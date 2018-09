Kras kritik af det danske landshold: Makværk

EFTER opmuntringen mod de franske verdensmestre i torsdag blev det en hård landing for de danske kvinder lørdag i Aarhus.

MAN KAN med god ret undre sig over, at det var nødvendigt for Klavs Bruun at give sine spillere en regulær skideballe, før de begyndte at tage tingene seriøst. Et utroligt sløset tilbageløb og en slap holdning i forsvaret gjorde, at polakkerne midt i første halvleg kunne bringe sig foran 9-6.

Skideballen hjalp. Forsvaret kom længere frem og begyndte at tackle igennem. Men kun i et kvarter. I anden halvleg gik holdet helt i stå og lavede alt for mange fejl.

LIDT VAR der dog at glæde sig over. På venstre fløj viste Lærke Nolsøe, at hun har utrolig fart i kontraspillet, og så er hun forholdsvis scoringssikker. Hun ligner en spiller, der meget gerne vil med til EM i december.

Se også: Dansker får skræk-skade: Det gør ondt helt ind i hjertet

På den modsatte fløj fik Simone Böhme muligheden. Angrebsmæssigt gik det udmærket, men i forsvaret blev der kigget for meget håndbold.

DER BLEV spilletid til både Lotte Grigel og Mia Rej på playmakerpladsen. Grigel har mange ideer, men det bliver stadig en smule forceret, og det resulterer i for mange tekniske fejl.

Mia Rej virkede til gengæld driftsikker, men desværre gik hun i stykker med noget, der ligner en alvorlig skade. Da hun blev båret fra banen i begyndelsen af anden halvleg, faldt det danske spil helt fra hinanden. Bare syv mål i de sidste 30 minutter fortæller næsten alt

SØNDAG gælder det Norge. Der er meget, der skal revancheres. Og mon ikke Klavs Bruun denne gang stiller med sin stærkeste opstilling.

DE DANSKE KARAKTERER

Skalaen går fra 1 til 6

Sandra Toft UB

Althea Reinhardt 3

Stine Bodholt 2

Kathrine Heindahl 2

Sarah Iversen 3

Trine Østergaard UB

Fie Woller UB

Simone Böhme 3

Lærke Nolsøe 5

Mette Tranborg 3

Louise Burgaard 2

Stine Jørgensen 4

Mia Rej 3

Lotte Grigel 1

Anne Mette Hansen UB

Kristina Jørgensen 2

Klavs Bruun 3

Se også: EM-chok: Storgrædende dansk profil båret ud i Aarhus