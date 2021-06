Iskold og umenneskeligt: Han svigter landsholdet!

FULDT forståeligt rettede landstræner Kasper Hjulmand en sønderlemmende kritik af UEFA på tirsdagens pressemøde. Spillerne skulle aldrig have været sendt på banen igen lørdag aften. Den beslutning skulle ikke overlades til en trup, som netop havde oplevet, at Christian Eriksen blev genoplivet på grønsværen.

MEN SÅDAN blev det, fordi hverken formand Jesper Møller eller andre fra DBU’s ledelse havde mandsmod til at sætte foden ned, og fordi UEFA’s udsendte holdt fast i deres protokoller. Det var så iskoldt og umenneskeligt som overhovedet muligt.

NU HAR både Hjulmand og spillerne brugt flere dage på at samle sig. De ser frem mod den uhyre vigtige kamp mod Belgien torsdag i Parken. Men alligevel er det stadig Hjulmand, der tager opgøret med UEFA. Hvor er DBU’s ledelse?

Hvor er Jesper Møller, som ovenikøbet sidder i UEFA’s eksekutivkomite, hvor han i øvrigt har været med til at vedtage de forbandede protokoller?

Artiklen fortsætter under billedet...

Kasper Hjulmand har rigeligt at tænke på, alligevel er det ham, der skal tale UEFA midt imod. Foto: Lars Poulsen

JESPER MØLLER gik torsdag eftermiddag i selvisolation, fordi han havde været i nærkontakt med en coronasmittet. Men der er i dag alverdens måder at kommunikere på, og siden lørdag aften har formanden været tavs.

DET ENESTE, vi har hørt fra den kant, var en samlet meddelelse fra DBU’s bestyrelse mandag, hvor man ønskede Christian Eriksen alt det bedste og takkede landsholdet og staben omkring for deres indsats. Ikke et ord om det pres, spillerne blev udsat for af UEFA.

FORLØBET har vist, at Jesper Møller ikke er god til krisehåndtering. Han har ikke formået at stå på mål for landsholdet. Han har svigtet. Så enkelt er det. I stedet har Kasper Hjulmand vist sig som det største mandfolk i DBU.

Her er både hjerte og hjerne. Hans kritik af UEFA tirsdag var også en kritik af DBU’s formand. Det ville have kostet på andre arbejdspladser, men i stedet dukker Jesper Møller og kompagni hovederne. De ved, at Hjulmand har ret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Møller gik i selvisolation torsdag eftermiddag. Siden har han været tavs. Foto: Jonas Olufson.

EKSTRA BLADET har siden mandag forsøgt at indhente en kommentar fra Jesper Møller. Forbindelseslinjerne er afbrudt. Han vælger tavsheden. Så vi må antage, at han er enig i UEFA’s dispositioner. At han vælger UEFA fremfor landsholdet.

UEFA står i et skidt lys. Det har vi set før. For eksempel da Dortmunds bus blev ramt af vejsidebomber i 2017 på vej til en Champions League-kamp mod Monaco. Her gik UEFA’s protokolkaptajner allernådigst med til at udskyde kampen i 24 timer. For det handler alt sammen om penge.

OG DET ER kun blevet værre, siden Jesper Møller i februar 2019 blev valgt ind i UEFA’s eksekutivkomite. Han taler gerne om nordiske værdier, gennemskuelighed og ’good governance.’

Alligevel har vi ikke hørt ham protestere over, at UEFA og det igangværende EM blandt andet er sponseret af fire gigantiske kinesiske selskaber, Alipay, Hisense, Tik Tok og Vivo. Selskaberne bruger sporten til at hvidvaske det kinesiske regime, som er i gang med et folkedrab på landets muslimske mindretal.

Oven i hatten lavede UEFA i februar endnu en sponsoraftale, denne gang med Qatar Airways.

OG SÅ skal vi heller ikke glemme, at Jesper Møller ikke udtrykte utilfredshed med, at UEFA tidligere på året tildelte Belarus et ungdoms-EM. Europas sidste diktatur, som er i gang med en heksejagt på alt, hvad der ligner en opposition.

JESPER MØLLER er god til at agere i UEFA. I dansen omkring guldkalven. Men som formand for dansk fodbold, og dermed landsholdet, har han svigtet kolossalt. Christian Eriksen var ved at dø i Parken. Siden har træner og trup rejst sig og talt magten imod. Men uden støtte fra formanden. Han har valgt tavsheden.