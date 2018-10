Irriterende og dumt nederlag

Danmark tabte helt unødvendigt 25-20 til de norske europamestre i en kamp, hvor tekniske fejl ødelagde helhedsindtrykket - to spillere dumpede og en ny stjerne er ved at bryde igennem

EN SCORINGSPAUSE på mere end 10 minutter i anden halvleg og et hav af tekniske fejl betød, at Danmark tabte unødvendigt stort i den sidste kamp i Golden League.

ET NORSK landshold i stort set stærkeste opstilling var ellers en perfekt modstander at øve sig på for et dansk landshold, som tørster efter igen at blive en del af verdenstoppen.

Det danske forsvar blev udfordret af de letbenede norske bagspillere, som med deres hurtige retningsskift flere gange sendte vores midterforsvarere ud efter to ristede med brød. Her handler det om at komme ud og tackle igennem, inden nordmændene kommer i fart.

FORSVARET blev stabiliseret, da Kathrine Heindahl og stortalentet Kristina Jørgensen kom på banen. Faktisk styrkede de holdet i begge ender af banen. Heindahl trak en hel stribe straffekast, hvoraf flere desværre blev brændt. Alene derfor kunne Norge på til pausen med en spinkel føring.

Kristina Jørgensen har længe været udset til at blive det næste danske stjerneskud. Mod Norge fik vi eksempler på hendes potentiale.

TIDLIGERE har hun haft mange overplacerede skud, men denne gang fik hun kuglen sendt ind mellem stængerne. Når hun også lærer at skyde i bunden af målet, bliver hun for alvor et stærkt våben.

Hver gang vi var ved at fange nordmændene, smed vi det hele væk med store fejl. Her var bærende kræfter som Mette Tranborg og Anne Mette Hansen de store syndere. I første halvleg kørte kontraspillet fint, men også på det punkt gik det danske spil i fisk i de sidste 30 minutter.

DET ER uforståeligt, at et hold med så mange rutinerede spillere stadig kan svinge så meget i kvalitet. At holde Norge på 25 mål er sådan set i orden, men det er skidt, at et dansk landshold ikke magter at lave mere end 20 kasser. En forklaring er tre brændte straffskast og et dusin tekniske fejl.

DE DANSKE KARAKTERER

Skalaen gå fra 1 til 6

Sandra Toft 4

Althea Reinhardt UB

Stine Bodholt 3

Kathrine Heindahl 3

Sarah Iversen UB

Trine Østergaard 3

Fie Woller 1

Simone Böhme UB

Lærke Nolsøe 1

Mette Tranborg 3

Louise Burgaard 2

Stine Jørgensen 3

Nadia Offendal 2

Lotte Grigel UB

Anne Mette Hansen 3

Kristina Jørgensen 5

Klavs Bruun 3

