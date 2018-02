Kritikere har ventet et år på svar: Mørket sænker sig over dansk aftale

Lige siden Jesper Møller i 2014 blev valgt som formand for DBU har han talt om åbenhed og gennemskuelighed. Det har han gjort i både DBU og i UEFA og FIFA, hvor han også gerne slår sine folder.

Men ved et simpelt faktatjek viser det sig, at det med åbenhed eller transparens - som er et ord, han ynder at bruge - ikke er så udbredt endda.

Når Jesper Møller i den kommende weekend på DBU’s repræsentantskabsmøde i Herning bliver genvalgt for en ny fireårig periode, vil han givetvis igen tale om åbenhed og transparens.

Præcis som han gjorde i sin tale på sidste års repræsentantskabsmøde. Det var her forsamlingen vedtog en historisk aftale mellem DBU, Divisionsforeningen og de seks Lokalunioner. En aftale der flytter en del af DBU’s magt over til Divisionsforeningen.

Men det skete ikke uden mislyde. Aftalen mødte voldsom kritik fra DBU’s tidligere generalsekretær Jim Stjerne Hansen og medlem af DBU’s lovudvalg, Per Sjøqvist.

Stjerne og Sjøqvist fremførte, at den historiske aftale stred mod UEFA og FIFA’s regler. Argumentet var netop, at DBU afgav magt til Divisionsforeningen, og at det ikke var tilladt.

DBU afværgede i første omgang kritikken ved på repræsentantskabsmødet at oplyse, at aftalen var blåstemplet og godkendt af UEFA og FIFA. DBU offentliggjorde dog ikke godkendelserne.

En uge efter repræsentantskabsmødet sendte Stjerne og Sjøqvist et fem sider langt brev til UEFA og FIFA. Her stillede de en række spørgsmål om lovligheden i DBU’s historiske aftale.

Artiklen fortsætter under billedet

Jim Stjerne har ventet på svar i et år. Foto: Jens Wognsen, Ritzau.

Nu er der gået et år, og de har endnu ikke fået svar. En smule ejendommeligt ikke mindst i betragtning af, at Jim Stjerne stadig udfører en række opgaver for både både UEFA og FIFA.

Siden begyndelsen af januar har Ekstra Bladet sendt en række tilsvarende spørgsmål til UEFA og FIFA. Vi har også spurgt om, hvorfor Jim Stjerne og Per Sjøqvist ikke har fået svar på deres ellers meget venlige og akkurate brev. Desuden har vi den hellige transparens navn bedt om at få udleveret de skriftlige godkendelser af den historiske aftale.

Heller ikke Ekstra Bladet har fået svar fra UEFA, som ellers med præsident Alexander Ceferin i spidsen taler meget om transparens. Måske ikke så mærkeligt når man tænker på, at en af hans nærmeste allierede netop er Jesper Møller.

Ekstra Bladet har sendt breve til tre forskellige personer i FIFA. Personer som alle har beskæftiget sig med DBU’s historiske aftale. Ingen af dem har svaret. I stedet har vi modtaget en mail på fire linjer fra FIFA’s pressetjeneste.

Heri hedder det, at Jim Stjerne tidligere har fået et mundtligt svar på det brev, han sendte sammen med Per Sjøqvist. Endvidere står der, at DBU’s aftale flugter med FIFA’s regler, og hvis vi vil vide mere, kan vi henvende os til DBU.

Jim Stjerne afviser, at han har fået et mundtligt svar fra FIFA.

- Det er utilstedeligt, at de siger sådan. Jeg havde en kort samtale i forhallen i FIFA’s hovedkvarter med Stephanie Männl, som er Head of Corporate & Sports Legal i FIFA.

Artiklen fortsætter under billedet

Jim Stjerne havde kun et kort møde med en FIFA-funktionær i forbundets hovedsæde i Zürich. Foto: All Over

- Hun sagde, at vores brev var meget omfattende, og at vi derfor senere måtte holde et møde. Da jeg rykkede for det, sagde hun, at sagen var uddebatteret, så der ikke grund til at mødes. Det er alt hvad jeg har hørt fra FIFA. Hos UEFA er jeg også blevet holdt hen. Det er tydeligt, at de lider af berøringsangst, siger Jim Stjerne.

Per Sjøqvist siger til Ekstra Bladet, at han heller ikke har hørt hverken UEFA eller FIFA.

Som nævnt henviser FIFA os til DBU, og her oplyser oplyser kommunikationschef Jakob Høyer:

- Som tidligere nævnt har vi fået godkendt og blåstemplet aftalen hos både UEFA og FIFA.

- Har i fået godkendelserne skriftligt?

- Ja, det har vi.

- Må jeg se dem?

- Nej, vi udleverer ikke intern korrespondance mellem DBU og FIFA og UEFA, siger Jakob Høyer.

Ekstra Bladet har haft lejlighed til at se dele af en korrespondance mellem FIFA og DBU fra maj og juni sidste år. I et brev fra FIFA dateret 12. juni 2017 hedder det, at FIFA anerkender, at have modtaget dokumenter fra DBU, som blandt andet handler om regulering af transfersystemet. FIFA skriver også, de vil se på ændringerne og senere vende tilbage.

Når man læser brevet, som altså kun er en del af en korrespondance, kan man få det indtryk, at den historiske aftale fra marts 2017 måske alligevel ikke var blåstemplet helt i bund.

DBU oplyser, at de to ting ikke har noget med hinanden at gøre, og brevet handler ikke om godkendelse, men er ren praktik omkring transferregler. Der er således ikke noget at godkende i brevet af juni 2017 fra FIFA.

Men heller ikke i dette tilfælde ønsker DBU at udlevere hele korrespondancen.

Nok hævder DBU at være en del af noget større, men når det kommer til åbenhed og transparens, er det svært at få øje på storheden.

Se også: Strider mod reglerne: Ex-topboss i voldsomt angreb på DBU

Se også: DBU gik Trump-vejen: Minder mere om Nordkorea end Nibe