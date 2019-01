Lad Boxen eksplodere - og kom så, Sverige

HVIS ALT flasker sig, kan Danmark allerede i aften sikre sig pladsen i VM-semifinalerne. Det sker, hvis Sverige forinden slår Norge. Efterfølgende møder vi selv Egypten, men den kamp kan vise sig at være en gratis omgang, hvis altså svenskerne sender nordmændene ud af medaljespillet.

Det danske landshold tager selvfølgelig ingenting for givet, og derfor blev de sorte plastiksække igen rullet for vinduerne i Sportscenter Herning, da Nikolaj Jacobsen i aftes for lukkede døre kørte en omgang taktisk træning inden opgøret mod nordafrikanerne.

EGYPTEN kvalificerede sig til VM ved at blive nummer to ved de afrikanske mesterskaber, hvor holdet tabte til Tunesien i finalen. Selvsamme Tunesien som Danmark lammetævede 36-22 i det indledende gruppespil. Umiddelbart skulle egypterne ikke ligne den store udfordring, men de har tidligere overrasket i turneringen. Blandt andet ved at slå Qatar, som vandt VM-sølv for fire år siden.

Når det er sagt, har Danmark mange fordele i forhold til aftenens kamp. I aftes spillede Egypten mod Norge, mens Danmark havde en hviledag med blot lidt taktisk træning. For det andet har det danske landshold 15.000 tilskuere i ryggen i aften, og selv om også mange af de danske spillere er mærket af det hårde program, giver det altså vinger, når brølet fra det røde tilskuerhav får låget på Boxen til at lette.

VI KAN håbe, det bliver en kamp, hvor Danmark forholdsvis hurtigt får slået et hul, så Nikolaj Jacobsen får ro til at skifte ud. For det videre forløb i turneringen vil det være gavnligt, hvis spillere som Nikolaj Markussen og Morten Olsen kan få noget spilletid og tanket selvtillid mod Egypten.

Mikkel Hansen og Rasmus Lauge har været fremragende i de seneste kampe, hvor de har båret meget i angrebsspillet. Det samme har især Lauge også gjort i forsvaret, og begge er ved at være godt møre. Udfordringen med Nikolaj Markussen og Morten Olsen er, at de kun kan bruges i angrebet. De har ikke de forsvarskompetencer, der skal til på det her niveau. Derfor skal Nikolaj Jacobsen vurdere, hvor mange forsvars/angrebs-udskiftninger han kan risikere.

LANDSHOLDET er kommet i underskud af forsvarspillere efter René Toft Hansens farvel til VM. Han er godt nok blevet afløst i truppen af sin bror, Henrik Toft Hansen, men han er i følge Nikolaj Jacobsen endnu ikke i stand til at spille ret meget. Heldigvis har Henrik Møllgaard vist sig at kunne påtage sig rollen som forsvarsgeneral efter René Toft.

Møllgaard kommer i aften til at tage bestik af nogle egyptere, som ikke er nær så fysisk stærke, som de ungarere, der var modstanderne i lørdags. Egypten råder over en række mindre, men meget hurtige og bevægelige bagspillere. Og så har de en stor stregspiller, som er god til at skabe plads til sine bagskytter. Men trods træthed, skader og udskiftninger i truppen, bør det blive endnu en dansk sejr i Boxen.

