Kaos i Afrika: 'En dårlig vittighed'

AFRIKANSK FODBOLD er en dårlig vittighed. Millioner af kroner ender i de forkerte lommer. Geder græsser på de nationale stadioner, og spillet bliver kun ringere.

Men nu har FIFA fået nok, og forude venter et voldsomt opgør med korrupte afrikanske fodboldledere og ikke mindst med den afrikanske fodboldpræsident.

VERDENS BEDSTE fodboldspiller, og jeg taler naturligvis om Pelé, forudså i 1977, at et afrikansk land ville vinde VM senest i år 2000. Dengang virkede det som et ædrueligt bud, især med tanke på den passion afrikanerne har for spillet og på de millioner af børn, som ville vokse op med en bold for fødderne.

Men Pelé tog fejl. Afrika kom ikke i mål inden årtusindeskiftet, og det er stadig ikke sket her 20 år efter. Tværtimod er afrikansk fodbold sakket agterud.

DET TÆTTESTE, et afrikansk hold er kommet, er til en kvartfinale. Cameroun gjorde det i 1990, Senegal i 2002 og Ghana i 2010. Ved det seneste VM i Rusland i 2018 gik ingen af de fire afrikanske hold videre fra det indledende gruppespil. I stedet gik de til bunds.

Men nu vil FIFA’s præsident, Gianni Infantino, have Afrika til tops. I sidste weekend præsenterede han i Rabat i Marokko en storstilet og voldsomt ambitiøs udviklingsplan for afrikansk fodbold.

MAN KAN også vælge at sige, at han i Rabat forsøgte at overtage styringen af afrikansk fodbold, og det faldt ikke i god jord hos alle de 54 lande, som udgør Det Afrikanske Fodboldforbund, CAF.

Og da slet ikke hos præsidenten for CAF, Ahmad Ahmad fra Madagaskar, som nok lever på lånt tid i embedet. Han er ved at drukne i korruptionssager og sager om seksuelle overgreb. Han kunne være fældet for et halvt år siden, men Infantino har holdt ham kunstigt i live. Det er slut nu,

JEG VAR i Paris sidste sommer, da Ahmad og Infantino hilste hjerteligt på hinanden i forbindelse med et formøde til FIFA’s kongres. Ekstra Bladets fotograf, Lars Poulsen, havde listet sig ind i salen uden at være inviteret, og på nærmeste hold fik han de skud af de to præsidenter, som kan gå hen og blive historiske.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nu skal du høre kammerat. Infantino havde gode ting at fortælle Ahmad sidste sommer. Nu har piben fået en anden lyd. Foto: Lars Poulsen

To dage efter blev Ahmad hentet af det franske politi og sigtet for omfattende korruption. Efter flere dages afhøringer fik han lov til at forlade Frankrig, men han er stadig under efterforskning. Det er han også af FIFA’ egen etiske komite. Infantino kunne have benyttet lejligheden i sommer til at suspendere Ahmad, som også er vicepræsident i FIFA, men han valgte at frede ham.

DET SKETE af flere årsager. Ahmad og Infantino har tidligere blandet blod. Ahmad samlede de afrikanske stemmer bag Infantino, da den kronragede Schweiz-italiener overtog præsidentposten i FIFA efter Sepp Blatter i 2016. Infantino lovede ved den lejlighed, at han ville vælge en afrikaner som sin generalsekretær. Det blev Fatma Samoura, som har en fortid i FN, og som i flere år arbejdede sammen med Ahmad i Madagaskar. De var nære venner. Det er de ikke længere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantino lovede at ansætte en afrikaner som generalsekretær. Valget faldt på Fatma Samoura. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Året efter betalte Infantino og Samoura tilbage for støtten fra Ahmad. Fra kulissen medvirkede de til, at Ahmad kunne overtage præsidentposten i CAF efter den gennemkorrupte Issa Hayatou.

DEN ANDEN årsag til, at Ahmad slap med skrækken i sommer, var at han gik med til, at FIFA fra 1. august sendte Fatma Samoura til CAF’s hovedkvarter i Cairo for at rydde op efter de mange korruptionssager.

Artiklen fortsætter under billedet...

For et halvt år siden begyndte Fatma Samoura sit arbejde hos CAF i Cairo. Ahmad, som sidder til højre for hende, virker ikke overmåde begejstret. Foto: football-legal.com

I første omgang var Samoura udlånt i et halvt år. Perioden udløb 1. februar, og både Infantino og Samoura ville i følge Ekstra Bladets oplysninger gerne have fortsat et halvt år mere.

MEN AHMAD og CAF’s eksekutivkomite satte foden ned. Tak for samarbejdet. Nu skal der ikke snages mere. Det forlyder, at Infantino forlod mødet i Rabat sidste weekend i vrede.

Han var ikke dampet af, da han i mandags var på scenen ved De Internationale Sportsjournalisters generalforsamling i Budapest. Her fik Ahmad og CAF det glatte lag.

- VI HAR seriøse problemer i Afrika, og dem er vi nødt til at løse. Vi vil gøre op med korruptionen i afrikansk fodbold. Jeg håber, at CAF har opdaget, at jeg vil slå hårdt ned på korruption. Der er håb for Afrika, og nu vil FIFA selv betale dommerne for at undgå korruption. Det er ikke indblanding, men vi vil det bedste for fodbolden, og vi vil undgå, at dommerne bliver udsat for indblanding fra regeringerne, sagde Infantino.

- De millioner af dollar, vi bruger i Afrika, skal ikke ende i nogens lommer. Vi ønsker at investere i Afrika, ikke i en præsident, men i et land. For eksempel vil vi bygge stadioner. Hvordan skal vi kunne udvikle fodbolden, hvis der ikke er stadioner, spurgte han retorisk.

MEN HAN ville ikke svare på spørgsmål om FIFA’s undersøgelser af Ahmad.

- Jeg er ikke den rette at spørge. Spørgsmålet skal sendes til Vassilios Skouris, som er formand for FIFA’s etiske komite, sagde han og bekræftede på den måde, at undersøgelsen er i gang.

I forbindelse med Fatma Samouras arbejde i Cairo er der udarbejdet en revisionsrapport om forholdene i CAF. Rapporten er ikke offentliggjort, men FIFA's 'Reform Task Force' presser på for at det skal ske.

Ahmad Ahmad, den tidligere fiskeriminister fra Madagaskar, ligner en færdig mand, men om det bringer Afrika tættere på en VM-titel, er tvivlsomt. Dertil er afstanden til europæisk og sydamerikansk fodbold stadig voldsom stor. Pelé var langt fra at ramme skiven.

Artiklen fortsætter under billedet...

Vicepræsident i FIFA og præsident for Det Afrikanske Fodboldforbund Ahmad Ahmad kan hurtigt blive en meget ensom mand. Foto: Lars Poulsen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Infantinos afrikanske plan

Her er FIFA-præsidentens bud på, hvad der skal ske for at få afrikansk fodbold til tops. Det var det ord, han selv brugte på mødet i Rabat i sidste weekend.

* FIFA vil finansiere og organisere en gruppe bestående af 20 afrikanske fodbolddommere for at undgå matchfixing og korruption. Dommerne skal have professionelle kontrakter og være totalt uafhængige. Det er ikke faldet i god jord hos de afrikanske ledere.

* FIFA vil gennem investorer skaffe syv milliarder kroner, som skal bruges til at bygge stadioner for. Målet er, at alle 54 lande i Afrika skal have et moderne stadion. Infantino er træt af at se geder græsse på baner, der dagen efter skal bruges til en landskamp.

* I dag bliver African Cup of Nations, svarende til EM, spillet hvert andet år. Infantino ser gerne, at den som EM kun bliver spillet hvert fjerde år.

* FIFA-præsidenten foreslår en ny afrikansk klubturnering på tværs af alle landene. Den skal bestå af 20 permanente deltagere, og så kan yderligere fire klubber spille sig til en plads i turneringen, der således kommer til at bestå af 24 hold. Samtidig skal klubberne også deltage i de nationale turneringer.

For at komme med i det fine selskab skal klubberne have en årlig omsætning på 130 millioner kroner. Der skal være råd til at kunne beholde nogle af de største talenter i de afrikanske klubber. Infantino forventer, at turneringen over en femårig periode kan skabe 20 milliarder kroner i indtægter. Det er ikke afklaret, om turneringen skal drives i fællesskab af CAF og FIFA.

* For yderligere at sætte skub i afrikansk fodbold vil Infantino have en Nations League for kvinder og flere ungdomsturneringer i forskellige aldersgrupper for begge køn.

Se også: Korruptionskaos: Fodboldboss anholdt torsdag

Se også: Mere fodboldvanvid: Champions League i USA om sommeren

Se også: Real Madrid rykker: Kæmpe slagsmål om fremtiden

Se også: Platini er tilbage