Ingen vej udenom: VM på blodrøde baner

I DEN optimale verden ville Qatar ikke være vært for VM næste år. Det er der næppe mange, som er uenige i. Heller ikke DBU’s formand Jesper Møller der efter en måned under jorden torsdag dukkede frem til et pressemøde i fodboldens bunker i Brøndby.

HAN LIGNEDE sig selv, advokat Møller fra Aalborg, og han sagde det samme, som han har sagt de seneste mange år. Uanset hvad der sker i Qatar, uanset hvor mange migrantarbejdere der dør, uanset om reformerne går baglæns, og uanset om FIFA og Qatar løber fra løfter om forbedringer, så stiller Danmark op til VM, hvis altså landsholdet kvalificerer sig. Og det gør det jo nok.

BOYKOT er ikke et våben eller en mulighed. Kun hvis den danske regering siger det, og det kommer ikke til at ske.

JESPER Møller vil derimod fortsætte den kritiske dialog med sheikerne i Doha. Sammen med de øvrige nordiske lande. Ingen tvivl om det. Der er stadig tid til masser af snak. Jeg frygter snik-snak og spil for galleriet, men lad nu det ligge.

I FORRIGE uge tog fodboldforbundene i Danmark, Norge og Sverige hul på endnu en runde kritisk dialog. Der blev sendt nærmest enslydende breve til FIFA’s præsident Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura. Breve med stærke krav om forbedringer og breve der løftede stemningen en my hos nogle af de mange fans, som mener DBU og de nordiske brødre har ageret for passivt i for mange år overfor de forfærdelige forhold for migrantarbejderne i Qatar.

Infantino og Fatma Samoura har fået brev fra DBU. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix.

DBU-formanden oplyste, at FIFA har kvitteret for brevene ved at invitere til et virtuelt møde på mandag med deltagelse af de seks nordiske forbund, Qatars VM-komite og repræsentanter fra FIFA og andre organisationer. Med andre ord er møde der drukner i deltagere. Jesper Møller er dog ikke klar over, om Infantino selv vil tage del i mødet. Han kan også være svær at fange. I disse dage fiser han igen Afrika tyndt i et privat jetfly på en mission, som ingen forstår.

MEN HVAD ønsker Jesper Møller at opnå med den kritiske dialog – altså ud over at lægge tanken om en boykot stendød? Dybest set handler det vel om at lægge gode miner til slet spil. At være på den rigtige side af historien. At kunne sige, Qatar har aldrig været vores ide, men vi gjorde, hvad vi kunne. Det er hans forsvar over for de kritiske fans, den delvist kritiske presse og de få kritiske politikere.

HAN ER slet ikke så presset som sin norske kollega, Terje Svendsen, der er ude i en storm. Indtil nu har 40 norske klubber på deres årsmøder besluttet, at Norge bør boykotte VM i Qatar. Afgørelsen træffes på årsmødet i det norske fodboldforbund 20. juni ved en simpel afstemning blandt de delegerede. Bliver det er ja til boykot er der tale om en historisk beslutning.

SÅ VIDT kommer det ikke herhjemme. Her er det kun spillerne, der kan forhindre en dansk deltagelse ved slutrunden i Qatar. DBU gør det ikke. I stedet bliver det dialogvejen.

BREVENE fra de nordiske lande har dog ikke mødet den store forståelse hos FIFA eller Qatar. Ekstra Bladet har tidligere fået en reaktion fra FIFA på brevene, og her tegnede organisationen nærmest et skønmaleri af forholdene i Qatar. På samme måde sagde Thamer Al Thani, vicedirektør for kommunikation i Qatars regering, onsdag til nyhedsbureauerne, at markeringerne fra de nordiske landshold er unødvendige, for det går den rette vej på alle fronter i emirens land.

JESPER MØLLER mener, det kun er naturligt, at der er forskellige udgangspunkter, og netop derfor er kritisk dialog vejen frem. Det er fulgt op af en række krav, men Jesper Møller vil ikke drage nogen konsekvens, hvis kravene ikke bliver opfyldt.

Jesper Møller vil ikke drage nogen konsekvens, hvis DBU's krav til FIFA og Qatar ikke bliver opfyldt. Foto: Jonas Olufson.

ET EKSEMPEL er de mange tusinde uforklarlige dødsfald blandt migrantarbejderne i Qatar. Her har de nordiske forbund samt organisationer som Amnesty International og Human Right Watch krævet, at de mange dødsfald bliver efterforsket.

KRAVET er ikke nyt. Qatar har bare aldrig efterlevet det. Hvad så denne gang?

Jo, DBU vil forsøge at få FIFA til at presse på for en efterforskning.

Mit bud er, at det ikke kommer til at ske.

SOM nævnt har de danske fans givet DBU en smule medvind på grund af brevet til FIFA. Jesper Møller tror det vil gøre indtryk på FIFA, at fansene nu er med til at kræve en række ændringer gennemført.

DET ER et lønligt håb, men igen er mit bud, at det ikke kommer til at ske. Intet kan gøre indtryk på Infantino, der allerede har besluttet, at VM i Qatar bliver det bedste nogensinde. Også selv om det bliver spillet på blodrøde baner.