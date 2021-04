Hyklerne tørrede hurtigt spyttet af

PÅ TIRSDAG spiller Real Madrid semifinale hjemme mod Chelsea. Altså ikke i Super League, men i Champions League.

Hov, hov skulle Real Madrid ikke udelukkes, kan jeg høre læseren spørge.

JO, DET skulle den da. Det sagde DBU’s formand Jesper Møller i mandags. Han er som bekendt også medlem af UEFA’s eksekutivkomite, og han fulgte op på den barske bandbulle, UEFA’s slovenske præsident, Aleksander Ceferin, kastede i hovederne på de 12 klubber, der ville forlade fællesskabet og danne deres egen Super League.

NOK ER NOK, skrev en harmdirrende Jesper Møller på twitter og på DBU’s hjemmeside. ’Det en meget dårlig ide, og derfor ser vi ikke andre udveje end at udelukke de 12 klubber,’ fortsatte han.

Jesper møller var hidsig. Nu er han faldet til ro. Foto: Lars Poulsen.

DET VAR i mandags. Siden er 10 af de 12 klubber vendt tilbage i folden. Kun Barcelona og Real Madrid holder fast.

DE TO klubbers præsidenter gik på spansk tv torsdag aften.

’Den nye liga er en nødvendighed,’ sagde Barcelonas nyvalgte præsident Joan Laporta.

’Den er kun på stand-by,’ sagde Real Madrids Florentino Perez, som er en af hovedarkitekterne bag Super League.

PEREZ HAR i mange år været bannerfører for en lukket liga for de største klubber. Denne gang har han brugt coronaen som forklaring. Klubberne taber penge under pandemien. Alligevel har Real Madrid i den forløbne uge angiveligt tegnet en femårig kontrakt med David Alaba fra Bayern München. En kontrakt der i perioden indbringer den østrigske landsholdsspiller en milliard kroner. Det er sygt. Men det kan Perez ikke se.

FREDAG formiddag deltog Jesper Møller i et møde i UEFA’s eksekutivkomite. Sammen med mange andre verden over sad jeg spændt og ventede på dommen over Real Madrid. Den kom ikke. Derfor skrev jeg til DBU og Jesper Møller for at høre, om Real Madrid får lov til at spille i semifinalen på tirsdag. Svaret kom hurtigt. Spørg UEFA. Det troede jeg, at jeg havde gjort.

Florentino Perez har blot sat planerne på stand by. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

REAL MADRID bliver ikke straffet. Ingen bliver straffet. Ceferin sagde ellers, at det var som at blive spyttet i ansigtet. Men den klat er hurtigt tørret væk. Igen er vi vidner til en ordentlig omgang hykleri med sovs og kartofler og skyllet ned med en flaske hverdagsvin med søndagssmag. Det er til at kaste op over.

I ØVRIGT kunne den franske avis Le Monde fredag afsløre, at FIFA’s præsident Gianni Infantino under hele forløbet havde været med i kulissen hos udbryderklubberne. Det kommer ikke som nogen overraskelse for Ekstra Bladets læsere. Vi har tidligere fortalt, at der i flere år har været et tæt samarbejde mellem Infantino og Perez om store lukkede ligaer.

DET ER kun et spørgsmål om tid, før vi ser et nyt udspil fra den kant. Denne gang troede de, at de kunne pisse på al fodboldkultur i Europa. De tog fejl og blev sat på plads af fans og politikere. Det vil Perez og kompagni uden tvivl tage ved lære af. Men de forsøger igen. Sådan har det altid været. Og hver gang har de fået en større bid af kagen hos UEFA.

ALLEREDE I 1961 tænkte ledelserne i Barcelona og Real Madrid på at skabe en europæisk superliga. De kedede sig i den spanske liga, hvor der var for lidt modstand, og de gad ikke længere spille venskabskampe, hvor der ikke var noget på spil.

OGSÅ I England blev der tænkt i lignende baner. Det fremgår af værket, The Big Book of Football Champions, som den franske journalist Philippe Auclair har gravet frem til lejligheden.

SELV OM UEFA her 60 år efter har gjort alt for at forme Champions League efter de store klubbers begærlige ønsker, er det ikke nok. De tror selv på, at de kan tjene endnu flere milliarder ved at bryde med fællesskabet og mere end 100 års fodboldkultur. Men den dag, vi får en lukket turnering, hvor ingen kan rykke ud, er vi alle tabere. Så dør sporten.