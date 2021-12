Klar opfordring til danskerne

LIGE EN opfordring til det danske håndboldpublikum. Der er god plads i Palau d’Esports de Granollers, hvor de danske kvinder spiller VM med fynd og klem. Til opgøret mod Sydkorea mandag var der 1502 betalende tilskuere. Det hidtil højeste til Danmarks kampe. Men i hallen er der plads til over 5000, og det der bør der snart komme.

FOR DER ER noget stort på vej. Det danske landshold er i en rivende udvikling, og onsdag aften møder det i en lille ’finale’ Ungarn, som også har et spændende hold under opbygning.

OPGØRET er det første i mellemrunden, som består af seks hold. Fra det indledende gruppespil følger Sydkorea og Congo med Danmark til mellemrunden. Her parres de med Tyskland, Ungarn og Tjekkiet. Danmark og Tyskland har fire point med over. Ungarn og Sydkorea har to point, mens Congo og Tjekkiet ingen har.

DERFOR er kampen mod Ungarn så hamrende vigtig. Vinder Danmark det opgør er holdet bedre sammenlagt i forhold til både Ungarn og Sydkorea, og så er vejen åben til kvartfinalerne, som to hold fra Danmarks mellemrunde går videre til.

Kathrine Heindahl har været en af de helst store figurer i den danske VM-kampagne. Foto: Lars Poulsen.

DER VAR mange ting, der kunne overraske i de indledende kampe mod Tunesien, Congo og Sydkorea. Det var hold med flere uortodokse indslag. Der er ikke meget hos ungarerne, der kan overraske eller overrumple det danske landshold. Landstræner Jesper Jensen har via en række kampe med Esbjerg i Champions League mod ungarske klubber et indgående kendskab til de bærende ungarske spillere.

BLANDT de danske spillere har flere mødt Ungarn i diverse ungdomslandskampe, så kendskabet går for så vidt begge veje. Danmark ser blot ud til at være nået et skridt længere end ungarerne, som også har måttet slide langt hårdere for at nå til mellemrunden.

Det danske forsvar har fungeret upåklageligt. Foto: Lars Poulsen.

JESPER JENSEN har økonomiseret med kræfterne. Han har brugt alle sine spillere i de tre første kampe, og netop bredden bliver til Danmarks fordel. Landstræneren kan skifte mange spillere ud, uden at det går nævneværdigt ud over kvaliteten. Det danske forsvar er markant bedre, end det har været i flere år og kontraspillet, som på et tidspunkt næsten blev afskaffet, fordi det udløste for mange fejl, har fungeret upåklageligt her ved VM i Spanien. Mod Sydkorea, som dækkede aggressivt og offensivt, blev der kampen igennem kun begået fem tekniske fejl på det danske hold. Heraf kun en i kontrafasen.

VED TIDLIGERE slutrunder har fejlene mange gange været tocifrede. Så her er der virkelig tale om klare forbedringer.

MÅLET FOR det danske landshold er at vende tilbage til top fire i verden. Der hvor Norge og Frankrig altid opholder sig. Der hvor man spiller om medaljer. Det mål er muligt at nå ved denne slutrunde.

DER ÅBNER sig en ladeport frem mod de rigtig sjove kampe, hvis Danmark slår Ungarn. Og jeg har svært ved at tro, at det ikke skulle ske. Også i lyset af at Ungarn stiller op uden den skadede topscorer Katrin Klujber. Der er så meget kvalitet og selvtillid i den danske trup. Der er mange, som stadig ikke har spillet sig fuldt ud, og får det danske forsvar og de danske målvogtere styr på den store stjerne hos Ungarn, venstrebacken Noemi Hafra, kan det gå hen og blive en ganske fornøjelig aften. Med forhåbentligt mange danske tilskuere. Der er stadig ledige billetter.