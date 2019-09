Interne mails afslører: Fodboldboss får nye fjender

DA FIFA’s præsident, Gianni Infantino, forsøgte at tromle to nye turneringer igennem og samtidig sælge FIFA’s rettigheder til et stadigt ukendt konsortium for 170 milliarder kroner, skabte han sig mange fjender.

Også blandt FIFA’s allernærmeste partnere. Det viser en række interne mails fra FIFA, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

IGENNEM DET meste af 2018 prøvede Infantino ihærdigt at tvinge ideen om et nyt klub-VM og en ny nationsturnering ned i halsen på FIFA’s bestemmende råd. Det hemmelige konsortium var parat med de mange milliarder, men der var sat en tidsfrist, truede han med.

I første omgang bremsede UEFA’s præsident Aleksander Ceferin planerne, fordi han som så mange andre savnede oplysninger om det reelle indhold.

DA DET kom frem, at kredsen omkring Infantino ville oprette et nyt selskab, FIFA Digital Corporation, selvfølgelig med Infantino som præsident, og hvor FIFA skulle eje 51 procent og de hemmelige investorer de resterende 49 procent, gik sprinkleranlægget i Adidas’ hovedkvarter i tyske Herzogenaurach.

Adidas har været trofast partner for FIFA gennem 40 år, og nu gik rygterne på, at FIFA ville placere alle rettigheder til alle turneringer i det nye selskab med de hemmelige investorer.

I SIDSTE uge kunne de to tyske medier, Süddeutsche Zeitung og WDR Sport Inside, fortælle, at Adidas reagerede skarpt overfor FIFA.

Adidas’ topchef, danske Kasper Rørsted, fandt, at kommunikationen mellem FIFA og forbundets partnere havde meget tilbage at ønske. I et brev til FIFA i december bad Kasper Rørsted derfor om et personligt møde med Gianni Infantino.

Brevet vakte uro i FIFA, hvor fungerende generalsekretær Alasdair Bell i en intern mail skrev:

’Pænt brev. Det er rigtigt, at Adidas’ forbindelse med FIFA går mere end 40 år tilbage. Jeg tror, det var da de begyndte at betale bestikkelse til den tidligere ledelse (eller, det er i det mindste, hvad der blev rapporteret i tidligere kommentarer). Nu har de kontrakt indtil 2030, og her er de bevilget alle former for rettigheder, endda også til turneringer som ikke engang eksisterer. God aftale. Jeg undrer mig over, hvorfor FIFA har gjort det.’

Alasdair Bell er fungerende generalsekretær i FIFA. Hans skrevmailen om Adidas. Foto: Ritzau Scanpix

DET ER noget af en svada. Det er trods alt sjældent, at ledende FIFA-folk taler om bestikkelse, og det er en voldsom anklage mod Adidas.

Men er der noget om snakken? Adidas blev skabt af Adi Dassler. Hans søn Horst overtog senere selskabet og skabte desuden marketingsfirmaet ISL, som fra 1989 til 1999 bestak ledende idrætsledere, herunder en række FIFA-folk med tilsammen en milliard kroner.

Blandt modtagerne var FIFA’s daværende præsident Joao Havelange og hans svigesøn Ricardo Teixeira.

DET VAR længe før Kasper Rørsted overtog chefposten i Adidas, men nu har FIFA selv rodet op i den gamle sag.

Ekstra Bladet har kontaktet FIFA og Adidas. FIFA ønsker ikke at sige noget, og da slet ikke om indholdet i Alasdair Bells mail.

Kasper Rørsted er ikke tilfreds med kommunikationen fra FIFA. Foto: Ritzau Scanpix.

KASPER RØRSTED svarer ikke selv, men Adidas’ mediechef, Claudia Lange, skriver i en mail, at det er korrekt, at FIFA og Adidas har kontrakt frem til 2030:

’Vi er i kontakt med vores partnere, når det er nødvendigt. Det betyder dog ikke, at vi er involveret i alle sager, eller at vi er enige med vores partnere om alting.’

SÅ KAN FIFA lære det. Adidas er stadig utilfreds med Infantinos adfærd. Men selv om der nu har været ro omkring de nye turneringer i et stykke tid, skal ingen tro, at Infantino har opgivet.

Det er som nævnt ikke alene Adidas, der er fortørnet over hans handlinger.

TIDLIGERE I år valgte DBU at give Infantino den kolde skulder, da han søgte genvalg som præsident for FIFA.

Infantino meddelte i januar på et møde i Marokko, at han havde støtteerklæringer fra 195 af FIFA’s 211 medlemslande.

Blandt de lande, som ikke havde skrevet under, var Danmark og de øvrige nordiske lande.

- Vi er uenige omkring de nye turneringer, og vi synes, vi skal have flere oplysninger på bordet, forklarede DBU’s formand, Jesper Møller.

