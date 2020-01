Jeg savner det danske landshold

Gnisten fra VM mangler, og nu skal Danmark havde hjælp af Island for at nå mellemrunden - 24-24 mod Ungarn var en ny skuffelse

HVOR ER det danske landshold, der vandt VM for bare et år siden? Holdet, der ikke laver fejl, og som scorer på de store chancer. Det hold der lige nu spiller EM, er slet ikke den udgave, som jeg husker. Det er svært at påstå, at der mangler noget i indstilling, men gnisten er der ikke for alvor. Det ser ud som om, de andre hold vil det her mere end Danmark.

JEP, DANMARK lever stadig ved EM, men nu skal vi have hjælp af Island, der meget gerne skal slå Ungarn onsdag, for at vi kan komme videre til mellemrunden. Men Danmark famler. I begge ender af banen. Nikolaj Jacobsens tropper går ikke på gulvet, som ejer de hele Skåne. Det her EM kan desværre sagtnes ende i det rene tristesse.

DET OFFFENSIVE ungarske forsvar frustrerede Danmark i kampens åbning. Det udløste flere fumlefejl, og især havde Rasmus Lauge problemer med at få afstemt afstanden til den ungarske defensiv. Danmark lavede flere tekniske fejl det første kvarter end under hele VM-slutrunden for et år siden. Når man så smider ni afbrændere oveni efter bare 20 minutter, så skulle det blive en halvleg op ad bakke.

KAMPENE VED EM har vist, at Danmarks modstandere er utrolig godt forberedte på alt, hvad de forsvarende verdensmestre kommer med. Island smadrede totalt den danske defensiv i den første kamp, og nu var det så Ungarn, der fuldstændig havde læst den danske offensiv.

MIKKEL HANSEN begyndte som venstre back, og ham satte ungarerne stort set ud af spillet ved at gå højt på de to øvrige i bagkæden. Det var et smart træk, som betød, at Mikkel Hansen aldrig kom med i en flydende boldomgang. Blot en enkelt afslutning i åbent spil blev det til i de første 30 minutter fra manden, vi stadig kalder verdens bedste håndboldspiller. Det er for lidt fra den kant.

VAR NIKOLAJ Jacobsen overmatchet af sin ungarske kollega? Egentlig ikke. For trods det hårde pres fra det ungarske forsvar, kom Danmark alligevel frem til mange helt åbne chancer. Men 12 afbrændere i første halvleg, heraf en håndfuld alene med den ungarske målmand, er ganske enkelt for mange.

DET VAR da heller ikke sådan, at landstræneren ikke forsøgte at ændre kampens gang. Han forsøgte mange ting, men alt faldt ikke heldigt ud. Syv mod seks i anden halvleg var ikke sammenhængende, fordi bagspillerne lå alt for tæt på forsvaret. Det virkede ikke indøvet.

ONSDAG AFTEN venter Rusland i den sidste gruppekamp. Russerne tabte deres første opgør knebent 26-25 til Ungarn, mens de blev udraderet af Island, som endte med at vinde 34-23. Det var en kamp, hvor russerne aldrig var i nærheden af noget som helst. De blev fra første færd blæst af banen af et islandsk hold, der bare vil det her EM mere end så mange andre.

RUSLAND BØR ikke kunne volde Danmark problemer. Den russiske bjørn, en tidligere stormagt i international håndbold, er blevet gammel og tandløs. Holdet har ikke megen skudkraft bagfra, og det farligste våben er indspillene til den store stregspiller, Gleb Kalarash, som lavede seks mål mod Island.

MEN JEG regnede heller ikke med, at Ungarn kunne såre Danmark. Men det kunne de. Hvis Danmark skal videre, skal Island som nævnt slå Ungarn, men vi selv skal vinde over Rusland med mindst to mål. Den del bør kunne lykkes.

