Klub-VM for milliarder: FIFA-præsident vil forgylde de rigeste klubber

De kommende måneder vil spillet uden for banen blive utroligt afgørende for klubfodboldens fremtid. Men et nyt klub-VM vil ikke gavne spillet. Det vil kun gøre en flok rige klubber og spillere endnu rigere

DET BLIVER giganternes kamp om milliarder af kroner, når fodboldens ledere i de kommende måneder skal beslutte, om vi skal have et nyt klub-VM, som skal afholdes hvert fjerde år og med premiere i 2021.

EGENTLIG var det FIFA-præsident Gianni Infantinos intention, at planerne skulle havde været godkendt i forbindelse med FIFA’s kongres i juni i Moskva forud for VM. Men kraftig modstand fra UEFA gjorde, at forslaget blev udskudt til FIFA’s bestyrelsesmøde 25. oktober i Zürich.

I FØLGE Ekstra Bladets kilder i FIFA vil Infantino bruge den kommende tid til at overbevise fodboldens mange interessenter om, at det nye klub-VM er en gylden mulighed for at tilføre endnu flere penge til spillet. Det vil også gavne hans muligheder for at blive genvalgt som præsident næste år.

HIDTIL HAR FIFA signaleret, at det nye klub-VM skal have deltagelse af 24 hold, heraf 12 fra Europa. Et internationalt konsortium skal være parat til at betale svimlende 150 milliarder kroner over 12 år til klub-VM og en ny nationsturnering.

VM i Rusdland er overstået. Putin fik sin trøje. Nu handler det for Infantino om et nyt klub-VM. Foto: AP

EKSTRA BLADET erfarer, af FIFA først går efter at få aftalen om klub-VM på plads, og så må den nye nationsturnering vente til senere. Desuden er FIFA parat til at forhandle om, hvor mange klubber, der skal deltage ved VM. 24 hold er udgangspunktet, men det kan også ende med 16 eller 32 hold.

VED HVERT klub-VM vil investorerne stille en garantisum på 18 milliarder kroner. FIFA skal eje 51 procent af turneringen, investorerne resten. I en turnering med 24 hold vil de bedste klubber rejse hjem med omkring en halv milliard kroner i præmiepenge.

MODSTANDEN mod et nyt klub-VM kommer hovedsageligt fra dele af europæisk fodbold. UEFA’s præsident Aleksander Ceferin frygter, at et nyt klub-VM kan skade UEFA’s eget guldæg, Champions League. Desuden mener Ceferin, at Infantino forsøger at bosse den nye turnering igennem uden at fortælle, hvem der kommer med pengene, og hvordan ejerskabet reelt bliver.

SAMME kritik kommer fra præsidenten for de europæiske ligaer, Lars-Christer Olsson. Han har sagt, at Infantinos fremgangsmåde minder om FIFA’s problematiske fortid med dårlig kommunikation og bevidst manipulation.

LEDERNE fra verdens økonomisk stærkeste liga, Premier League, er også blandt modstanderne. Her går kritikken på, at den internationale matchkalender i forvejen er proppet, og at et nyt klub-VM uvilkårligt vil betyde yderligere rovdrift på de bedste spillere.

UEFA's Aleksander Ceferin er ikke begejstret for Infantinos VM-planer. Foto: AP

MODSTANDEN fra de europæiske ledere kommer næppe til at bremse Infantinos planer. Han har medvind i Afrika, Sydamerika og hos de nye ledere i CONCACAF, som dækker landene i Nord- og Mellemamerika samt Caribien.

PENGENE til den nye turnering kommer efter alt at dømme fra Asien. Den japanske Softbank skulle sammen med statsejede investeringsfonde i Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater være parat til at skyde de 150 milliarder kroner i puljen. I forvejen er den kinesiske gigantkoncern Alibaba sponsor for den udgave af FIFA’s klub-VM, som vi kender i dag.

DET FORLYDER også at det første nye klub-VM i 2021 skal afvikles i Kina. Fra 10. til 28. juni. Den nye turnering afløser Confederations Cup, som normalt spilles året for VM.

DE ENESTE der vil kunne stoppe planerne om et nyt klub-VM er de europæiske klubber. De kan lade være med at stille op. Men Barcelona og Real Madrid har signaleret, at de er varme på tanken. Indvidere har Emiraterne enten ejerskab eller sponsorater i en række af de største europæiske klubber, og de siger derfor ikke nej.

Manchester city er blandt de klubber, der har mulighed for at komme med til klub-VM. Klubben er ejet af af en de sandsynloige investorer i Emiraterne. Foto. AP

FAREN FOR europæisk klubfodbold er, at et udvidet klub-VM med årene kan udvikle sig til en lukket rigmandsdsliga, som vi kender det fra amerikansk sport.

BLIVER turneringen med deltagelse af 24 hold vil Europa som nævnt få halvdelen af pladserne. Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Bayern München, Ajax, Liverpool, Manchester United, Inter Milano, Juventus og PSG skulle alle være sikre deltagere i den første udgave. Seks andre klubber er i spil til de sidste to europæiske pladser,

SYDAMERIKA får fire pladser plus en playoffkamp mod et hold fra Oceanien.

Afrika får to klubber med. Det samme gør Asien og CONCACAF, mens værtslandet får et hold med.

DE KOMMENDE måneder vil spillet uden for banen blive utroligt afgørende for klubfodboldens fremtid. Men et nyt klub-VM vil ikke gavne spillet. Det vil kun gøre en flok rige klubber og spillere endnu rigere og dermed øge de ulige konkurrencemuligheder.

