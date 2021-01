Ingen har gjort det bedre end Danmark

Ingen kender endnu Danmarks sande styrke, men det begynder at minde om guldkampagnen for to år siden

HVOR GODE er Danmark egentlig? Det er et spørgsmål, der endnu ikke er besvaret ved VM i Egypten. Fire kampe har givet fire store og overbevisende sejre. Efter de tre indledende kampe blev der talt om, at det var svage modstandere.

DERFOR var der set frem til opgøret mod de tidligere VM-sølvvindere fra Qatar. De kom fra en gruppe med Kroatien og Japan, og der havde været tale om tætte kampe. Og Kroatien bliver trods alt omtalt som en af slutrundens fem store guldfavoritter.

MEN QATAR var heller ikke en jævnbyrdig modstander for danskerne. I de første 40 minutter gav det danske spil mindelser om VM for to år siden. Hurtigt, elegant og flydende håndbold uden mange spilstop. Det var en ren nydelse. Var det så, fordi Qatar var for dårlige, eller fordi det danske landshold bare spiller på et rigtig højt niveau?

JEG HÆLDER til det sidste. Det er ikke tilfældigt, at Nikolaj Jacobsens udvalgte har vundet så store og overbevisende sejre. Man anede allerede under optaktskampene mod Norge, at der var noget stort på vej. Igen. Og det er kamp for kamp fortsat her i Kairo, hvor det bare stråler ud af spillerne, at de forsvarende verdensmestre meget gerne vil have trofæet med hjem igen.

Det danske landshold har været effektivt i begge ender af banen. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix.

I AFTEN bliver pladsen i kvartfinalerne sikret. Japanerne fik i deres første kamp uafgjort mod Kroatien, og det er vel turneringens hidtil største overraskelse. Men siden er silken slidt af holdet, som blev udstillet af Argentina i torsdags. Det japanske forsvar kan slet ikke stå imod det pres, som det danske angreb disker op med.

DEN DANSKE landstræner vil ikke svare tydeligt på, om han spekulerer i, hvem han helst vil møde, eller helst vil undgå, i en kvartfinale. Det bliver enten Egypten, Sverige, Rusland eller Slovenien. Men den slags overvejelser er der ingen grund til at gøre sig.

DET HANDLER i første omgang om kvartfinalerne. Den billet sikres i aften. Derefter handler det om at vinde mellemrunde-gruppen. Det sker med en sejr over Kroatien på mandag. Og så er det ligegyldigt, hvem modstanderen bliver i kvartfinalen.

DER ER ingen af de tidligere nævnte hold, som Danmark i sin nuværende form ikke kan slå. Slovenien er nævnt som en outsider, men de får det svært mod Egypten i morgen. De største udfordrere til titlen kommer fra Spanien, Frankrig og måske Norge og Portugal. De ser alle ud til at kunne nå langt i turneringen.

MEN AF DE mange kampe, jeg hidtil har set ved slutrunden, har ingen hold spillet bedre end det, Danmark præsterede i de første 40 minutter mod Qatar. Der lugtede det for alvor af medaljer. Så for Nikolaj Jacobsen og hans hold er der kun én vej, og det er fremad.

