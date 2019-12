Inden skæbnekamp: Kom nu, Sandra!

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Det er stadig forbandet ærgerligt, at Danmark ikke slog Sydkorea i søndagens kamp ved VM i Japan. For Klavs Bruun Jørgensens tropper var det bedste hold, men for mange udvisninger og de efterhånden berømte 18 tekniske fejl gjorde, at det kun blev til et point.

Men ved slutrunder i håndbold er der ikke tid til at hænge med mulen. Den næste kamp venter lige om hjørnet. Nu gælder det Tyskland ved middagstid, og her må der ikke sjuskes. De to point skal i kassen, hvis Danmark skal holde fast målsætningen om at nå mellemrunden og mindst sikre sig adgang til OL-kvalifikationen.

TYSKLAND har gjort det godt hidtil i turneringen. Vores sydlige naboer lagde ud med at besejre de tidligere verdensmestre fra Brasilien rimeligt sikkert, og søndag maltrakterede de stakkels Australien, der dog ikke burde være med ved VM. Dertil er det simpelthen et for ringe hold.

Det er Tyskland ikke. Her er tale om en forholdsvis ung trup, som er bygget op om spillere fra Bundesligaen. Spillestilen minder på mange måder om den danske, men de rød-hvide har de seneste år været et skridt foran. Det så vi senest ved VM for to år siden i netop Tyskland, hvor det danske landshold i 1/8-finalen slog værterne 21-17. I en kamp, hvor Sandra Toft stod med en redningsprocent på godt 50.

Sandra Toft må gerne gentage kunststykket fra VM i 2017, hvor hun mod Tyskland stod med en regningsprocent på godt 50. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

EN INDSATS, hun meget gerne må gentage i dag, og hun er helt sikkert også selv voldsomt opsat på at revanchere sig efter den skuffende indsats mod Sydkorea, hvor hun ikke fik fat i ret meget. Målmandsspillet er et af de punkter, der skal forbedres. Et andet er selvfølgelig at få udryddet de mange tekniske fejl, som giver alt for mange fordele til modstanderne.

Da de danske håndboldherrer i januar blev verdensmestre, lavede de gennem hele turneringen færre tekniske fejl, end de danske kvinder gjorde i kampen mod Sydkorea. I det hele taget har fejlene i mange kampe været ødelæggende for holdet i Klavs Bruun Jørgensens regeringstid. Det var således også et gennemgående tema ved sidste års EM i Frankrig.

Der har været for mange tekniske fejl i Klavs Bruuns regeringsperiode. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

VI HAR et bedre landshold end det, resultaterne hidtil har vist. Forsvaret ser rigtig fornuftigt ud, og med en nu skadesfri Line Haugsted som en klippe i midterforsvaret er det blevet yderligere forstærket. I angrebet har Mie Højlund tilført holdet fart og dynamik, og hun viste i opgøret mod Sydkorea, at hun også kan bringe ro til angrebsspillet. Efter at hun kom på banen, faldt antallet af tekniske fejl markant.

Det har også været glædeligt at se, at kontrafasen kørte fint mod både Australien og Sydkorea. Vi har lynhurtige fløje, og netop fløjopgøret bliver en kamp i kampen mod Tyskland. For tyskerne vil også fremad i et vist tempo, og mod Brasilien lavede de således syv mål på kontraløb.

SOM NÆVNT har vi et landshold, som kan gøre det lettere og bedre for sig selv. Færre fejl og færre dumme udvisninger er vejen til succes. Vi har et bedre landshold end Tyskland, og derfor må der ikke blive tvivl om de to point i dag. En sejr vil være et stort skridt mod mellemrunden.

