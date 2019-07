Jørgen Leth på afveje

Jørgen Leths alternative Tour De France er tæt på at køre helt af sporet

Da Jørgen Leth sammen med sin søn Asger kørte fra Tyskland og ind i Frankrig, var deres første stop en tankstation, hvor de forsynede sig med bunker af kort. På den måde skulle de lettere kunne finde vejen til Paris.

82-årige Leth er tydeligvis ikke til GPS og anden moderne teknik. Derfor kan det egentlig undre, at manden, der gik hen og blev sur på TV2, har kastet sig ud i noget så nymodens som en daglig videopodcast fra Tour de France. Men det har han altså, og nu er han nok ikke til at stoppe igen.

Jeg er så gammel, at jeg kan huske dengang, Touren var ung, og hvor det var Jørn Mader og Jørgen Leth, der styrede os igennem løbet. De skabte en god stemning og serverede en let sommercocktail bestående af cykelsport, fransk kultur og sprogblomster en masse.

Jørgen Leth har således været med, siden man opfandt hjulet, men i år havde TV2 besluttet, at han skulle deltage som ekspert i studiet i Odense. Det ville den frankofile verdensmand ikke finde sig i.

Han ville følge touren på nærmeste hold, men da ingen andre medier bød sig til, endte det med videopodcasten, som betales af den franske bilfabrikant Citroën.

Og så er vi tilbage til det med teknikken. De små 10 minutter lange film kan ses på Youtube, og måske er det bevidst, at produktionen skal fremstå ganske primitiv. Vi har jo med kunstnere at gøre. Ihvertfald er lyden ofte elendig. Det er helt uden for konkurrence cikaderne, der går klarest igennem.

Jeg har set de tre første afsnit af podcasten, og Jørgen Leth formår ikke at give noget ekstra til løbet. Han er heller ikke i nærheden af touren.

Sammen med sønnen har han indlogeret sig på det luksuriøse Chateau de Blomac i Sydfrankrig. Her skal de være i 14 dage. Leth opdaterer sig dagligt via den franske sportsavis L'Equipe og, går jeg ud fra, via tv og måske også internettet. Men det er ikke alle detaljer, han fanger,

Således mener Jørgen Leth, at Jakob Fuglsang på første etape styrtede tre kilometer før mål. Det var nu små 20 kilometer før mål. Men sådan er Leths arbejdsmetode. Således siger han i videopodcasten om sin teknik:

- Det er bedst, når jeg finder på det lige på stedet. Jeg behøver ikke at forberede mig så helvedes meget.

Det gør han tydeligvis heller ikke, og blandt andet derfor minder podcasten mest af alt om en Jørgen Leth på afveje.

