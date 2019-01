Jubler over dansk superstjerne: Satte vel ikke en fod forkert

DANMARK har fået en fantastisk håndboldhal i København. Royal Arena er som skabt til store sportslige oplevelser, og det hele gyngede med et så vidunderligt publikum, som det, der fyldte ud til sidste plads, da Danmark rundbarberede Chile. Vi fik sat gang i en folkefest, som gerne må fortsætte indtil finalen 27. januar i en lige så lækker arena i Herning.

KRONPRINS Frederik åbnede VM-festen og ingen tvivl om, at han var populær blandt masserne. Men det var landstræner Nikolaj Jacobsen også. Det bifald han modtog, da han trådte ind i hallen, vidner om den kærlighed det danske håndboldpublikum har til de danske håndboldherrer. Bliver holdet ved med charmere og vinde, ender Nikolaj Jacobsen som konge. Jeg vil tro, han kan leve med det.

MEN DER er lang vej endnu i turneringen, og Chile var ikke en kompetent modstander. Så umiddelbart er det umuligt at fastslå, hvor stærkt det danske hold egentlig er. Vi bliver en del klogere, når holdet lørdag kommer op mod et noget skarpere og ikke mindst mere fysisk spillende hold i form af Tunesien. Nordafrikanerne går til vaflerne.

NÅR DET er sagt, skal det danske landshold roses for at bevare koncentrationen hele vejen igennem i første halvleg mod Chile, som virkede kyst af den livlige kulisse i Royal Arena. Den var også gåsehudsfremkaldene. Efter pausen faldt koncentrationen en smule. Det er forståeligt.

NIKOLAJ JACOBSEN spillede bredt, og fik brugt hele sin bænk, og det kan vise sig at være en god investering. Mange ting fungerede, og især var det en fornøjelse at se kontraspillet. Jeg talte 20 kontramål heraf mange af dem på den såkaldte andenbølge. Det kan blive et kæmpe våben længere henne i turneringen.

DET VAR dejligt at se Mikkel Hansen tilbage i noget, der ligner hans bedste udgave. Han har tidligere været hæmmet af et dårligt knæ, men denne aften i Royal Arena satte han vel ikke en fod forkert i løbet af kampen. Han spillede med stort overblik i alle sekvenser.

I MÅLET VAR Niklas Landin uovertruffen, og sammen med et hårdt arbejdede forsvar holdt han chilenerne fra at score i 20 minutter i første halvleg. Det var en ren magtdemonstration af et dansk landshold, som fik den perfekte åbning på VM.

