I bedste fald er hun naiv

KOMMENTAR: Kulturministeren tumler rundt i et forsøg på ikke at svare på spørgsmålet om officiel dansk deltagelse ved VM i Qatar

HAVDE DET været en fodboldkamp, var hun blevet buuhet ud af banen. Røvkedelig, defensiv pindsvinefodbold. Ane Halsboe-Jørgensen er dog ikke fodboldspiller. Hun er kulturminister. Men defensiv, det er hun.

HUN FIK i går i Ekstra Bladet et meget enkelt spørgsmål. Bliver VM i Qatar i november-december med officiel dansk deltagelse eller ej? Det er et spørgsmål, der har hængt længe i luften, men det er ikke til at drive et svar ud af hverken kulturministeren eller statsministeren.

DET LYKKEDES heller ikke i denne omgang. Hun synes i stedet, at man skal bruge tiden frem til VM til at lægge det størst mulige pres på Qatar. Hvilket pres, tillader jeg mig at spørge. Jeg har ikke bemærket noget pres fra den danske regering. Det tænker jeg heller ikke, at VM-værterne i Qatar har.

DER I ØRKENSANDET går dagen stadig sin triste gang. Migrantarbejderne lider, slider og nogen dør af arbejdspresset i den ulidelige varme. Kvinder, som har sex uden for ægteskab, eller bliver voldtaget, risikerer stadig at blive pisket af politiet. Ja, piskning af kvinder finder sted i Qatar. Og der er et stort mørketal, fortæller organisationen Human Right Watch.

Der arbejdes døgnet rundt i Qatar for at gøre landet klar til VM. Foto: Lars Poulsen.

MINISTEREN siger også i sit ikke svar, at hun oplever en dansk indsats, der bruger anledningen til at få bragt os et bedre sted hen. Det er ren papegøjesnak, som til forveksling ligner de udtalelser, vi tidligere hørte fra DBU. På det seneste har vores fodboldledere dog været tavse, når talen falder på Qatar.

DET ER som om, at Jesper Møller og hans væbnere har mistet talens brug efter at den norske fodboldpræsident, Lise Klaveness, i marts på FIFA’s kongres i Doha sagde det, der burde have været sagt for længst til både FIFA og VM-sheikerne. Nemlig at det var på et forkert grundlag, at VM blev placeret i Qatar, og at VM-værterne ikke har fået forbedret de elendige forhold, som alt for mange migrantarbejdere lever under.

VORES NUVÆRENDE kulturminister er desværre ikke på samme niveau som Klaveness. Ane Halsboe-Jørgensen tror på kritisk dialog. Men den eksisterer jo ikke. Hun håber på, at der i blandt EU-lande kan findes en fælles beslutning om enten deltagelse eller boykot af slutrunden. Det er i bedste fald naivt.

INGEN AF de store europæiske lande kunne drømme om at blive væk fra VM. Qatar har for længst købt sig indflydelse i regeringskontorerne i Paris, Berlin og for den sags skyld også London. Her var Qatars emir for nyligt på et charmebesøg hos både dronning Elizabeth og premierminister Boris Johnson. Nå, ja og så meddelte emiren, at Qatar over de næste fem år vil investere 90 milliarder kroner i den engelske fintech-industri. I forvejen ejer Qatar store dele af London og af Heathrow lufthavn.

ENGLAND kvitterede ved fra 2023 at ophæve visumkravet til Qatars borgere. Tyskland er begyndt at købe gas i Qatar og som i England ejer Qatar også store dele af den tyske industri. Blandt andet en ganske pæn portion aktier i folkevognsfabrikkerne. Qatar er også sponsor i Bayern München.

I FRANKRIG er situationen velkendt. Her har Qatar investeret voldsomt siden 2010. Blandt andet i PSG, men også i den franske militærindustri. Ingen af de store lande kommer til at boykotte noget som helst i forbindelse med VM i Qatar.

DERFOR KAN den danske regering lige så godt svare på spørgsmålet nu. Og svaret bør selvfølgelig være, at den ellers så rejselystne Ane Halsboe-Jørgensen og hendes kolleger bliver hjemme.

