Kun én ting kan stoppe Danmark

KOMMENTAR: Vi har de to bedste keepere ved slutrunden, og kun et mentalt sammenbrud vil forhindre, at Danmark står i VM-semifinale på fredag

I JESPER JENSENS tid som landstræner har Danmark kun tabt til tre nationer; Norge, Frankrig og Kroatien. Han fik jobbet i marts sidste år og er nu i gang med sin anden slutrunde. Her er det indtil videre blevet til seks sejre ud af seks mulige. Og de er alle sammen vundet kæmpestort.

NU VENTER Brasilien i kvartfinalen klokken 17.30 i Granollers, og meget skal gå galt, hvis det ikke bliver til den syvende sejr ved mesterskabet. Men nu er der selvfølgelig for alvor noget på spil. Nu er det vind eller forsvind, men jeg tvivler stærkt på, at de danske kvinder lader sig gå på af det mentale pres.

DER ER SÅ MEGET selvtillid og harmoni i truppen, at opgøret mod Brasilien meget vel kan blive en kopi af de seneste kampe. I Jesper Jensens tid har det danske landshold rykket sig på stort set alle parametre. Det er ikke tilfældigt, at nationer som Sydkorea, Tyskland og Ungarn, som tidligere var jævnbyrdige med de danske kvinder, er blevet slået stort.

SELV MENER Jesper Jensen, at Brasilien har nogenlunde samme styrke som Tyskland, som Danmark slog med 16 mål i søndags. Jeg har set Brasilien tidligere her ved VM, og de imponerede ikke stort. Der var mange tekniske fejl, et område som de danske kvinder virkelig har luget ud i.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hertil og ikke længere. Landstræner Jesper Jensen har fuldstændig haft styr på kampene under VM. Foto: Lars Poulsen.

OG SÅ er den danske defensiv bare ikke sådan at bide skeer med. Både forsvar og målvogtere er i verdensklasse, hvilket illustreres af, at Althea Reinhardt og Sandra Toft ligger henholdsvis nummer et og to på listen over alle keepere ved VM. Althea Reinhardt står med en redningsprocent på 56, mens Sandra Toft står på 47 procent. Det er vilde tal.

HOLDER DE det niveau, så får Danmark medaljer med hjem. Til sammenligning kan jeg nævne, at den brasilianske førstekeeper, 35-årige Barbara Arenhart er nummer 12 på listen med en redningsprocent på 35. Mod Spanien i Brasiliens seneste kamp nåede hun blot 30 procent.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sandra Toft omfavner Althea Reinhardt. De to målvogterer er VM's bedste. Foto: Lars Poulsen.

MÅLVOGTERNE ER vigtige, det samme er den danske kontrafase, som i hver eneste kamp har lagt et voldsomt tryk på modstanderne. Kontrafasen blev næsten afskaffet i Klavs Bruuns Jørgensens tid som landstræner. Han mente den udløste for mange tekniske fejl. Nu er den tilbage og næsten uden fejl.

MOD TYSKLAND kom der også et slutprodukt på. Line Haugsted, som er den, der fører bolden op, kom denne gang til rigtig fine afslutninger, som alle resulterede i scoringer. I de tidligere kampe havde hun haft en del missere, men en detalje blev rettet til i kampen mod tyskerne. Når hun kom i andenbølgen fik hun bolden i fart, undlod som tidligere en dribling, men brugte blot de tre skridt som afsæt, og så var der fuld hammer på skuddet. Det så godt ud, og er blot endnu et eksempel på, hvordan holdet og trænere hele tiden forfiner detaljerne.

DANMARK har været stærke på alle områder hidtil i turneringen. Også stærkere end Brasilien. Det skal et regulært mentalt kollaps til for at forhindre, at de danske kvinder står i en VM-semifinale på fredag i Granollers.

