I aften kan det ske

JA, NORGE har været et uoverstigeligt bjerg i mange år. Ikke siden EM i 2012 har Danmark formået at slå nordmændene i en betydende kamp, men en dag skal det jo ske, og det kan meget vel blive i aften i Boxen i Herning.

DET ER der flere ting, der taler for. Jeg var til de to optaktskampe, Danmark og Norge spillede i Vejle forud for EM. I begge kampe var Jesper Jensens hold det bedste i de første 45-50 minutter. Det var en uvant situation, men så kom nervøsiteten og de tekniske fejl, som gjorde, at Norge vandt alligevel. Danmark blev bange for at vinde.

DEN børnesygdom er holdet kommet over. Det har vi set her ved EM, hvor den tætte og grimme kamp mod Sverige endte med dansk sejr, og hvor først de spanske VM-sølvvindere og siden de russiske storfavoritter blev spillet baglæns ud af Boxen. Det var en magtdemonstration, der bragte Danmark tilbage i verdenseliten.

Mette Tranborg og det danske landshold kørte Rusland baglæns ud af Boxen. Foto: Lars Poulsen

OG NU venter verdens for tiden bedste hold. Et hold uden åbenlyse svagheder. Norge kan ikke tromles ned fysisk på samme måde som Spanien og Rusland. Norge er i præcis samme gode form som Danmark, så det bliver andre værktøjer, der skal tages i brug.

DANMARK har slutrundens bedste forsvar. Når først seksblokken foran målmanden er på plads, har modstanderne uhyre svært ved at komme til gode afslutningsmuligheder. De skal slide og slæbe for hvert eneste mål. Det måtte Norge også i de to optaktskampe. Og det var uvant for dem.

NORGES bedste våben er deres kontrafase, hvor ikke mindst Camilla Herrem på venstre fløj er en raket af en anden verden. Ved den mindste fejl slår Norge kontra, og derfor gælder det for de danske kvinder om at minimere de tekniske fejl og søge afslutninger fra fløjene fremfor fra stregen, hvor nordmændene er utroligt gode til at fiske bolde.

DER ER mange, der mener, at målmandsduellen bliver afgørende for kampens udfald. Begge hold har to rigtige gode keepere, men hvis Danmark kan eliminere de norske kontrastød, tror jeg på, at Sandra Toft med støtte fra det etablerede forsvar, kan vinde den duel.

Sandra Toft kan blive en afgørende faktor i aftenens brag mod Norge. Foto: Lars Poulsen.

UNDER Jesper Jensens rolige ledelse har det danske landshold ved denne slutrunde udvist en herlig attitude og kampgejst. Der er ro og sammenhold i truppen, og der er en tro på, at det denne gang kan lykkes. Spillet gøres ikke sværere, end det er. Der spilles til tider helt simpelt angrebsspil, men det virker. Spillerne kender deres roller. Og de gør, hvad de bliver bedt om. De her kvinder, de vil vinde, og de vil have medaljer med hjem. De første siden Danmark vandt bronze ved VM i 2013.

