tøj, de finder passende.

Underligt nok har de spanske fans endnu ikke protesteret mod, at Super Cuppen flyttes til Saudi-Arabien. Det er ellers kampe, som vil trække fulde huse på ethvert stadion i Spanien.

Men Spanien er ikke alene om at gå efter saudiernes penge. Italien har også valgt at afvikle deres Super Cup i Saudi-Arabien. Her er der dog blot tale om enkelt kamp. Juventus møder Lazio 22. december i Riyadh, og i følge italienske medier får begge hold 25 millioner kroner for at hvidvaske det saudiske styre.

Artiklen fortsætter under billedet...

Juventus og Ronaldo tager også turen til Saudi-Arabien, hvor pengene er store. Foto: Ritzau Scanpix

Også i dette tilfælde har Amnesty været på banen, denne gang i samarbejde med journalistgruppen på den statslige italienske TV-station, Rai. Protesterne har dog ikke ændret noget. Det italienske forbund har aftalt med sheikerne, at tre ud af fem Super Cupper skal spilles i Saudi-Arabien. Den første blev spillet sidste år i Jeddah.

Det er Saudi-Arabiens reelle leder, kronprins, Mohamed bin Salman, som står bag sportshvidvaskningen. Han blev for alvor kendt internationalt, da hans udsendte bøller dræbte og parterede journalisten Jamal Khashoggi på det saudiske konsulat i Istanbul 2. oktober sidste år.

Kronprinsen har senest skaffet endnu en stor sportsbegivenhed til landet. I december møder den ubesejrede verdensmester i sværvægtsboksning, Andy Roiz fra Mexico, briten Anthony Joshua i et revancheopgør. Det finder sted i byen Diriyah.

Se også: FIFA fedter for brutale Kina

Se også: Rent hykleri: Bliv væk, Platini

Se også: Legende er ikke i tvivl: Blev lokket i fælde