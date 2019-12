Klavs Bruun gik ned med holdet

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): VM endte præcist så trist, som det overhovedet kunne. I en resultatmæssig fiasko. Drømmen om en semifinale forduftede efter det første nederlag i mellemrunden mod Norge, men håbet om at nå frem til en OL-kvalifikation levede lige indtil sidste sekund af kampen mod Serbien. Men med Anne Mette Hansens stolpeskud endte det med en maveplasker af rang.

DET EFTERLADER Danmark uden for det gode selskab. En niendeplads ved VM er langt fra den målsætning Dansk Håndbold Forbund har for kvindelandsholdet, og jeg kan love for, at de heller ikke sidder med armene i vejret hos Team Danmark, som gerne havde set Klavs Bruuns tropper ved næste års OL i Tokyo. Det er jo derfor, de hælder så mange penge i holdet.

INDEN AFREJSEN til VM sagde Klavs Bruun til Ekstra Bladet, at han ikke ville fortsætte som landstræner, hvis han ikke fik holdet videre fra det indledende gruppespil, og hvis han kunne se, at han ikke flyttede holdet. Han fik møflet holdet videre til mellemrunde, og han har gennem hele turneringen sagt, at han har flyttet holdet.

MAN KUNNE vælge lakonisk at sige, at han har flyttet holdet ud af det gode selskab, men det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer. Danmark har ved denne slutrunde spillet lige op med alle de store hold. Det blev godt nok ikke til danske sejre i de vigtigste af kampene, men vi har ikke set de totale sammenbrud, som vi oplevede sidste år ved EM i Frankrig.

KLAVS BRUUN stopper ikke selv som landstræner, og han bliver heller ikke fyret af håndboldforbundet. Han nyder stadig tillid, og det fornemmer jeg også, at han gør hos sine spillere. Jeg synes også, han har gjort det godt fra bænken i langt de fleste kampe ved VM. Han har ageret og reageret på det rigtige tidspunkt, bortset lige fra den sidste kamp mod Serbien.

DANMARK havde især i første halvleg store problemer med Serbiens 5:1-forsvar, og Klavs Bruun kunne have valgt at spille syv mod seks for at tvinge serberne tilbage, men det afstod han fra.

I DEN PERIODE virkede han handlingslammet. Han fortsatte langt ind i halvlegen med den samme bagkæde, selv om afbrænderne stod i kø fra Anne Mette Hansen, Mia Rej og Mie Højlund. Først da Danmark var bagud med seks mål efter godt 20 minutters spil, begyndte han for alvor at reagere.

HAN VAR også længe om at skifte ud i forsvaret, som stod utroligt passivt. Serberne kunne nærmest spadsere igennem. Midterforsvaret omkring Line Haugsted faldt helt fra hinanden, og de serbiske stregspillere havde de bedste betingelser i verden.

I DEN MODSATTE ende havde han heller ikke fået styr på overtalssituationerne. Mindst fire angreb blev brændt på den konto, og det er der bare ikke råd til, hvis et dansk landshold skal spille med om medaljer ved slutrunderne. De alt for mange tekniske fejl har været et gennemgående tema gennem hele denne slutrunde, og det er i sidste ende, når regnskabet skal gøres op, den afgørende faktor for, at Danmark nu rejser hjem og ikke er med i medaljekampene på søndag.

