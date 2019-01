Inden dansk VM-kamp: 'Det er en lidt højrøvet indstilling'

SELVOM DANMARK hidtil har fjernet al modstand ved VM, er pladsen i mellemrunden endnu ikke sikret. Taber landsholdet de sidste to kampe i gruppen til Østrig og Norge, kan sejrene over Chile, Tunesien og Saudi-Arabien vise sig at være skønne spildte kræfter.

Omvendt vil sejre over Østrig og Norge betyde, at Danmark går til mellemrunden med de maksimale fire point, og så ser vejen til en semifinale i Hamborg næste fredag pludselig meget lysere ud.

SEMIFINALEN har hele tiden været målet for landstræner Nikolaj Jacobsen og hans trup, og bortset fra en lidt slap periode i kampen mod saudierne har der ikke spille- og resultatmæssigt været nogen slinger i valsen. Men der er mange, der mener, at det har været for let, og at VM først for alvor går begynder i aften, når Danmark for første gang møder en europæisk modstander.

Det er en lidt højrøvet indstilling, som jeg også selv har haft en snert af. Men sandheden er, at flere af de ikke europæiske hold har leveret fine kampe ved denne slutrunde. Chile slog således Østrig. Brasilien slog Serbien og Rusland og var tæt på at overraske de franske verdensmestre. Argentina spillede uafgjort med Ungarn, og Angola slog Qatar, som vandt sølv ved VM for fire år siden.

DER BLIVER altså også spillet håndbold uden for Europa, og især er sydamerikanerne ved at komme godt efter det. Når Danmark endnu ikke har været i store problemer, skyldes det ikke mindst, at holdet har været utroligt godt forberedt på modstanderne, og så har det at have mellem 12 og 15.000 tilskuere i ryggen været med til at motivere og løfte yderligere.

Fordelen ved at spille på hjemmebane er enorm, og den skal også bære holdet i de næste to kampe. Først gælder det Østrig, som ikke hører til på den øverste hylde i europæisk håndbold. Men østrigerne har dog mange gode spillere, som til dagligt gør det godt i store tyske klubber. Bredden er dog ikke stor hos Østrig, hvilket var tydeligt at se i deres kamp mod Norge i går.

ØSTRIG fulgte fint med i første halvleg, men da Norge skruede op for kontramaskinen efter pausen, blev østrigerne stille og roligt tømt for kræfter, og så endte det med en norsk sejr på ti mål. Det var østrigernes andet store nederlag ved slutrunden. Det første kom mod Chile, der meget overraskende vandt hele 32-24 efter en smal pauseføring på 15-14. Altså det samme kampbillede som mod Norge. Østrig løber tør for kræfter i den sidste halvdel af kampen.

JEG KAN heller ikke forstille mig, at østrigerne kan bremse et dansk landshold, der i aften kommer med fuld styrke fra første fløjt, velvidende at der ikke som i går mod Saudi-Arabien må tages for let på tingene. I aften sikrer Danmark sig pladsen i mellemrunden.

