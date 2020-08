Infantinos afrikanske mareridt

DET ER ikke kun den særlige anklager i Schweiz, der er efter FIFA-præsidenten. I Afrika er der et voksende oprør mod Gianni Infantino og hans tro væbner, Ahmad Ahmad, som er vicepræsident i FIFA og præsident for Det Afrikanske fodboldbund, CAF.

Oprøret ledes til dels af Musa Bility, som tidligere var præsident for Liberias fodboldforbund, og som havde et sæde i CAF’s eksekutivkomite.

Han blev i juli sidste år af FIFA udelukket fra al fodbold i 10 år for at have forbrudt sig mod FIFA’s etiske kodeks. Han skulle blandt andet have misbrugt FIFA’s penge.

UDELUKKELSEN af Musa Bility faldt tidsmæssigt sammen med hans modstand mod, at Gianni Infantino sendte sin generalsekretær Fatma Samoura til CAF’s hovedkvarter i Kairo for at rydde op i mange års svindel.

Det var en mission, der stoppede brat i februar uden af Samoura tilsyneladende opnåede noget som helst.

Artiklen fortsætter under billedet...

Fatma samouras udflugt til Afrika var ingen succes. Foto: Ritzau/Scanpix

HENDES farvel til Afrika blev totalt overskygget, da en hemmeligholdt revisionsrapport fra PwC om forholdene i CAF blev kendt af medierne.

Ahmad Ahmad er Infantinos opfindelse og loyale støtte. De har blandet blod. Det slog ingen skår i forholdet da Ahmad Ahmad i juni sidste år i Paris blev hentet af politiet på sit hotel.

Han er anklaget for at have modtaget bestikkelse i en sag, hvor CAF nærmest hen over natten løb fra en aftale med sportsbeklædningsfirmaet Puma for i stedet at indgå en aftale med det nærmest ukendte Technical Steel.

HAN ER DESUDEN anklaget for seksuelle overgreb mod ansatte i CAF’s hovedkvarter i Kairo og for en række personlige og økonomiske uregelmæssigheder. Og de er mange.

En del af dem fremgår af den 55 sider lange rapport fra PwC. Et dokument som er en lang opremsning af misbrug af FIFA’s Forward-penge.

HELE 160 millioner kroner, som FIFA har sendt til CAF til udviklingen af fodbolden på det afrikanske kontinent, er pist forsvundet i de forkerte lommer.

En del af pengene brugte Ahmad Ahmad i 2018, hvor han inviterede 15 muslimske fodboldpræsidenter fra Afrika plus tre øvrige gæster på en pilgrimsrejse til Mekka og Medina i Saudi-Arabien.

Hele turen kostede omkring 700.000 kroner.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ahmad Ahmad, yderst til venstre, er klar til pilgrimsrejsen. Privatfoto.

Men det er blot et mindre element i PwC-rapporten, som konsekvent modsiger Infantinos påstand om, at det er slut med korruption i FIFA.

Ekstra Bladet spurgte i maj FIFA-præsidenten, hvordan han forholder sig til misbruget af FIFA’s penge.

En talsmand svarede på Infantinos vegne:

– FIFA er opmærksom på rapporten fra PwC. Enhver yderlig information vil med tiden blive kommunikeret af de relevante uafhængige komiteer i FIFA.

NU ER det mere end otte måender siden, at PwC-rapporten landede på Infantinos bord. Stadig er der intet sket. Det har fået Musa Bility til at reagere.

Han har i denne uge sendt breve til FN, Den Afrikanske Union og til præsidenterne for UEFA og for Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol.

Artiklen fortsætter under billedet...

Musa Bility har travlt med at sende breve. Foto: Liberia FA.

EKSTRA BLADET er i besiddelse af brevene, og her gentager Musa Bility de mange anklager mod Ahmad Ahmad. Han opfordrer samtidig fodboldpæsidenterne til at arbejde for at fjerne både Infantino og Ahmad Ahmad fra deres poster i international fodbold.

Flere fodboldpræsidenter fra Afrika har de seneste uger slået det samme tema an i interview, blandt andet med BBC.

I FORVEJEN er Infantino grumme uopulær hos UEFA og Conmebol, som stort set er i opposition til alt, hvad FIFA-præsidenten præsenterer.

Hvis et fletal af landene i Afrika rotter sig sammen med UEFA og Conmebol er Infantino en færdig mand. Så er det kun et spørgsmål om tid, inden han falder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIFA-præsidenten burde suspenderes

EGENTLIG BURDE FIFA’s præsident, Gianni Infantino, være suspenderet. I hvert fald hvis man følger den normale procedure hos FIFA.

Torsdag rejste en særlig anklager en straffesag mod ham i Schweiz, hvor han nu optræder med en sigtes rettigheder. Når den slags er sket tidligere for ledende FIFA-folk, har organisationens etiske komite straks trådt til med en suspension.

DET SKETE for Sepp Blatter i 2015, hvor han som FIFA-præsident blev sigtet for en ulovlig pengeoverførelse til Michel Platini. Her blev Blatter straks suspenderet i 90 dage af den etiske komite. Senere blev han af samme komite udelukket fra al fodbold i otte år.

En tilsvarende sag er fra 2018, hvor et medlem af FIFA’s etiske komite, Sundra Rajoo fra Malaysia, blev efterforsket i en korruptionssag i sit hjemland. Han blev straks suspenderet fra FIFA.

MEN DER gælder åbenbart andre regler for Infantino, som i øvrigt selv har udpeget de personer i FIFA’s etiske komite, som har magten til at suspendere ham.

I Schweiz er Infantino anklaget for at have holdt en række hemmelige møder med statsanklager Michael Lauber, som siden 2015 har haft ansvaret for de mange FIFA-sager, uden at have gjort noget ved tingene. Den særlige anklager, Stefan Keller, finder, at der er grund til at antage, at der har fundet kriminelle handlinger sted.

DET ER alvorlige sager, men indtil videre bliver Infantino blot siddende på sin post. At Sepp Blatter fredag gjorde FIFA opmærksom på, at Infantino burde suspenderes, gjorde intet indtryk.

Se også: Kører straffesag mod FIFA's præsident

Se også: Nu bliver Blatter indhentet af fortiden

Se også: Møderne der kan knække Infantino

Se også: FIFA's beskidte præsidentkrig