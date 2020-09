- Knæl for slaverne i Qatar

DA SLAVENATIONEN Qatar i den forgangne uge vedtog to ny love, der skal forbedre forholdene for landets to millioner migrantarbejdere, var både FIFA og DBU hurtigt ude med lovprisninger.

Endnu engang var hykleriet så tykt og tydeligt, at det var kvalmende.

Men FIFA, DBU og de øvrige fodboldforbund i denne verden griber enhver mulighed for at se lyspunkter hos den kommende vært for VM i fodbold.

DE SENESTE to love, vedtaget 30.august, gør det muligt for migrantarbejderne at skifte job uden først at indhente en tilladelse hos deres nuværende arbejdsgiver.

Den anden del af loven er indførelse af en minimumsløn - og hold nu fast - på 1700 kroner om måneden. Desuden skal arbejdsgiverne sørge for kost og logi.

Love er intet værd, hvis de ikke føres ud i livet. Det er mere end tre år siden, sheikerne lovede at afskaffe Kafala-systemet, som fastholder migrantarbejderne i en slavelignende situation. Kafala er stadig ikke afskaffet.

Nepalesiske migrantarbejdere i en arbejdslejr udenfor Doha. Human Right Watch har afsløret, at tusinder af migrantarbejdere ikke får deres løn til tiden, hvis de overhovedet får løn. Foto: Lars Poulsen

DET ER ikke mere end et par uger siden, Human Right Watch afslørede, at tusinder af migrantarbejdere ikke får deres løn til tiden, hvis de overhovedet får løn. Det gælder også for arbejdere på stadionbyggerierne.

Men DBU's joviale formand, Jesper Møller, tog glad imod de to nye love. På twitter proklamerede han: ' Gode nyheder og små skridt i den rigtige retning. I DBU fastholder vi strategi med kritisk dialog og at presse på for reformer og bedre menneskerettigheder i Qatar.'

PÅ SAMME måde var FIFA's præsident Gianni Infantino også også ude for at tage en del af æren: ' Vi vil fortsat samarbejde med alle parter til glæde for alle arbejdere i Qatar.'

Der er dog meget lidt at glæde sig over, og den bedste løsning vil stadig være at tage VM i 2022 fra Qatar og flytte det til et land, hvor menneskerettigheder ikke konstant trædes under fode, hvor homoseksuelle ikke risikerer livstidsstraf, hvor kvinder under 30 år ikke behøver en skriftlig tilladelse fra ægtemand for at kunne rejse, og hvor der er styr på sundhedsvæsenet.

NÅR DET kommer til sundhed, kan jeg her nævne den aktuelle coronapandemi.

I Qatar, med et befolkningstal på 2,7 millioner, er 119.000 smittet med corona. Det er det højeste antal pr indbygger i verden. Migrantarbejdere er flere steder lukket inde i deres lejre for at forhindre yderligere smitte.

Nepalesiske migrantarbejdere i en arbejdslejr udenfor Doha. Foto: Lars Poulsen

Ekstra Bladet har flere gange besøgt migrantarbejdernes barakbyer i ørkenen. Vi har set mange eksempler på, at 10-12 mænd er stuvet sammen i ganske små rum uden vinduer og uden moderne udluftningssystemer.

VI HAR også set lejre, hvor der ikke var rindende vand, og det er altså under sådanne forhold, at migrantarbejderne skal forsøge at undgå at blive smittet.

Qatar holder antallet af døde med corona hemmeligt. Men selv uden corona er frygten, at 4000 migrantarbejdere vil dø, inden den første VM-kamp fløjtes i gang i november 2022.

Sheikerne i Qatar tæller kun døde blandt de arbejderne, der bygger de otte stadioner. De kaldes VM-arbejdere, og dem er der lavet statistik på. Her er tallet 34 de sidste seks år.

Men de arbejdere, der bygger metroen, som skal fragte publikum til stadion, eller de tusinder der bygger hoteller, restauranter, træningsanlæg, lufthavne og motorveje, tæller ikke med.

DET ER der selvfølgelig en grund til. For antallet af døde migrantarbejdere er voldsomt stort. Og rigtig dårlig reklame for slutrunden.

Men sandheden skal graves frem. Og hykleriet afdækkes. Den måde migrantarbejderne behandles på i Qatar er udbredt racisme.

I DBU'S værdigrundlag står, at unionen bekæmper enhver form for racisme. Det fik vi et eksempel på i aftes, hvor landsholdet gik på knæ for kampen mod racisme og diskrimination. Hvilket er en manifestation.

Men når det første knæfald er taget, er der ingen vej tilbage.

LANDSHOLDET MÅ også på knæ for slaverne i Qatar. DBU's formand, Jesper Møller, kan passende gøre det som den første. Hvis han har besvær med at komme op igen, giver jeg ham gerne en hånd.

Den bedste løsning vil stadig være at tage VM i 2022 fra Qatar og flytte det til et land, hvor menneskerettigheder ikke konstant trædes under fode.

